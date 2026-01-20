DNA: इस्लाम के नाम पर..आसिम कट्टरता के काम पर... पाकिस्तान के 'मुनीर मॉडल' की INSIDE STORY

Pakistan News: दुनिया इस समय जिन दो शख्स की वजह से खतरे में है उनमें एक डॉनल्ड ट्रंप हैं और दूसरा आसिम मुनीर. पाकिस्तान का फील्ड मार्शल और ट्रंप के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहने वाला मुनीर अपने नए भड़काऊ बयान से चर्चा में है.

मुनीर ने एक बार फिर मजहबी अल्फाजों को अपनी साजिश से भरी तकरीरों का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है. आसिम मुनीर ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान को इस्लाम के आधार पर बनाया गया था, आज अल्लाह ने हमें ऐसा मौका दिया है कि हम उस मकसद को हासिल करने की तरफ जा रहे हैं जिसके लिए पाकिस्तान का जन्म हुआ था.

मुनीर की लंबी है हिस्ट्रीशीट

आर्थिक कंगाली और बढ़ती महंगाई से जूझता पाकिस्तान किस दिशा में बढ़ रहा है. ये बताने की जरूरत नहीं है लेकिन ये हम आपको जरूर बताएंगे कि मुनीर जब जब इस्लाम और अल्लाह का नाम लेता है तो क्या होता है. मुनीर की यही हिस्ट्रीशीट उसके अगले इरादों का पर्दाफाश करेगी.

7 अप्रैल को पाकिस्तानी फौज के एक कार्यक्रम में मुनीर ने कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा मजहब के आधार पर हुआ था. हमने हिंदुओं से अलग रहने के लिए पाकिस्तान को चुना था. इस बयान के 5 दिन बाद यानी 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर निर्दोष और निहत्थे हिंदुओं को कत्ल कर दिया था. अक्टूबर के महीने में मुनीर ने कहा था कि तालिबान के पास जिहाद करने का हक नहीं है. इस बयान के बाद पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच 3 दिन तक गोलाबारी होती रही थी. 10 दिसंबर को मुनीर ने कहा था कि उसकी फौज को ऊपरी ताकतों की मदद मिली है. इस बयान के ठीक एक हफ्ते बाद पाकिस्तान ने सूडान और लीबिया में मौजूद आतंकी गुटों के साथ हथियारों की डील की थी.

मुनीर फिर बना रहा बारूदी प्लान

ये घटनाएं साफ-साफ बताती हैं कि जब-जब मुनीर की जुबान से इस्लाम का नाम निकलता है तो उसका मतलब होता है कि मुनीर कोई बारूदी प्लान बना रहा है. अगर वर्तमान हालात की बात करें तो मुनीर के एजेंडा में कुछ ऐसे प्लान हैं जिन्हें पूरा करके वो भारत के सामने चुनौती पेश करना चाहता है.

मुनीर के ब्लूप्रिंट का पहला एंटी इंडिया चैप्टर है इस्लामिक नाटो. इस्लामिक नाटो का मतलब है सऊदी अरब और तुर्किए जैसे मुस्लिम देशों को मिलाकर सामरिक गठबंधन बनाना. मुनीर का दूसरा एंटी इंडिया चैप्टर है बांग्लादेश के जरिए भारत पर पूर्व से दबाव बढ़ाना. पाकिस्तानी सैन्य डेलिगेशन की हालिया ढाका यात्रा में मुनीर ने बांग्लादेश को मेड इन चाइना लड़ाकू विमान सप्लाई करने का ऑफर दिया है. तीसरा और सबसे बड़ा एंटी चैप्टर है मुनीर मॉडल को पूरी तरह लागू करना. भारत को जख्म देने के लिए ये मुनीर का वो अधूरा प्लान है, जो अब तक अमल में नहीं आ पाया है.

मुनीर ने एक्टिव कर दी टेरर पॉलिसी

मुनीर मॉडल वो टेरर पॉलिसी है जो मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद एक्टिवेट की गई है. इस आतंक नीति में मुनीर ने दो किरदारों पर सबसे ज्यादा जोर दिया है. पहला किरदार है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और दूसरे हैं पाकिस्तानी फौज के साथ लंबे अर्से से जुड़े रहे आतंकी संगठन.

