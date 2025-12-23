90% स्वदेशी तकनीक के ढोल की खुली पोल, पाकिस्तान सेना प्रमुख की इंटरनेशनल बेइज्जती

Asim Munir false claims: पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फिर से बयान देकर नए विवाद को हवा दी है. मुनीर ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के साथ हुई झड़पों में पाकिस्तान की सेना ने 90 प्रतिशत स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए राफेल को मार गिराया. इतना ही नहीं मुनीर ने तो एसयू 30, मिग 29 और मिराज 200 के अलावा एस 400 विमान को भी मार गिराने का दावा किया है. मुनीर का ये बयान लीबियाई सेना को जेएफ 17 लड़ाकू विमान और हथियार देने के वक्त सामने आया है. जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. पाकिस्तानी सेना प्रमुख वीडियो में बोलता सुनाई दे रहा है कि भारत के साथ हुए हाल के युद्ध में उन्होंने दुनिया के सामने पाकिस्तानी तकनीक का प्रदर्शन किया है.

झूठा दावा

मुनीर ने दावा किया कि पाकिस्तान ने 90 प्रतिशत से ज्यादा स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया है और राफेल, एसयू 30, मिग 29, मिराज 2000 और एस 400 को मार गिराया था. लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि उनके पास अपने फील्ड मार्शल की बातों को साबित करने के लिए कोई तथ्य या सबूत तक नहीं हैं. जिसके कारण यह साफ सीधे तौर पर झूठे साबित होते हैं. इतना ही नहीं सैटेलाइट से मिली तस्वीरों और मलबे की जांच के आधार पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट ने भी यह साबित किया कि भारतीय लड़ाकू विमानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है. खासकर, जिस राफेल जेट, एसयू 30 और उन सभी भारतीय हथियारों को, जिनके बारे में पाकिस्तानी सेना प्रमुख झूठे दावे कर रहे हैं.

सच्चाई

इतना ही नहीं पाकिस्तान के पास तो उन दावों का भी सबूत तक नहीं हैं, जिस हवाई युद्ध कौशल का मुनीर दावा कर रहे हैं. बल्कि दूसरी तरफ मीडिया एजेंसियों ने उनका पर्दाफाश करते हुए मुनीर के दावों को गुमराह और मनगढ़त कहानी बताया.फ्रांस के रक्षा एक्सपर्ट ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि राफेल को गिराने के ऑनलाइन किए जा रहे दावे मलबे की पहचान के वक्त गलत पाए गए. जबकि पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ युद्ध में प्रयोग किए गए अधिकतम मिसाइल, ड्रोन, रडार चीनी मूल के थे. जिसके आधार पर मुनीर का 90 प्रतिशत पाकिस्तानी स्वदेशी तकनीक वाला दावा भी झूठा साबित होता है.