सेना प्रमुख ने तो बस हिंट दिया था... पाकिस्तानी करने लगे स्यापा, भारत के इस अस्त्र के डर से छूटे पसीने

Anant Shastra: हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत से दुनिया हैरान है. पांचवी सबसे बड़ी इकॉनमी वाला भारत अब रक्षा क्षेत्र में भी आत्म निर्भर हो रहा है. कारोबार वाला बाजार हो या शेयर मार्केट या फिर जंग का मैदान भारत का टैलेंट हर जगह दिख रहा है. बात देश के गौरव की हो रही है तो भारतीय सेना के जवान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी सेनाध्यक्ष के उस बयान से गदगद हैं कि जल्द ही आपको दूसरा मौका मिलेगा. उनके इस बयान ने 24 करोड़ पाकिस्तानियों की धुकधुकी बढ़ा दी है. उनका भय दोगुना हो गया है.

एक ओर वो ये सोच के परेशान हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर की पिटाई के घाव भरे भी नहीं थे और भारत के आर्मी चीफ ने बड़ा बयान दे दिया. वहीं दूसरी ओर भारतीय मिसाइल नेटवर्क के तरकश में एक और अचूक मिसाइल शामिल होने जा रहा है जो पलक झपकते ही न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि किसी भी दुश्मन का अंत कर देगा.

धरती से हवा में दुश्मन का होगा 'सर्वनाश'!

सीमा पर तय हो गया पाकिस्तान का विनाश

हिंद का घातक 'अनंत'...तय दुश्मन का अंत

ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय मिसाइलों की मार का स्वाद चख चुके पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर है. भारत ने दुश्मन की नापाक हरकतों को हवा में ही खाक करने के लिए अभेद्य रक्षा कवच में एक और हथियार को शामिल करने की तैयारी कर ली है. भारत के इस महाबली का नाम है अनंत

भारत स्वदेशी अनंत शस्त्र क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल यानी QRSAM सिस्टम बनाने जा रहा है. इसके लिए 30 हजार करोड़ की डील फाइनल भी हो गई है. इस सिस्टम को DRDO डेवलप करेगा. जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL और भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL मिलकर बनाएंगे. ‘अनंत शस्त्र’ नाम के इस QRSAM सिस्टम की रेंज होगी 30 किलोमीटर. ये 6 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन के विमानों, हमलावर हेलिकॉप्टरों, ड्रोन्स, रॉकेट्स और मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम होगा. ये 360 डिग्री रडार, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से सुरक्षा और मोबाइल लॉन्चर्स से लैस होगा.

भारतीय वायुसेना तीन QRSAM स्क्वाड्रन्स को शामिल करने की योजना बना रही है. हरेक QRSAM प्रत्येक में नौ फायरिंग यूनिट्स होंगी और ये सिस्टम पुराने रूसी मूल के OSA-AK सिस्टम को रिप्लेस करेगा. अनंत शस्त्र का प्रोडक्शन 2026 से शुरू होने की उम्मीद है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब पाकिस्तान ने तुर्की और चीनी मूल के ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल किया था तब भारत की मौजूदा मल्टी-लेयर्ड हवाई रक्षा सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया था और अब अनंत शस्त्र हिंदुस्तान के इस नेटवर्क को और भी मजबूत बनाएगा.