मुनीर के इस आतंकी मॉडल में सबसे बड़ी प्राथमिकता है भारत में घातक आतंकी हमले कराना. मुनीर चाहता है कि पुलवामा और उरी की तरह फौज पर नहीं बल्कि पहलगाम की तरह नागरिकों पर हमले हों. मुनीर ये भी चाहता है कि आतंकी हमलों की तादाद भले ही कम हो लेकिन इन हमलों से भारत को बड़ा नुकसान होना चाहिए. मुनीर के मॉडल का दूसरा बिंदु भी इसी प्राथमिकता से जुड़ा है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तानी फौज ने आतंकियों के जनाजों में खुलेआम शिरकत करनी शुरू कर दी है ताकि आतंकियों को ये भरोसा रहे कि भारत के पलटवार के बाद भी उनके ऊपर पाकिस्तानी फौज का वरद-हस्त है.

मुनीर के मॉडल का तीसरा बड़ा प्वाइंटर है भारत में बड़ी तादाद में स्लीपर सेल बनाना. यूट्यूबर्स से लेकर देश में हाल ही में पकड़े गए जासूस बताते हैं कि पाकिस्तान से मुनीर मॉडल के इस हिस्से पर भी लगातार पैसा खर्च किया जा रहा है.

भारत ने तबाह किए आतंकी हेडक्वॉर्टर

पहले पाकिस्तान को आर्थिक मदद लेने के लिए FATF की बंदिशों का पालन करना पड़ा जिसकी वजह से आतंक का फलता-फूलता इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर पड़ गया. पहलगाम के जवाब में भारत ने पलटवार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों के हेडक्वार्टर तबाह किए. बार-बार आतंक का ढांचा चरमराने की वजह से मुनीर मॉडल पूरी तरह अमल में नहीं आ पाया. इसी वजह से मुनीर की हालत ऐसी हो गई है कि भारत में हो रही छोटी से छोटी बात पर उसकी नींद उड़ जाती है.

मुनीर की नींद उड़ने की ये परेशानी या यूं कहें कि बीमारी 24 घंटे पहले दोबारा उठ गई थी. संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद भारत आए और उनकी कुछ घंटों की भारत यात्रा का असर ये हुआ कि मुनीर के कहने पर शहबाज सरकार ने सीधे सऊदी अरब को फोन घुमा दिया. मुनीर को अचानक सऊदी के शेख क्यों याद आए, चलिए बताते हैं.

मुनीर की फेल हो गया प्लान

पिछले वर्ष सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच 20 बिलियन डॉलर की डील हुई थी. दूसरी तरफ भारत और UAE के बीच 200 बिलियन डॉलर की डील हुई है यानी पाकिस्तान के समझौते से पूरा दस गुना ज्यादा बड़ा समझौता. इसका मतलब ये हुआ कि मुनीर का अरब जगत में घुसपैठ करने का प्लान..जमीन पर उतरने से पहले ही क्रैश हो गया.

पाकिस्तान और मुनीर से जुड़ी खबर आए और उसमें बेइज्जती का जिक्र ना हो. ये उसी दिन संभव होगा जब सफेद कौवा उल्टा उड़ने लगेगा. स्विटजरलैंड के दावोस में जब दुनिया की अर्थव्यवस्था के मंच यानी WORLD ECONOMIC FORUM की मीटिंग हो रही थी तब पश्तूनों ने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के सामने नारेबाजी की. ये विरोध प्रदर्शन पश्तूनों पर पाकिस्तानी फौज के अत्याचारों के खिलाफ किया गया था

वैसे तो पाकिस्तान का WORLD ECONOMIC FORUM जैसे मंचों पर कोई महत्व नहीं है. औपचारिकता निभाने के लिए पाकिस्तानी यहां पहुंच जाते हैं. इसे पाकिस्तान के कर्मों का फल ही मानिए कि इस बार उन्हें भीख मिलने से पहले बेइज्जती की डोज़ मिल गई है.