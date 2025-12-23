Advertisement
trendingNow13050794
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन90% स्वदेशी तकनीक के ढोल की खुली पोल, पाकिस्तान सेना प्रमुख की इंटरनेशनल बेइज्जती

90% स्वदेशी तकनीक के ढोल की खुली पोल, पाकिस्तान सेना प्रमुख की इंटरनेशनल बेइज्जती

Operation Sindoor: मुनीर ने दावा किया कि पाकिस्तान ने 90 प्रतिशत से ज्यादा स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया है और राफेल, एसयू 30, मिग 29, मिराज 2000 और एस 400 को मार गिराया था. लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि उनके पास अपने फील्ड मार्शल की बातों को साबित करने के लिए कोई तथ्य या सबूत तक नहीं हैं.

Edited By:  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 23, 2025, 04:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

90% स्वदेशी तकनीक के ढोल की खुली पोल, पाकिस्तान सेना प्रमुख की इंटरनेशनल बेइज्जती

Asim Munir false claims: पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फिर से बयान देकर नए विवाद को हवा दी है. मुनीर ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के साथ हुई झड़पों में पाकिस्तान की सेना ने 90 प्रतिशत स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए राफेल को मार गिराया. इतना ही नहीं मुनीर ने तो एसयू 30, मिग 29 और मिराज 200 के अलावा एस 400 विमान को भी मार गिराने का दावा किया है. मुनीर का ये बयान लीबियाई सेना को जेएफ 17 लड़ाकू विमान और हथियार देने के वक्त सामने आया है. जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. पाकिस्तानी सेना प्रमुख वीडियो में बोलता सुनाई दे रहा है कि भारत के साथ हुए हाल के युद्ध में उन्होंने दुनिया के सामने पाकिस्तानी तकनीक का प्रदर्शन किया है. 

झूठा दावा 
मुनीर ने दावा किया कि पाकिस्तान ने 90 प्रतिशत से ज्यादा स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया है और राफेल, एसयू 30, मिग 29, मिराज 2000 और एस 400 को मार गिराया था. लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि उनके पास अपने फील्ड मार्शल की बातों को साबित करने के लिए कोई तथ्य या सबूत तक नहीं हैं. जिसके कारण यह साफ सीधे तौर पर झूठे साबित होते हैं. इतना ही नहीं सैटेलाइट से मिली तस्वीरों और मलबे की जांच के आधार पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट ने भी यह साबित किया कि भारतीय लड़ाकू विमानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है. खासकर, जिस राफेल जेट, एसयू 30 और उन सभी भारतीय हथियारों को, जिनके बारे में पाकिस्तानी सेना प्रमुख झूठे दावे कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: काबिलियत नहीं बल्कि बेकाबू मिलिट्री पावर से मुनीर बना फील्ड मार्शल; सिंधी नेता शफी बुरफत PAK CDF की खोली पोल

Add Zee News as a Preferred Source

सच्चाई 

इतना ही नहीं पाकिस्तान के पास तो उन दावों का भी सबूत तक नहीं हैं, जिस हवाई युद्ध कौशल का मुनीर दावा कर रहे हैं. बल्कि दूसरी तरफ मीडिया एजेंसियों ने उनका पर्दाफाश करते हुए मुनीर के दावों को गुमराह और मनगढ़त कहानी बताया.फ्रांस के रक्षा एक्सपर्ट ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि राफेल को गिराने के ऑनलाइन किए जा रहे दावे मलबे की पहचान के वक्त गलत पाए गए. जबकि पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ युद्ध में प्रयोग किए गए अधिकतम मिसाइल, ड्रोन, रडार चीनी मूल के थे. जिसके आधार पर मुनीर का 90 प्रतिशत पाकिस्तानी स्वदेशी तकनीक वाला दावा भी झूठा साबित होता है.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

operation sindoor

Trending news

बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीद को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
West Bengal Politics
बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीद को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
arrested in spying case
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
priyanka gandhi
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
Rahul Gandhi Berlin Remarks
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
Kerala Bird Flu Alert
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
किसानों के लिए बड़ा संदेश! पीएम मोदी ने दी बेहद खास सलाह, शुरू करें प्राकृतिक खेती
PM Modi
किसानों के लिए बड़ा संदेश! पीएम मोदी ने दी बेहद खास सलाह, शुरू करें प्राकृतिक खेती
'उनकी पार्टी ऐसी दोस्ती को', प्रियंका गांधी ने PM मोदी के साथ पी चाय तो मचा हंगामा
John Brittas
'उनकी पार्टी ऐसी दोस्ती को', प्रियंका गांधी ने PM मोदी के साथ पी चाय तो मचा हंगामा
विदेशी आकाओं की तालियां बटोरने के लिए भारत-विरोधी कैंपेन चला रहे राहुल गांधी
Rahul Gandhi
विदेशी आकाओं की तालियां बटोरने के लिए भारत-विरोधी कैंपेन चला रहे राहुल गांधी
केरल मॉब लिंचिंग मामले में 5 गिरफ्तार, शरीर पर मिले थे 80 से ज्यादा चोट के निशान
Mob Lynching
केरल मॉब लिंचिंग मामले में 5 गिरफ्तार, शरीर पर मिले थे 80 से ज्यादा चोट के निशान
क्रिसमस और नए साल से पहले सुरक्षाबलों ने चलाए कश्मीर में सरप्राइज ऑपरेशन; शहर की...
Shrinagar
क्रिसमस और नए साल से पहले सुरक्षाबलों ने चलाए कश्मीर में सरप्राइज ऑपरेशन; शहर की...