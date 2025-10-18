Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

ऑपरेशन सिंदूर के बाद अफगानिस्‍तान से पिटाई, बौखलाए मुनीर ने भारत के खिलाफ उगला 'जहर'

Asim Munir: पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला और गीदड़भभकी देते हुए फिर से एटमी हथियारों का जिक्र किया. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 18, 2025, 02:48 PM IST
Asim Munir: पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने एक बार फिर भारत को लेकर जहल उगला है. शनिवार को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी (PMA) काकुल में फिर से उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान की बढ़ती फौजी ताकत भारत की 'भौगोलिक युद्धक्षेत्र की गलत धारणा' को तोड़ सकती है. मुनीर ने आगे कहा कि 'न्यूक्लियर माहौल में युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है.'

दिलचस्प बात यह है कि आसिम मुनीर ने मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर में अपनी सेना को विजेता करार दिया है. साथ ही कहा कि भारत की कोई भी 'छोटी सी प्रोवोकेशन' पाकिस्तान के जवाब के लिए 'निर्णायक और अंदाजे से परे' होगी. उन्होंने अपनी गीदड़भभकी को जारी रखते हुए कहा,'यदि दुश्मनी की नई लहर शुरू होती है तो पाकिस्तान हैरान कर देने वाला जवाब देगा.'

बड़े नुकसान की भी दी धमकी

मुनीर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की बढ़ती स्ट्राइक क्षमता ने 'संचार और युद्ध क्षेत्रों के बीच का अंतर कम कर दिया है' और हमारे हथियारों की पहुंच और खतरनाक ताकत भारत की सुरक्षा की गलत धारणा को तोड़ सकती है. उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान की जवाबी ताकत 'सैन्य और आर्थिक नुकसान कल्पना से परे होगा.'

चीन और ट्रंप की तारीफ की

इसके साथ ही मुनीर ने अपने भाषण में पाकिस्तान की क्षेत्रीय भूमिका की भी बात की. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्षेत्रीय स्थिरता बनाने वाला देश बनकर उभरा है और चीन, अमेरिका, सऊदी अरब और ईरान के साथ संबंध मजबूत हुए हैं. उन्होंने चीन के साथ 'ऐतिहासिक ऑल-वेदर साझेदारी' और अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की 'रणनीतिक नेतृत्व क्षमता' की सराहना की.

बार-बार मिल रही नाकामी

मुनीर के कड़े शब्द ऐसे समय में आए हैं जब पाक सेना अफगान तालिबान के जरिए पश्चिमी सीमा पर लगातार हमलों की वजह से दबाव में है. कहा जा रहा है कि तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कई पाकिस्तानी सैन्य पोस्टों पर कब्जा कर लिया. इसके बाद मुनिर ने रावलपिंडी में GHQ में आपात बैठक बुलाई और शीर्ष कमांडरों को 'भारी खुफिया विफलता' और 'सामरिक नियंत्रण की हानि' के लिए फटकार लगाई. 

Tahir Kamran

Asim Munir

