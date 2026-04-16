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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनDNA: मुनीर के डबल-गेम का पर्दाफाश, LoC पार 800 आतंकियों का जमावड़ा, क्या पहलगाम दोहराने की साजिश?

DNA: मुनीर के 'डबल-गेम' का पर्दाफाश, LoC पार 800 आतंकियों का जमावड़ा, क्या पहलगाम दोहराने की साजिश?

Pahalgam terror attack date: पांच दिन बाद पहलगाम हमले का एक साल पूरा होने वाला है. उसके बाद भारत की सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था. अब लगता है कि वैसी नौबत फिर आने वाली है. क्योंकि आशंका है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की आतंकी सेना पहलगाम रिपीट करने का प्लान बना चुकी है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 16, 2026, 11:55 PM IST
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Asim Munir (file)
Asim Munir (file)

Hamas in Pakistan: जम्मू-कश्मीर में तिरंगे के रंगों पर कैंची चलाने की साजिश तो नाकाम कर दी गई लेकिन कश्मीर की सरहदों पर एक नई साजिश का खाका खींचा जा रहा है. इस साजिश का मकसद है कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देना. फिर से पहलगाम जैसा टेरर अटैक कराना. इंटेलिजेंस एजेसियों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर की LoC के नजदीक आतंकियों की तादाद तेजी से बढ़ी है. कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सरहद के नजदीक पाकिस्तानी फौज ने 70 से ज्यादा नए लॉन्च पैड खड़े किए हैं. इन लॉन्च पैड्स पर 800 आतंकी मौजूद हैं. यानी हर लॉन्चपैड पर 10 से ज्यादा आतंकी मौजूद हैं.

लॉन्च  पैड LoC के नजदीक स्थित उन छोटे-छोटे ठिकानों को कहा जाता है, जहां आतंकी आकर रुकते हैं. आगे मौका मिलते ही भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश करते हैं. पाकिस्तान की आतंकी साजिश से जुड़ा ये नया खुलासा बताता है कि पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क ने खुद को दोबारा खड़ा कर लिया है. पिछले साल मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो LoC के नजदीक जैश और लश्कर के बड़े कैंप तबाह कर दिए गए थे. ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान के बाद पाकिस्तानी फौज ने आतंकी अड्डों को LoC से काफी पीछे हटा लिया था. एक बार फिर बड़ी तादाद में आतंकियों की मौजूदगी ये बताती है कि मुनीर की कायर फौज. दोबारा भारत में आतंकी हमलों की नापाक कोशिश कर रही है.

इस खुलासे के साथ ही साथ अब हम आपको मुनीर की फौज के 'टेरर कैरेक्टर से जुड़ा एक और सच बताने जा रहे हैं. फर्क इतना है कि ये खुलासा भारतीय एजेंसियों ने नहीं, खुद एक पाकिस्तानी सांसद ने किया है. पाकिस्तानी सांसद मुशाहिद हुसैन का नया बयान आपको बता देगा कि मुनीर कौन सी खिचड़ी पका रहा है.

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मुनीर हमास आतंकियों को PAK क्यों लाया?

मुशाहिद हुसैन कोई छुटभैया नेता नहीं है. नवाज शरीफ की सरकार में पाकिस्तान का सूचना प्रसारण मंत्री रह चुका शख्स पाकिस्तानी फौज के सेंटर में हमास के आतंकियों की मौजूदगी की बात कर रहा है. इसलिए इसे हवा-हवाई दावा नहीं माना जा सकता. ये खुला सच है कि हमास को हमेशा पाकिस्तान से मदद मिलती रही है. हमास को जन्म देने वाली यासिर अराफात की फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लड़ाकों को तो पाकिस्तानी फौज ने बाकायदा ट्रेनिंग भी दी थी. लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि जब गाजा में हमास की पूरी ताकत तकरीबन खत्म हो चुकी है तो मुनीर इन आतंकियों को पाकिस्तान क्यों लाया है.

साजिश का प्लान डिकोड

अब हम एक-एक करके मुनीर का पूरा प्लान डीकोड करने जा रहे हैं. इजरायल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमला करके हमास ने अपनी घुसपैठ करने की क्षमता साबित कर दी थी. घुसपैठ के इन्हीं दांवपेचों को मुनीर लश्कर और जैश को भी सिखाना चाहता है. मुनीर का सबसे बड़ा मकसद है हमास से जुड़े प्रोपेगेंडा को भुनाना. गाजा युद्ध के दौरान गाजा की आजादी का जो प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में किया गया था. उसने कट्टरपंथी हलकों में हमास के आतंकियों की छवि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले किरदारों जैसी बना दी है. मुनीर का मकसद इन्हीं सेंटीमेंट्स को भुनाना है. कट्टरपंथ का बीज पाकिस्तान में सालों से बोया जाता रहा  है. बस हमास के प्रोपेगेंडा वाला खाद पानी देकर मुनीर, पूरे पाकिस्तान में आतंकियों की नई फसल खड़ा करना चाहता है.

पाकिस्तान में अक्सर आते-जाते हैं हमास के आतंकी

आपको याद होगा जब गाजा का युद्ध चल रहा था. तब नाजी जहीर और मुफ्ती आजम जैसे हमास कमांडर पाकिस्तान में नजर आए थे. इन आतंकी कमांडरों ने कराची से लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक में रैलियां की थीं. उस वक्त लगा था कि ये आतंकी किरदार हमास के लिए मदद या फिर चंदा मांगने आए हैं लेकिन अब पाकिस्तानी सांसद मुशाहिद हुसैन ने मुनीर के प्लान से पर्दा उठा दिया है. मुनीर को पहले ही पता चल चुका था कि गाजा में हमास की हार तय है. इसी वजह से मुनीर ने जंग खत्म होने से पहले हमास से रिश्ते आगे बढ़ाए ताकि जंग के बाद इन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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