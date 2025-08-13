DNA: मुनीर को ट्रंप ने दिया सबसे बड़ा गिफ्ट, लेकिन करा लिया अपना फायदा; क्या है US का असली प्लान?
DNA: मुनीर को ट्रंप ने दिया सबसे बड़ा गिफ्ट, लेकिन करा लिया अपना फायदा; क्या है US का असली प्लान?

US-Pakistan Friendship: सेना की क्रूरता के खिलाफ बलूच लगातार आवाज उठाते रहे हैं.  हम आपको बलूचिस्तान की कहानी इसलिए सुना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत और वहां की सेना के विरुद्ध अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले बलूचों को डॉनल्ड ट्रंप की सरकार ने आतंकी घोषित कर दिया है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Aug 13, 2025, 12:04 AM IST
DNA: मुनीर को ट्रंप ने दिया सबसे बड़ा गिफ्ट, लेकिन करा लिया अपना फायदा; क्या है US का असली प्लान?

Balochistan News: जैसे ही कहीं भी, किसी भी रूप में आतंक का जिक्र होता है तो दिमाग में एक नाम की घंटी बजने लगती है. वो नाम है पाकिस्तान, जिसकी वैश्विक पहचान ही आतंक है. उसी पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान. जिसका क्षेत्रफल पूरे पाकिस्तान के आधे से, थोड़ा ही कम है. जिसकी जमीन के अंदर अकूत खजाना है. उस बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना का आतंक है. असीम मुनीर के सैनिक बलूचों के साथ बेहिसाब बर्बरता करते हैं.

BLA को US ने घोषित किया आतंकी संगठन

 सेना की क्रूरता के खिलाफ बलूच लगातार आवाज उठाते रहे हैं.  हम आपको बलूचिस्तान की कहानी इसलिए सुना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत और वहां की सेना के विरुद्ध अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले बलूचों को डॉनल्ड ट्रंप की सरकार ने आतंकी घोषित कर दिया है.

अमेरिकी सरकार की तरफ से लिखित बयान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाला बलोच लिबरेशन आर्मी और उससे जुड़ा संगठन माजीद ब्रिगेड अब विदेशी आतंकी संगठन यानी FTO माना जाएगा. तर्क ये दिया गया है कि BLA ने पाकिस्तान में कई हमलों की जिम्मेदारी ली है. वैसे अमेरिका ने 2019 में ही बलूच लिबरेशन आर्मी को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी यानी SDGT की लिस्ट में डाल दिया था.

डॉनल्ड ट्रंप ने ये फैसला, असीम मुनीर के पाकिस्तान लौटने के ठीक अगले दिन लिया है. अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने BLA को विदेशी आतंकी संगठन क्यों घोषित कर दिया? इस फैसले के जरिए डॉनल्ड ट्रंप ने क्या साधने की कोशिश की है? क्यों ये संगठन असीम मुनीर की आंखों में चुभता है? मगर उससे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि SDGT और FTO के तहत कार्रवाई में क्या अंतर है?

क्या है SDGT और FTO में फर्क?

जो संगठन SDGT के तहत प्रतिबंधित किया जाता है, उसकी  सिर्फ वित्तीय सहायता बंद की जाती है. सिर्फ अमेरिका में उस संगठन के अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं. लेकिन जिस संगठन पर FTO की मुहर लग जाती है, उसके सदस्यों की अमेरिका में एंट्री बैन हो जाती है, उसके सदस्यों या उसकी मदद करने वालों पर कानूनी कार्रवाई के रास्ते खुल जाते हैं.

अमेरिका अब तक पाकिस्तान के 12 आतंकी संगठनों को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर चुका है. जिसमें हरकत-उल-मुजाहिदीन से लेकर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अलकायदा, तहरीक-ए-तालिबान, हिज्बुल मुजाहिदीन और टीआरएफ जैसे खूंखार आतंकी संगठन हैं.

जिस वक्त ट्रंप के कहने पर BLA के खिलाफ आदेश जारी किया जा रहा था, उस वक्त भी अमेरिका के घोषित आतंकी संगठन लश्कर, जैश, टीआरएफ और हिज्बुल के सरगना पाकिस्तान में बैठे हुए थे. उनके गुर्गे खुल्लमखुल्ला घूम रहे थे. असीम मुनीर से ट्रंप या फिर मार्को रूबियो ने नहीं पूछा कि आतंकी हाफिज सईद कैसे खुल्ला घूम रहा है? आतंकी मसूद अजहर कहां है और क्या कर रहा है? TRF के कमांडर सैफुल्लाह कसूरी पर क्या एक्शन लिया?  डॉनल्ड ट्रंप या उनके किसी भी अधिकारी ने पहले से डेजिग्नेटेड किसी भी आतंकियों के बारे में कोई हिसाब नहीं लिया. बल्कि उन बलूचों को आतंकी घोषित करने की पटकथा लिख दी, जिनका इतिहास बेहद संभ्रांत रहा है.

