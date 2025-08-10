IAF चीफ के खुलासे से बौखलाया PAK का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, बोला- डूबे तो आधी दुनिया डुबो देंगे

Asim Munir news: ऑपरेशन सिंदूर में अभूतपूर्व पिटाई के बाद फील्ड मार्शल का तमगा पाए पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिम मुनीर ने भारत पर परमाणु हमले की गीदड़भभकी दी है.
Pak army chief Asim Munir nuclear thret: अमेरिकी की गोद में खेल रहे पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत पर परमाणु बम से हमला करने की धमकी दी है. अमेरिकी धरती से फूल रहे मुनीर ने कहा है कि अगर भारत ने बांध बनाया तो हम उसे उड़ा देंगे. हमारे अस्तित्व पर बात आई तो आधी दुनिया डुबो देंगे.
आधी दुनिया साथ ले जाएंगे: मुनीर
आसिम मुनीर ने कहा, 'भारत के साथ भविष्य में युद्ध होता है और उसमें पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा मंडराता है तो पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंकने में देर नहीं लगाएंगे. अमेरिका के टाम्पा में बिजनेसमैन अदनान असद द्वारा आयोजित डिनर में बतौर गेस्ट पहुंचे आसिम मुनीर ने कहा, 'हम एक परमाणु राष्ट्र हैं, अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे होंगे तो आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे.'
'सिंधु नदी पर बांध बना तो मिसाइल मारकर गिरा देंगे'
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनीर ने अपनी स्पीच में भारत द्वारा रद्द की गई सिंधु जल संधि पर बयान देते हुए दोहराया कि भारत के फैसले से 25 करोड़ लोगों के भुखमरी का खतरा हो सकता है. हम बस इंतजार कर रहे हैं कि भारत कब बांध बनाता है और जब वह बनाएगा तब हम उसे 10 मिसाइल मार के तबाह कर देंगे. मुनीर ने कहा सिंधु नदी भारत के लोगों की पारिवारिक संपत्ति नहीं है और ना ही हमारे पास मिसाइलों की कमी है.'
FAQ
सवालः आसिम मुनीर के नाम क्या उपलब्धि है?
जवाब: ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई आतंकवादी अड्डे ध्वस्त हो गए. पाकिस्तानी सेना ने गुस्ताखी की तो उसके कई एयरबेस तबाह हो गए. पूरे पाकिस्तान को सांप सूंघ गया था और आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को कहकर फील्ड मार्शल पद का प्रमोशन ले लिया.
सवाल: आसिम मुनीर फिलहाल कहां बैठकर भारत को गीदड़भभकी दे रहे हैं?
जवाब: आसिम मुनीर तीन महीने के अंदर दूसरी बार अमेरिका पहुंचे हैं. वहां से गीदड़भभकी दे रहे हैं. इससे पहले मुनीर इसी साल जून में पांच दिन के दौरे पर ट्रंप के यहां रात का खाना यानी डिनर खाने गए थे. इस बार मुनीर ने ट्रंप के साथ लंच किया यानी दोपहर के भोजन में शामिल हुए. आपको बताते चलें कि आमतौर पर इस तरह का सम्मान किसी राष्ट्राध्यक्ष या शासनप्रमुख को दिया जाता है. लेकिन पाकिस्तानी सेना प्रमुख को जिस तरह राष्ट्राध्यक्ष वाला प्रोटोकाल मिल रहा है, उससे अमेरिका की नीयत पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं.
सवाल: ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ?
जवाब: अप्रैल में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले में धर्म पूछकर हुए हिंदुओं के नरसंहार के बाद मई के महीने में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था. इस दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे. इसी की जानकारी देते हुए शनिवार को भारतीय वायु सेना के प्रमुख एयर फोर्स चीफ एपी सिंह ने बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान गिराए गए थे. वहीं एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी करीब 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया, जो सतह से हवा में टारगेट हिटिंग का अभी तक का रिकॉर्ड है. एलएम कात्रे मेमोरियल लेक्चर के 16वें सीजन को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़ा शानदार काम किया, पाकिस्तान हमारा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं भेद पाया, पाकिस्तान लंबी दूरी के ग्लाइड बम होने के बाद भी उनका इस्तेमाल नहीं कर पाया.