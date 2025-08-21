Asia Longest River: 6300 किमी लंबाई, चलते हैं बड़े-बड़े वाटर क्रूज, गंगा-ब्रहमपुत्र नहीं बल्कि ये है एशिया की सबसे बड़ी नदी

Asia ki Sabse Lambi Nadi Kaun si Hai: एशिया में बहुत सारी नदियां बहती हैं, जो अपने साथ हर साल बड़ी मात्रा में पानी बहाकर लाती हैं. इन नदियों से सभी प्राणियों को पीने के लिए पानी मिलता है और जीवन आगे बढ़ता है. भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां हैं, जिनके किनारे दर्जनों शहर विकसित हुए हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है. इस नदी की लंबाई 6300 किमी है और इसमें बड़े-बड़े वाटर क्रूज चलते हैं. गंगा-ब्रह्मपुत्र इस लिस्ट में शामिल नहीं है.

एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है?

अगर आप अब तक सही जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं तो इस लेख में हम आपको बताते हैं. एशिया की सबसे लंबी नदी यांग्त्ज़ी नदी है. यह नदी चीन में स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 6,300 किलोमीटर है. यह नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और पूर्वी चीन सागर में गिरती है. यह नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी होने के साथ-साथ दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी भी है.

यांग्त्ज़ी नदी (Yangtze River) को चीनी भाषा में 'चांग जियांग' (Chang Jiang) कहा जाता है. यह चीन की सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक नदियों में से एक है. इस नदी की शुरुआत तिब्बत पठार पर क्विंगहाई प्रांत के तंगलुला पर्वत (Tanggula Mountains) के ग्लेशियर्स से होती है. इसके बाद यह नदी पूर्वी चीन सागर में शंघाई के पास डेल्टा बनाकर समाप्त हो जाती है.

11 प्रांतों से होकर गुजरती है नदी

इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र लगभग 1.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो चीन के कुल क्षेत्रफल का लगभग पांचवां हिस्सा है. यह नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और कुल 11 प्रांतों, स्वायत्त क्षेत्रों और नगर पालिकाओं से होकर गुजरती है. इनमें क्विंगहाई, तिब्बत, सिचुआन, युन्नान, चोंगकिंग, हुबेई, हुनान, जियांग्शी, अनहुई, जियांग्सु और शंघाई शामिल हैं. इन सब वजहों से इस नदी को चीन की जीवन रेखा भी कहा जाता है.

पाई जाती है मछलियों की 400 प्रजातियां

यांग्त्ज़ी नदी में मछलियों की 400 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं. इनमें दुर्लभ रिवर डॉल्फिन भी शामिल थी, जो अब लगभग विलुप्त हो चुकी है. इसके अलावा, चीनी स्टर्जन और मगरमच्छ भी इस नदी में पाए जाते हैं. इस नदी को प्राचीन चीनी सभ्यता का पालना माना जाता है. इसके किनारे हान चीनी संस्कृति, खेती और व्यापार का विकास हुआ.

यांग्त्ज़ी नदी विश्व की सबसे व्यस्त नदियों में से एक है. यह समुद्री जहाजों के लिए नौवहन योग्य है, और इसके माध्यम से भारी मात्रा में माल जैसे कोयला, अनाज और औद्योगिक सामग्री का परिवहन होता है. इस नदी के किनारे कई औद्योगिक केंद्र विकसित हुए हैं, जो चीन की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. इसकी वजह से यांग्त्ज़ी नदी को 'गोल्डन वाटरवे' भी कहा जाता है.