Advertisement
trendingNow13049417
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनमुनीर की चापलूसी फिर आई काम, ट्रंप के बाद अब किंग सलमान ने भर दी झोली; दे दिया ये विशेष सम्मान

मुनीर की चापलूसी फिर आई काम, ट्रंप के बाद अब किंग सलमान ने भर दी झोली; दे दिया ये विशेष सम्मान

King Abdulaziz Medal: पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाने के लिए पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सऊदी अरब के प्रतिष्ठित किंग अब्दुलअजीज पदक से सम्मानित किया गया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 22, 2025, 11:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Field Marshal Asim Munir: पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सऊदी अरब द्वारा किंग अब्दुलअजीज मेडल (एक्सीलेंट क्लास) से सम्मानित किया गया. यह सम्मान किंग सलमान के निर्देशों के तहत दिया गया और इसे सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने रियाद में आयोजित समारोह में प्रस्तुत किया.

अधिकारियों के अनुसार, यह पुरस्कार फील्ड मार्शल मुनीर के पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है. समारोह में उप रक्षा मंत्री प्रिंस अब्दुलरहमान बिन मोहम्मद बिन अय्याफ, जनरल स्टाफ प्रमुख जनरल फैयाद अल-रुवैली, रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और पाकिस्तान के राजदूत अहमद फारूक भी मौजूद रहे.

रणनीतिक संबंधों पर दोनों देशों ने की चर्चा

Add Zee News as a Preferred Source

समारोह के दौरान प्रिंस खालिद ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को उनके नए दायित्वों में सफलता की शुभकामनाएं दी. दोनों पक्षों ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों की समीक्षा की और रक्षा क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने पर चर्चा की. इस अवसर पर क्षेत्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और साझा हितों पर भी विचार-विमर्श किया गया.

ये भी पढ़ें: राष्ट्रपति का मैनेजर निकला चोर, उड़ा ले गया लाखों के बर्तन; ऑनलाइन नीलामी की थी योजना, पुलिस ने दबोचा

बता दें, सऊदी अरब ने पिछले साल पाकिस्तान के साथ एक सामरिक रक्षा समझौता किया था जिसके तहत किसी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा. इस समझौते और द्विपक्षीय सहयोग के तहत दोनों देशों ने अपने रक्षा और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने का संकल्प लिया है. यह सम्मान सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच दशकों पुराने भ्रातृ संबंधों और साझा सुरक्षा हितों को दर्शाता है. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी 2016 में इसी श्रेणी का किंग अब्दुलअजीज पुरस्कार दिया गया था जो गैरमुस्लिम को प्रदान किया जाने वाला उच्चतम सम्मान है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Asim MunirKing Abdulaziz Medal

Trending news

आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन
AIR INDIA
आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन
प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला निवेश का दरवाजा, शांति कानून राष्ट्रपति ने किए दस्तखत
Shanti Law
प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला निवेश का दरवाजा, शांति कानून राष्ट्रपति ने किए दस्तखत
NIA हेडक्वार्टर के पास मिली चाइनीज चीज क्या थी? जांच एजेंसी क्यों हुई चौकन्ना
Chinese Telescopic Of Rifle Recovered In Jammu
NIA हेडक्वार्टर के पास मिली चाइनीज चीज क्या थी? जांच एजेंसी क्यों हुई चौकन्ना
जब गलती से शपथ के लिए दो राधाकृष्णन को चला गया फोन, राष्ट्रपति भवन में फिर क्या हुआ?
Atal Sansmaran
जब गलती से शपथ के लिए दो राधाकृष्णन को चला गया फोन, राष्ट्रपति भवन में फिर क्या हुआ?
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की आंधी, शिंदे-अजीत जीतकर भी ज्यादा खुश नहीं होंगे
maharashtra local body election 2025
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की आंधी, शिंदे-अजीत जीतकर भी ज्यादा खुश नहीं होंगे
बर्फ पड़े या... कश्मीर में न होगा अनाज का संकट, पहुंचने लगी राशन की मालगाड़ी
Jammu Kashmir
बर्फ पड़े या... कश्मीर में न होगा अनाज का संकट, पहुंचने लगी राशन की मालगाड़ी
गांधी की दूसरी हत्या? G RAM G बिल पर केंद्र पर भड़के चिदंबरम, कहा- सरकार कर रही धोखा
chidambaram
गांधी की दूसरी हत्या? G RAM G बिल पर केंद्र पर भड़के चिदंबरम, कहा- सरकार कर रही धोखा
नेवी की जानकारी लीक करने वाला तीसरा जासूस भी गिरफ्तार, कर्नाटक पुलिस के हत्थे चढ़ा
Indian Navy
नेवी की जानकारी लीक करने वाला तीसरा जासूस भी गिरफ्तार, कर्नाटक पुलिस के हत्थे चढ़ा
एक ही परिवार के 6 के 6 कैंडिडेट हारे...महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जनादेश का गुणागणित
maharashtra nikay chunav result
एक ही परिवार के 6 के 6 कैंडिडेट हारे...महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जनादेश का गुणागणित
भारत में इस शहर के किनारे बनेगा वर्ल्ड क्लास 'मरीना', होटल से लेकर क्लब तक की सुविधा
Mumbai Marina Project
भारत में इस शहर के किनारे बनेगा वर्ल्ड क्लास 'मरीना', होटल से लेकर क्लब तक की सुविधा