फातिमा जिन्ना, बेनजीर भुट्टो और अब इमरान खान... पाकिस्तान के वो नेता जिन्हें देश के लिए सेना ने बताया 'खतरा'

Benazir Bhutto: पाकिस्तान के हालात दिन-ब-दिन खराब होते जा रहा हैं. इसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान उजाले के लिए तरस रहे हैं. शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना की सच्चाई को वो लगातार उजागर कर रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि उनकी हत्या की भी अफवाहें उड़ने लगी है. हालांकि इमरान खान को लगातार पाक सेना पाकिस्तान के लिए खतरा बता रही है. इमरान खान पहले नेता नहीं इससे पहले फातिमा जिन्ना, बेनजीर भुट्टों को भी सेना ने देश के लिए खतरा बताया था. जानिए क्या है पूरा मामला.

'पाकिस्तान के लिए खतरा हैं इमरान'

पिछले कई सालों से पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान जेल में बंद हैं, बीते दिन उनकी बहन ने उनसे मुलाकात की थी. जिसके बाद उन्होंने बताया कि वो बहुत गुस्से में हैं और उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है. उन्हें दिनभर बंद रखा जाता है और किसी से मिलने की अनुमति नहीं दी जाती है. उन्होंने अपने इस हालात के लिए आसिम मुनीर को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके बाद सेना ने उन्हें पाकिस्तान के लिए खतरा बताया हैं. साल 2023 से जेल में बंद रहने के बावजूद भी इमरान खान की लोकप्रियता बरकरार है. इमरान खान को लेकर बोलते हुए जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है.

इससे पहले भी पाकिस्तान में ऐसे राजनीति हालात बने की सेना ने नेताओं को देश के लिए खतरा बताया, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बदलते रहे, सरकारें गिरती रहीं एक बार तो अयूब खान के हाथ में भी सत्ता चली गई थी.

कय्यूम निजामी की किताब में दी गई जानकारी

कय्यूम निजामी ने अपनी पुस्तक 'जनरलस एंड पॉलिटिशियन इन द कोर्ट ऑफ हिस्ट्री' में लिखा था कि पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना को नागरिक सेना के अधिकारियों के बारे में चिंता थी, उन्होंने अयूब खान को शरणार्थियों के पुनर्वास में सरदार अब्दुल रब निश्तर की सहायता करने की जिम्मेदारी सौंपी थी. अब्दुल रब निश्तार ने मुहम्मद अली जिन्ना को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि अयूब खान ने अपने कर्तव्य के प्रति पेशेवर रवैया नहीं अपनाया, इस पर जिन्ना ने कहा कि मैं इस सैन्य अधिकारी को जानता हूं, उसे सैन्य मामलों से ज्यादा राजनीति में रुचि है.

बनाया गया था 'हेब्दो' कानून

वक्त गुजरा और अयूब ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और नेताओं को को खूब भला बुरा और सेना से घृणा करने वाला बताया, अयूब खान ने राजनेताओं को राजनीति से दूर रखने के लिए 'हेब्दो' कानून बनाया था. जब अयूब खान और फातिमा जिन्ना के बीच राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ, तो फातिमा जिन्ना को 'देशद्रोही' तक कहा गया. उनके चरित्र पर हमला किया गया और अयूब खान और उनके समर्थकों द्वारा बांटे गए पर्चों में फातिमा जिन्ना पर देश तोड़ने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया गया.

फातिमा, बेनजीर को बताया था खतरा

इतना ही नहीं ये सिलसिला चलता चला गया और फिर देश की की सुरक्षा को खतरा बताते हुए पाकिस्तान का संविधान बनाने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, जबकि उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो पर भी देशद्रोह का आरोप लगाया गया. सत्ता में रहने वाली पार्टियों की वजह से कभी जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, तो कभी फातिमा जिन्ना और बेनजीर को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया, अब यही आलम इमरान खान के साथ भी देखा जा रहा है.