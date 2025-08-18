'भारत मर्सिडीज तो पाकिस्तान डंप ट्रक...', मुनीर के बयान के बाद अब पाकिस्तानी मंत्री के बिगड़े बोल

Pakistan News: पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर हाल ही में अमेरिका दौरे पर पहुंचे थे. इस दौराान उन्होंने फ्लोरिडा में एक पाकिस्तानी समुदाय को संबोधित करते हुए भारत-पाकिस्तान की अजीब तुलना की थी. मुनीर के इस बयान पर अब पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसीन नकवी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने मुनीर के बयान को पाकिस्तान की रणनीतिक सोच बताया है.

मुनीर ने क्या कहा?

बता दें कि मुनीर ने कार्यक्रम में कहा था कि भारत हाईवे पर आती हुई एक मर्सिडीज गाड़ी है. वहीं पाकिस्तान बजरी से भरा हुआ एक डंप ट्रक है. अब जरा सोचिए कि अगर ट्रक गाड़ी से टकरा गई तो किसे अधिक नुकसान होगा. मुनीर के इस बयान की पुष्टि करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान सऊदी अरब दोनों देशों के बीच सुलह करने की कोशिश कर रहा था. सऊदी डेलीगेशन जब इसके लिए पाकिस्तान आया तो मुनीर ने कहा कि भारत मर्सिडीज है और पाक बजरी से भरा ट्रक. अब आप समझ सकते हैं कि टक्कर होने पर किसे अधिक नुकसान होगा.

नकवी ने की मुनीर के बयान की पुष्टि

मुनीर के इस बयान को नकवी ने उनकी रणनीतिक सोच और पाकिस्तान की ताकत बताने की कोशिश की, हालांकि उनके ही मुल्क में इसका उल्टा असर हो गया. सोशल मीडिया पर यूजर्स

नकवी और मुनीर पर भड़क गए हैं. लोगों का कहना है कि भारत को मर्सिडीज और पाकिस्तान को डंप ट्रक बताकर मुनीर ने मान लिया कि पाकिस्तान की हालत खराब है. कई पाकिस्तानी लोग इस आत्मग्लानि और सरकार की असफलता से जोड़ रहे हैं.

अपनी असलियत बता रहा पाक

बता दें कि भारत स्थित जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान स्थित कई आतंकी ठिकानों को नुकसान बनाया था. पाकिस्तानी सरकार और सेना इसको लेकर बार-बार दावा कर चुकी है कि इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि खराब ही हो रही है. एक तरफ जीत का दावा करने वाले मुनीर भारत की तुलना लग्जरी कार से कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर वह अपने देश की तुलना मिट्टी-रेत उठाने वाले डंप ट्रक से कर रहे हैं. इसके जरिए वे अपने ही देश की आर्थिक स्थिति दुनिया के सामने उजागर कर रहे हैं.

