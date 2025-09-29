Advertisement
'बधाई हो पाकिस्तान, हमने आर्मी चीफ असीम मुनीर के दम पर एशिया कप जीत लिया...', पाकिस्तानी PM ने दी जीत की बधाई? जानें सच्चाई

Asia Cup 2025: भारत ने एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप चैंपियन बन गई है. जिसके बाद पूरे भारत में जीत का जश्न है, सोशल मीडिया पर जमकर खुशियां मनाई जा रही है. इस बीच पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के नाम से एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने पाकिस्तान को जीत की बधाई दी. जानें इस पोस्ट की पूरी सच्चाई.

'बधाई हो पाकिस्तान, हमने आर्मी चीफ असीम मुनीर के दम पर एशिया कप जीत लिया...', पाकिस्तानी PM ने दी जीत की बधाई? जानें सच्चाई

Asia Cup 2025 final: भारत ने रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने आखिरी दो गेंदों में शानदार जीत हासिल की. इस जीत के बाद पूरे सोशल मीडिया पर जमकर जश्न बनाया जा रहा है. इस खुशी पर  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर लाखों क्रिकेट प्रशंसकों ने टीम इंडिया की तारीफ की और बधाई दी है. लेकिन इस बीच, एक फर्जी पोस्ट ने इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया, जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी टीम को एशिया कप जीतने की बधाई दी है. 

पाकिस्तान पीएम ने जीत की दी पाकिस्तान को बधाई, वायरल पोस्ट का दावा
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ के नाम से लिखा था, “बधाई हो पाकिस्तान, हमने एशिया कप जीता.” पोस्ट में आगे कहा गया, “पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तीनों मैच जीते. हमारे तेज गेंदबाज मिसाइलों की तरह थे, और बल्लेबाज हमारी हवाई रक्षा जैसे.” इस स्क्रीनशॉट में यह भी दावा किया गया कि शहबाज शरीफ ने टीवी पर दिखाए गए मैचों को फर्जी बताया और इसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के सामने उठाने की बात कही.

असीम मुनीर को जीत श्रेय
पोस्ट में पाकिस्तान आर्मी चीफ सैयद असीम मुनीर को जीत का श्रेय देते हुए कहा गया कि उन्होंने एक साल पहले क्रिकेट टीम को ट्रेनिंग दी थी. यह स्क्रीनशॉट @LogicLitLatte
 नाम के X अकाउंट से शेयर किया गया और कुछ ही घंटों में इसे लाखों से ज्यादा बार देखा गया.

क्या है इसकी सच्चाई?
यह स्क्रीनशॉट पूरी तरह से फर्जी है. पाकिस्तान के पीएम ने इस तरह की कोई भी पोस्ट नहीं शेयर की है. उनके आधिकारिक X अकाउंट (@CMShehbaz) और पाकिस्तान पीएमओ (@PakPMO) पर एशिया कप से संबंधित कोई ट्वीट नहीं है. एलन मस्क की कंपनी xAI द्वारा विकसित AI चैटबॉट Grok ने भी इसकी पुष्टि की है. Grok ने कहा, “यह स्क्रीनशॉट फर्जी है. कई यूजर्स ने भी कमेंट्स में इस पोस्ट को फर्जी बताया और सच को सामने लाने में मदद की. लेकिन लोग इस पोस्ट पर खूब मजे ले रहे हैं.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

