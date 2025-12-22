मुनीर की चापलूसी फिर आई काम, ट्रंप के बाद अब किंग सलमान ने भर दी झोली; दे दिया ये विशेष सम्मान

Field Marshal Asim Munir: पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सऊदी अरब द्वारा किंग अब्दुलअजीज मेडल (एक्सीलेंट क्लास) से सम्मानित किया गया. यह सम्मान किंग सलमान के निर्देशों के तहत दिया गया और इसे सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने रियाद में आयोजित समारोह में प्रस्तुत किया.

अधिकारियों के अनुसार, यह पुरस्कार फील्ड मार्शल मुनीर के पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है. समारोह में उप रक्षा मंत्री प्रिंस अब्दुलरहमान बिन मोहम्मद बिन अय्याफ, जनरल स्टाफ प्रमुख जनरल फैयाद अल-रुवैली, रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और पाकिस्तान के राजदूत अहमद फारूक भी मौजूद रहे.

रणनीतिक संबंधों पर दोनों देशों ने की चर्चा

Add Zee News as a Preferred Source

समारोह के दौरान प्रिंस खालिद ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को उनके नए दायित्वों में सफलता की शुभकामनाएं दी. दोनों पक्षों ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों की समीक्षा की और रक्षा क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने पर चर्चा की. इस अवसर पर क्षेत्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और साझा हितों पर भी विचार-विमर्श किया गया.

Upon the directive of the Custodian of the Two Holy Mosques, I presented Pakistan’s Chief of Army Staff, Field Marshal Asim Munir, with the King Abdulaziz Medal of Excellent Class for his distinguished efforts to enhance our cooperation and advance the Saudi-Pakistani relations. pic.twitter.com/bWHL08TKuz — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 21, 2025

ये भी पढ़ें: राष्ट्रपति का मैनेजर निकला चोर, उड़ा ले गया लाखों के बर्तन; ऑनलाइन नीलामी की थी योजना, पुलिस ने दबोचा

बता दें, सऊदी अरब ने पिछले साल पाकिस्तान के साथ एक सामरिक रक्षा समझौता किया था जिसके तहत किसी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा. इस समझौते और द्विपक्षीय सहयोग के तहत दोनों देशों ने अपने रक्षा और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने का संकल्प लिया है. यह सम्मान सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच दशकों पुराने भ्रातृ संबंधों और साझा सुरक्षा हितों को दर्शाता है. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी 2016 में इसी श्रेणी का किंग अब्दुलअजीज पुरस्कार दिया गया था जो गैरमुस्लिम को प्रदान किया जाने वाला उच्चतम सम्मान है.