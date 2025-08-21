Asia Longest River: 6300 किमी लंबाई, चलते हैं बड़े-बड़े वाटर क्रूज, गंगा-ब्रहमपुत्र नहीं बल्कि ये है एशिया की सबसे बड़ी नदी
Advertisement
trendingNow12891410
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

Asia Longest River: 6300 किमी लंबाई, चलते हैं बड़े-बड़े वाटर क्रूज, गंगा-ब्रहमपुत्र नहीं बल्कि ये है एशिया की सबसे बड़ी नदी

Asia Longest River News: नदियों को किसी भी सभ्यता की जीवनरेखा माना जाता है. भारत में भी गंगा-ब्रह्मपुत्र जैसी प्रसिद्ध नदियां हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जिसकी लंबाई 6300 किमी है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 21, 2025, 11:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Asia Longest River: 6300 किमी लंबाई, चलते हैं बड़े-बड़े वाटर क्रूज, गंगा-ब्रहमपुत्र नहीं बल्कि ये है एशिया की सबसे बड़ी नदी

Asia ki Sabse Lambi Nadi Kaun si Hai: एशिया में बहुत सारी नदियां बहती हैं, जो अपने साथ हर साल बड़ी मात्रा में पानी बहाकर लाती हैं. इन नदियों से सभी प्राणियों को पीने के लिए पानी मिलता है और जीवन आगे बढ़ता है. भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां हैं, जिनके किनारे दर्जनों शहर विकसित हुए हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है. इस नदी की लंबाई 6300 किमी है और इसमें बड़े-बड़े वाटर क्रूज चलते हैं. गंगा-ब्रह्मपुत्र इस लिस्ट में शामिल नहीं है. 

एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है?

अगर आप अब तक सही जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं तो इस लेख में हम आपको बताते हैं. एशिया की सबसे लंबी नदी यांग्त्ज़ी नदी है. यह नदी चीन में स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 6,300 किलोमीटर है. यह नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और पूर्वी चीन सागर में गिरती है.  यह नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी होने के साथ-साथ दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी भी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यांग्त्ज़ी नदी (Yangtze River) को चीनी भाषा में 'चांग जियांग' (Chang Jiang) कहा जाता है. यह चीन की सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक नदियों में से एक है. इस नदी की शुरुआत तिब्बत पठार पर क्विंगहाई प्रांत के तंगलुला पर्वत (Tanggula Mountains) के ग्लेशियर्स से होती है. इसके बाद यह नदी पूर्वी चीन सागर में शंघाई के पास डेल्टा बनाकर समाप्त हो जाती है.

11 प्रांतों से होकर गुजरती है नदी

इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र लगभग 1.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो चीन के कुल क्षेत्रफल का लगभग पांचवां हिस्सा है. यह नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और कुल 11 प्रांतों, स्वायत्त क्षेत्रों और नगर पालिकाओं से होकर गुजरती है. इनमें क्विंगहाई, तिब्बत, सिचुआन, युन्नान, चोंगकिंग, हुबेई, हुनान, जियांग्शी, अनहुई, जियांग्सु और शंघाई शामिल हैं. इन सब वजहों से इस नदी को चीन की जीवन रेखा भी कहा जाता है. 

पाई जाती है मछलियों की 400 प्रजातियां

यांग्त्ज़ी नदी में मछलियों की 400 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं. इनमें दुर्लभ रिवर डॉल्फिन भी शामिल थी, जो अब लगभग विलुप्त हो चुकी है. इसके अलावा, चीनी स्टर्जन और मगरमच्छ भी इस नदी में पाए जाते हैं. इस नदी को प्राचीन चीनी सभ्यता का पालना माना जाता है. इसके किनारे हान चीनी संस्कृति, खेती और व्यापार का विकास हुआ. 

यांग्त्ज़ी नदी विश्व की सबसे व्यस्त नदियों में से एक है. यह समुद्री जहाजों के लिए नौवहन योग्य है, और इसके माध्यम से भारी मात्रा में माल जैसे कोयला, अनाज और औद्योगिक सामग्री का परिवहन होता है. इस नदी के किनारे कई औद्योगिक केंद्र विकसित हुए हैं, जो चीन की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. इसकी वजह से यांग्त्ज़ी नदी को 'गोल्डन वाटरवे' भी कहा जाता है.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं. धर...और पढ़ें

TAGS

Asia Longest River

Trending news

देश के दिल पर 'औरंगजेब' का हमला, कितनी मूर्तियां गायब... कितने मंदिर कैद?
DNA
देश के दिल पर 'औरंगजेब' का हमला, कितनी मूर्तियां गायब... कितने मंदिर कैद?
नीतीश का टोपी पहनने से इनकार; स्टेज छोड़कर भागे कई मंत्री! विपक्ष ने भुनाया मौका
DNA Analysis
नीतीश का टोपी पहनने से इनकार; स्टेज छोड़कर भागे कई मंत्री! विपक्ष ने भुनाया मौका
अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग...अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर
DNA Analysis
अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग...अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर
'अगर कोई पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तो शादी न करे', SC ने क्यों की ऐसी तल्ख टिप्पणी
Supreme Court
'अगर कोई पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तो शादी न करे', SC ने क्यों की ऐसी तल्ख टिप्पणी
दिल्ली सीएम पर हमले में 'काल भैरव' कहां से आए? कैसे जुड़ा ये रहस्यमयी कनेक्शन?
DNA Analysis
दिल्ली सीएम पर हमले में 'काल भैरव' कहां से आए? कैसे जुड़ा ये रहस्यमयी कनेक्शन?
देश का पैसा, देश का समय..बर्बाद हुए संसद सत्र के लिए पैसा दें नेता, सांसद ने की मांग
Lok Sabha Monsoon Session
देश का पैसा, देश का समय..बर्बाद हुए संसद सत्र के लिए पैसा दें नेता, सांसद ने की मांग
डिप्टी CM से पार्टी कार्यकर्ता ने कहा- आइ लव यू दादा, अजित पवार ने दिया कुछ ऐसा जवाब
Ajit Pawar
डिप्टी CM से पार्टी कार्यकर्ता ने कहा- आइ लव यू दादा, अजित पवार ने दिया कुछ ऐसा जवाब
रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र..भारत ने ट्रंप को किया साइड?
PM Modi
रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र..भारत ने ट्रंप को किया साइड?
शेर हमेशा शेर रहता है...चुनावों के लिए 'विजय' का बड़ा फैसला, BJP से गठबंधन से इनकार
Tamil Nadu Elections
शेर हमेशा शेर रहता है...चुनावों के लिए 'विजय' का बड़ा फैसला, BJP से गठबंधन से इनकार
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
Assam
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
;