'भारत मर्सिडीज तो पाकिस्तान डंप ट्रक...', मुनीर के बयान के बाद अब पाकिस्तानी मंत्री के बिगड़े बोल
Advertisement
trendingNow12885911
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

'भारत मर्सिडीज तो पाकिस्तान डंप ट्रक...', मुनीर के बयान के बाद अब पाकिस्तानी मंत्री के बिगड़े बोल

Pakistan Politics: असीम मुनीर ने हाल ही में अपने एक संबोधन में पाकिस्तान को डंप ट्रक और भारत को लग्जरी कार मर्सिडीज से तुलना की थी. अब उनके इस बयान पर पाकिस्तान में प्रतिक्रिया दी जा रही है.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 18, 2025, 10:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'भारत मर्सिडीज तो पाकिस्तान डंप ट्रक...', मुनीर के बयान के बाद अब पाकिस्तानी मंत्री के बिगड़े बोल

Pakistan News: पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर हाल ही में अमेरिका दौरे पर पहुंचे थे. इस दौराान उन्होंने फ्लोरिडा में एक पाकिस्तानी समुदाय को संबोधित करते हुए भारत-पाकिस्तान की अजीब तुलना की थी. मुनीर के इस बयान पर अब पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसीन नकवी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने मुनीर के बयान को पाकिस्तान की रणनीतिक सोच बताया है.  

मुनीर ने क्या कहा? 
बता दें कि मुनीर ने कार्यक्रम में कहा था कि भारत हाईवे पर आती हुई एक मर्सिडीज गाड़ी है. वहीं पाकिस्तान बजरी से भरा हुआ एक डंप ट्रक है. अब जरा सोचिए कि अगर ट्रक गाड़ी से टकरा गई तो किसे अधिक नुकसान होगा. मुनीर के इस बयान की पुष्टि करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान सऊदी अरब दोनों देशों के बीच सुलह करने की कोशिश कर रहा था. सऊदी डेलीगेशन जब इसके लिए पाकिस्तान आया तो मुनीर ने कहा कि भारत मर्सिडीज है और पाक बजरी से भरा ट्रक. अब आप समझ सकते हैं कि टक्कर होने पर किसे अधिक नुकसान होगा.    

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान में राष्ट्रपति की गद्दी हड़पना चाहते हैं असीम मुनीर? मुंह से निकाली ये बात

नकवी ने की मुनीर के बयान की पुष्टि 
मुनीर के इस बयान को नकवी ने उनकी रणनीतिक सोच और पाकिस्तान की ताकत बताने की कोशिश की, हालांकि उनके ही मुल्क में इसका उल्टा असर हो गया. सोशल मीडिया पर यूजर्स 
नकवी और मुनीर पर भड़क गए हैं. लोगों का कहना है कि भारत को मर्सिडीज और पाकिस्तान को डंप ट्रक बताकर मुनीर ने मान लिया कि पाकिस्तान की हालत खराब है. कई पाकिस्तानी लोग इस आत्मग्लानि और सरकार की असफलता से जोड़ रहे हैं.  

ये भी पढ़ें- पाकिस्तानी पत्रकार की गोली लगने से मौत, पिस्तौल के साथ गाड़ी में मिला शव

अपनी असलियत बता रहा पाक 
बता दें कि भारत स्थित जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान स्थित कई आतंकी ठिकानों को नुकसान बनाया था. पाकिस्तानी सरकार और सेना इसको लेकर बार-बार दावा कर चुकी है कि इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि खराब ही हो रही है. एक तरफ जीत का दावा करने वाले मुनीर भारत की तुलना लग्जरी कार से कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर वह अपने देश की तुलना मिट्टी-रेत उठाने वाले डंप ट्रक से कर रहे हैं. इसके जरिए वे अपने ही देश की आर्थिक स्थिति दुनिया के सामने उजागर कर रहे हैं.  

FAQ 

मुनीर ने क्या बयान दिया? 
मुनीर ने फ्लोरिडा में भारत-पाकिस्तान पर बात करते हुए भारत की लग्जरी कार मर्सिडीज और पाकिस्तान की डंप ट्रक से तुलना कर दी. 

मुनीर के इस बयान पर पाकिस्तान ने क्या प्रतिक्रिया दी? 
मुनीर के इस बयान को पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसीन नकवी ने रणनीतिक सोच और पाकिस्तान की ताकत बताया है तो वहीं इंटरनेट पर वहां की जनता इसकी आलोचना कर रही है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

महाराष्ट्र के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनते हैं तो... संजय राउत ने समर्थन पर क्या कहा?
CP Radhakrishnan
महाराष्ट्र के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनते हैं तो... संजय राउत ने समर्थन पर क्या कहा?
एनडीए के VP पद के उम्‍मीदवार सीपी राधाकृष्‍णन को तमिलनाडु का मोदी क्‍यों कहा जाता है
CP Radhakrishnan
एनडीए के VP पद के उम्‍मीदवार सीपी राधाकृष्‍णन को तमिलनाडु का मोदी क्‍यों कहा जाता है
हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत
Hyderabad
हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत
Jammu and Kashmir: श्रीनगर की फेमस सूफी दरगाह पर RSS के दिग्गज नेता ने चढ़ाई चादर
Indresh Kumar
Jammu and Kashmir: श्रीनगर की फेमस सूफी दरगाह पर RSS के दिग्गज नेता ने चढ़ाई चादर
Aaj Ki Taza Khabar Live: चुनाव आयुक्त के खिलाफ ससंद में महाभियोग लाने का विचार, सूत्रों का दावा, जानें पल-पल का अपडेट
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: चुनाव आयुक्त के खिलाफ ससंद में महाभियोग लाने का विचार, सूत्रों का दावा, जानें पल-पल का अपडेट
INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
UPA
INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
Weather
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
AIR INDIA
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
;