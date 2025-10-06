Advertisement
trendingNow12949526
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

सेना प्रमुख ने तो बस हिंट दिया था... पाकिस्तानी करने लगे स्यापा, भारत के इस अस्त्र के डर से छूटे पसीने

Pakistan news: 24 करोड़ पाकिस्तानी ये सोच के परेशान हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की पिटाई के घाव भरे भी नहीं थे और भारत के आर्मी चीफ ने बड़ा बयान दे दिया. दूसरी ओर भारतीय मिसाइल नेटवर्क के तरकश में एक और दिव्यास्त्र शामिल होने जा रहा है जो पलक झपकते ही पाकिस्तान का खेल खत्म कर देगा. यानी दुश्मन का अंत तुरंत होगा.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 06, 2025, 07:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सेना प्रमुख ने तो बस हिंट दिया था... पाकिस्तानी करने लगे स्यापा, भारत के इस अस्त्र के डर से छूटे पसीने

Anant Shastra: हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत से दुनिया हैरान है. पांचवी सबसे बड़ी इकॉनमी वाला भारत अब रक्षा क्षेत्र में भी आत्म निर्भर हो रहा है. कारोबार वाला बाजार हो या शेयर मार्केट या फिर जंग का मैदान भारत का टैलेंट हर जगह दिख रहा है. बात देश के गौरव की हो रही है तो भारतीय सेना के जवान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी सेनाध्यक्ष के उस बयान से गदगद हैं कि जल्द ही आपको दूसरा मौका मिलेगा. उनके इस बयान ने 24 करोड़ पाकिस्तानियों की धुकधुकी बढ़ा दी है. उनका भय दोगुना हो गया है. 

एक ओर वो ये सोच के परेशान हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर की पिटाई के घाव भरे भी नहीं थे और भारत के आर्मी चीफ ने बड़ा बयान दे दिया. वहीं दूसरी ओर भारतीय मिसाइल नेटवर्क के तरकश में एक और अचूक मिसाइल शामिल होने जा रहा है जो पलक झपकते ही न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि किसी भी  दुश्मन का अंत कर देगा.

धरती से हवा में दुश्मन का होगा 'सर्वनाश'!

Add Zee News as a Preferred Source

सीमा पर तय हो गया पाकिस्तान का विनाश

हिंद का घातक 'अनंत'...तय दुश्मन का अंत

ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय मिसाइलों की मार का स्वाद चख चुके पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर है. भारत ने दुश्मन की नापाक हरकतों को हवा में ही खाक करने के लिए अभेद्य रक्षा कवच में एक और हथियार को शामिल करने की तैयारी कर ली है. भारत के इस महाबली का नाम है अनंत 

ये भी पढ़ें- 24 घंटे के भीतर दूसरी बार भूकंप के झटकों से दहला पाकिस्तान, भूकंप की वजह कहीं ये तो नहीं? 

भारत स्वदेशी अनंत शस्त्र क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल यानी QRSAM सिस्टम बनाने जा रहा है. इसके लिए 30 हजार करोड़ की डील फाइनल भी हो गई है. इस सिस्टम को DRDO डेवलप करेगा. जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL और भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL मिलकर बनाएंगे. ‘अनंत शस्त्र’ नाम के इस QRSAM सिस्टम की रेंज होगी 30 किलोमीटर. ये 6 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन के विमानों, हमलावर हेलिकॉप्टरों, ड्रोन्स, रॉकेट्स और मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम होगा. ये 360 डिग्री रडार, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से सुरक्षा और मोबाइल लॉन्चर्स से लैस होगा.

भारतीय वायुसेना तीन QRSAM स्क्वाड्रन्स को शामिल करने की योजना बना रही है. हरेक QRSAM प्रत्येक में नौ फायरिंग यूनिट्स होंगी और ये सिस्टम पुराने रूसी मूल के OSA-AK सिस्टम को रिप्लेस करेगा. अनंत शस्त्र का प्रोडक्शन 2026 से शुरू होने की उम्मीद है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब पाकिस्तान ने तुर्की और चीनी मूल के ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल किया था तब भारत की मौजूदा मल्टी-लेयर्ड हवाई रक्षा सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया था और अब अनंत शस्त्र हिंदुस्तान के इस नेटवर्क को और भी मजबूत बनाएगा. 

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
Cuttack violence
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
Weather
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
Mohan Bhagwat
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
earthquake
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
Manipur
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
Bhiwandi Fire
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
Manipur
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
न तो बर्गर सही न तो कुछ और...फेमस HSR आउटलेट में परोसा गया सड़ा मांस?
bengaluru news
न तो बर्गर सही न तो कुछ और...फेमस HSR आउटलेट में परोसा गया सड़ा मांस?
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, इस राज्य में मिला ड्रोन और आइस ड्रग!
BSF foils smuggling plot
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, इस राज्य में मिला ड्रोन और आइस ड्रग!
आखिरी चाल की तैयारी में मॉनसून! 6 अक्टूबर को काट सकता है 'गदर', IMD का अलर्ट जारी
weather update
आखिरी चाल की तैयारी में मॉनसून! 6 अक्टूबर को काट सकता है 'गदर', IMD का अलर्ट जारी
;