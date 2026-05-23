ईरान जंग के बीच पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर, तेहरान गए हैं. इसको इस बात का पुख्ता संकेत माना जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका के साथ किसी शांति समझौते का मसौदा तैयार हो सकता है.
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ईरान जंग के बीच पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर, तेहरान गए हैं. इसको इस बात का पुख्ता संकेत माना जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका के साथ किसी शांति समझौते का मसौदा तैयार हो सकता है. इस बात की भी खबरें आ रही हैं कि यदि बात नहीं बनी तो अमेरिका नए सिरे से हमले की तैयारी कर रहा है. इसके मद्देनजर डोनाल्ड ट्रंप ने वीकेंड की अपनी सभी ट्रिंप कैंसिल कर दी हैं. यहां तक कि अपने बेटे की शादी में भी वो शायद शिरकत नहीं करेंगे.
तेहरान में मुनीर ने विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मुलाकात कर क्षेत्र में व्याप्त तनाव पर चर्चा की. अराघची ने ईरान जंग पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से कहा कि अमेरिका की अत्यधिक डिमांड के कारण कोई समझौता नहीं हो रहा है.
इधर ये भी खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप को भी मारने की साजिश रची गई थी. इसके पीछे ईरान की इस्लामिक गार्ड एजेंसी (आईआरजीसी) का हाथ माना जा रहा है. इस मामले में सादी नाम का एक आरोपी तुर्किए से अरेस्ट किया गया है. इराक के रहने वाले सादी के बारे में कहा जा रहा है कि वो आईआरजीसी के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेना चाहता था, इसलिए इवांका को मारने की साजिश रची. सुलेमानी को 2020 में बगदाद में अमेरिका ने मार दिया था.
शहबाज शरीफ की चीन यात्रा
इन सबके बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शनिवार को हांगझोऊ के लिए रवाना हुए. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, यह चीन की चार-दिवसीय (23 से 26 मई तक) आधिकारिक यात्रा का पहला चरण है. इस यात्रा का उद्देश्य आर्थिक सहयोग बढ़ाना, रणनीतिक संबंधों को मज़बूत करना और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के तहत परियोजनाओं को आगे बढ़ाना है. X पर एक पोस्ट में CPEC के दूसरे चरण के तहत सहयोग को बढ़ावा देने वाले एक व्यापार मंच में पीएम भाग लेंगे और समझौतों तथा समझौता ज्ञापनों (MoUs) के आदान-प्रदान के समारोहों में शामिल होंगे. उनके प्रमुख चीनी कंपनियों के CEO से मिलने और आगे के निवेश पर चर्चा के लिए अलीबाबा के मुख्यालय का दौरा करने की भी उम्मीद है.
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बाद में, वह चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग के साथ उच्च-स्तरीय बैठकों के लिए बीजिंग जाएंगे. इस यात्रा में पाकिस्तान और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम भी शामिल होंगे, साथ ही प्रमुख चीनी कंपनियों के साथ बातचीत और चीन कृषि विज्ञान अकादमी (CAAS) का दौरा भी किया जाएगा.
पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' के अनुसार, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने बताया कि इस यात्रा के दौरान क्षेत्रीय तनावों, जिनमें अमेरिका-ईरान संघर्ष भी शामिल है, पर चर्चा होने की संभावना है. अंद्राबी ने उप-प्रधानमंत्री इशाक डार की चीन की पिछली यात्रा का ज़िक्र करते हुए कहा, "पाकिस्तान और चीन ने मध्य पूर्व में बने गतिरोध और इस संबंध में हमारे शांति प्रयासों पर आपस में करीबी समन्वय बनाए रखा है." उन्होंने आगे कहा, "हम पांच-सूत्रीय सिद्धांत पर सहमत हुए, जिसे एक संयुक्त बयान के रूप में जारी किया गया था. इसलिए, हां प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी."
विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि यह यात्रा "पाकिस्तान-चीन के सदाबहार रणनीतिक सहकारी संबंधों की अटूट मजबूती की पुष्टि करेगी" और CPEC, व्यापार, निवेश, कृषि, IT, विज्ञान तथा लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाएगी. इस यात्रा से "राजनीतिक विश्वास और गहरा होने, रणनीतिक समन्वय मजबूत होने, व्यावहारिक सहयोग का विस्तार होने और पाकिस्तान तथा चीन के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती के और सुदृढ़ होने" की उम्मीद है.
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