Asim Muni ने सऊदी अरब को 'दगा' दे दिया? पाकिस्तान की 'डिफेंस डील' वाले धोखे का DNA टेस्ट

Pakistan Saudi Arabia and UAE: डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने ही इस्लामिक ब्रदर यानी सऊदी अरब को धोखा दे रहा है. सऊदी अरब से मुनीर के इस फरेब को समझने के लिए आपको वो ऑर्डर बेहद गौर से पढ़ना चाहिए. जो पाकिस्तान की फौज ने भेजा है. सरकारी आदेश में लिखा है कि पाकिस्तान के सभी अखबारों और न्यूज चैनल्स को ये निर्देश दिया जाता कि वो सऊदी अरब और UAE के बीच यमन में चल रहे टकराव से जुड़ी कोई खबर ना दिखाएं या उसका प्रकाशन न करें. उसी सर्कुलर में आगे ये फरमान भी जारी किया गया है कि वेबसाइट या डिजिटल मीडिया पर अगर इस मुद्दे से जुड़ी कोई खबर छप चुकी है तो उसको फौरन हटा दिया जाए या डिलीट कर दिया जाए.

अगर आप अंतरराष्ट्रीय खबरों पर नजर रखते हैं तो आपको पता होगा कि यमन में सऊदी अरब ने UAE समर्थित मिलिशिया पर बमबारी की थी. इस बमबारी के बाद UAE ने यमन से फौज हटाने का भी ऐलान कर दिया था. यानी सामरिक तौर पर सऊदी अरब को बिना किसी बड़े टकराव के जीत हासिल हो गई थी. लेकिन मुनीर ने सऊदी फतह की ये खबर सेंसर करा दी है. इस फरेब के पीछे सिर्फ एक वजह है कि मुनीर UAE को भी खुश रखना चाहता है. कहावत है कि धोखेबाज आदमी की फितरत कभी नहीं बदलती. वो बार-बार भरोसा जीतता है और हर बार धोखा देता है, यही है मुनीर का सच.

UAE के लिए मुनीर ने सऊदी अरब को धोखा क्यों दिया?

ये समझने के लिए आपको मुनीर और UAE के बीच हुई एक डील की डीटेल्स ध्यान से पढ़नी चाहिए. पिछले साल पाकिस्तान और UAE के बीच एक डील हुई, जिसके तहत UAE ने PAK फौज की कंपनी 'फौजी फाउंडेशन' में 280 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का निवेश किया है. ये निवेश फौजी फाउंडेशन की उन कंपनियों में किया गया है जो सीमेंट से लेकर कीटनाशक बनाती हैं. निवेश के साथ ही साथ UAE ने भरोसा दिया है कि अप्रैल 2026 में फौजी फाउंडेशन में 560 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा.

ये पूरी दुनिया को पता है कि फौजी फाउंडेशन पर पाकिस्तानी फौज के बड़े अधिकारियों का कब्जा है और इस धंधे से आने वाले पैसे का आधा हिस्सा पाकिस्तानी फौज के जनरलों की जेब में जाता है. पैसे की इसी भूख के चलते मुनीर ने सऊदी अरब के पारंपरिक प्रतिद्वंदी UAE को खुश किया है. ये सिर्फ एक धोखा है. सऊदी अरब के साथ किए गए पाकिस्तानी फरेब की फेहरिस्त काफी लंबी है.

सऊदी के साथ डबल क्रॉस?

आपको 17 सितंबर 2025 की तारीख याद होगी जब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने परस्पर सुरक्षा को लेकर समझौता किया था. लेकिन जब यमन के गृहयुद्ध में सऊदी अरब समर्थित पक्ष बैकफुट पर जाने लगा तो मुनीर की तरफ से कोई सामरिक मदद नहीं आई. मुनीर ने अपने दोस्त की पीठ में जो खंजर मारा, उससे सऊदी अरब को तगड़ा नुकसान हुआ.

सऊदी अरब चाहता था कि पाकिस्तान से यमन की सऊदी समर्थित सरकार को हथियार सप्लाई किए जाएं लेकिन मुनीर ने ऐसा नहीं किया. इसका नतीजा हुआ कि सऊदी समर्थित सरकार को विद्रोहियों के हाथों मात खानी पड़ी और यमन के जिन महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर सऊदी अरब की नजर थी वो उसके हाथों से निकल गए. भले ही UAE ने यमन से अपनी फौज वापस बुला ली है लेकिन यमन के दक्षिणी हिस्सों में स्थित सामरिक रूप से अहम बंदरगाहों पर अब भी UAE समर्थित पक्ष का ही कंट्रोल है.

#DNAमित्रों | मुनीर ने सऊदी अरब को 'दगा' दे दिया..'डिफेंस डील' वाले धोखे का DNA टेस्ट मुनीर-सऊदी अरब के बीच रिश्तों में खटास आई, मुनीर पर सऊदी अरब को धोखा देने का आरोप। यमन में सऊदी अरब ने हवाई हमला किया था, सऊदी अरब ने UAE की फौज को लौटने पर मजबूर किया। पाकिस्तानी फौज ने यमन को…

'मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिक्स समझना आसान नहीं'

10 दिन पहले ही सऊदी अरब ने मुनीर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाज़ा था. इतने बड़े सम्मान के बदले में कोई जिंदगी भर की वफादारी कागज पर लिख दे लेकिन ये तो असीम मुनीर है, जिसके DNA में ही धोखा भरा है. धोखे को लेकर एक कहावत आपने सुनी होगी. एक बार धोखा मिले तो सावधान हो जाओ, दो बार मिले तो सीख/सबक लो, और अगर बार-बार मिल रहा है तो खुद को दोष मत दो, बल्कि धोखा देने वाले से दूरी बना लो. इसी नीति को सऊदी अरब ने अपना लिया है. इसी साल मुनीर ने सऊदी अरब जाकर क्राउन प्रिंस से मुलाकात का समय मांगा था लेकिन मुनीर को सऊदी सरकार ने मुलाकात का वक्त नहीं दिया.

ट्रंप को खुश करने के लिए शहबाजने चीन के विपरीत जाकर अमेरिका से हाथ मिला और मुनीर ने चंद सिक्कों के लिए सऊदी अरब के विरोधी UAE को सिर आंखों पर बैठा लिया है. पाकिस्तानियों की इसी फितरत को लेकर पंजशीर का शेर कहे जाने वाले अफगान कमांडर अहमद शाह मसूद ने कहा था पाकिस्तान पहले हाथ मिलाता है फिर आपको बर्बाद कर देता है.