जानिए बलूचों की क्रांति की कहानी

आपको ये भी जानना जरूरी है कि पाकिस्तान के करीब साढ़े तीन लाख वर्ग किलोमीटर में फैले बलूचिस्तान में रहने वाले बलूच कौन हैं. ये भी आपको ये भी पता होना चाहिए कि बलूचों की क्रांति की कहानी कितनी पुरानी है?

बलूचिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ इलाका है. वहां रहने वाले लोग खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते हैं. इसके पीछे बलूचों का तर्क है कि उनकी आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के वक्त ही शुरू हो गई थी. 1946 में जब अंग्रेज, भारत छोड़ रहे थे तभी अलग बलूचिस्तान देश की मांग हुई. 1947 में बलूचिस्तान को अलग देश बनाने पर सहमति भी बनी. इसके बावजूद मोहम्मद अली जिन्ना ने छल कर दिया. 1948 में पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में दाखिल हुई और तब जो वहां कलात रियासत थी, उसको बेदखल कर बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया.

पाकिस्तानियों से बलूचों को है नफरत

तब से पाकिस्तानी हुकूमत और वहां की आर्मी के खिलाफ बलूचों में बेहिसाब नफरत है. 1950, 1960 और 1970 के दशक में वे पाकिस्तान सरकार के लिए चुनौती बनते रहे. 2000 तक पाकिस्तान के खिलाफ चार बलूच विद्रोह हुए. उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी अत्याचार करती रही. 

पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी को जवाब देने के लिए साल 2000 में बलूच लिबरेशन आर्मी बनी थी, जिसका आरोप है कि बलूचिस्तान में जितने संसाधन हैं, उस हिसाब से उन्हें फायदा नहीं दिया जाता. पाकिस्तानी सरकार बलूचिस्तान की संपत्ति का दोहन करती है. बलूच गरीबी और राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं. ऐसे में एक ही विकल्प है कि बलूचिस्तान को अपनी पुरानी मांग के हिसाब से अलग देश घोषित कर दिया जाए.

प्राकृतिक खनिजों का भंडार है बलूचिस्तान

बलूच लिबरेशन आर्मी की ये मांग ना तो पाकिस्तानी हुकूमत को मंजूर है और ना ही वहां की सेना को. इसकी बड़ी वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का 80% प्राकृतिक खनिजों का भंडार है. पाकिस्तान उसे कभी चीन तो कभी अमेरिका को बेचकर कमाई करता है. जब BLA के लोग इसका विरोध करते हैं तो पाकिस्तानी आर्मी उन्हें गोली मारती है. पीटती है. महिलाओं के साथ हैवानियत करती है. बच्चों के साथ बर्बरता करती है. लोगों को गायब करवा देती है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 15 साल में पाकिस्तानी सेना ने 5 हजार से ज्यादा बलूचों को गायब कर दिया. इन्हें मार दिया गया या फिर ऐसी जगह कैद कर रखा है, जिसकी कोई खबर नहीं है. औरत फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा खतरनाक स्तर पर है. रिपोर्ट के अनुसार, बलूचिस्तान में औसतन हर दिन चार लोग गायब कर दिए जाते हैं और एक व्यक्ति की हत्या की जाती है.

पाक सेना के पास है डेथ स्क्वॉड्स
 
पाकिस्तानी आर्मी की एक डेथ स्क्वॉड्स है, जो दूसरी रणनीति पर काम करती है, जिसमें लोगों को अपहरण, यातना और हत्या के बाद उनके शवों को सार्वजनिक स्थानों पर फेंक दिया जाता है ताकि बाकी लोगों में डर बना रहे. बड़ी और डरावनी बात ये है कि ना तो वहां के पुलिस स्टेशन में ऐसी हिंसा के खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं और ना ही अदालत में निष्पक्ष सुनवाई होती है.

ऐसे में पाकिस्तान आर्मी को BLA अपने अंदाज में जवाब देती है. पाकिस्तानी आर्मी को सशस्त्र जवाब देने के लिए BLA के 2 संगठन हैं, उन्हीं में से एक मजीद ब्रिगेड है, जिसे अमेरिका ने विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है.

बलूचिस्तान की महिलाएं, बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों के साथ होने वाले अत्याचार को अनदेखी कर, डॉनल्ड ट्रंप ने BLA और मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन क्यों घोषित किया है? इसकी तीन वजहें हैं? पहली वजह ये है कि डॉनल्ड ट्रंप असीम मुनीर को खुश रखना चाहते हैं. दूसरी वजह ये है कि इस फैसले के जरिए डॉनल्ड ट्रंप सीधे-सीधे बलोचों को संदेश देना चाहते हैं. और तीसरी वजह ये है कि कूटनीतिक बिसात पर भारत के खिलाफ ट्रंप दूर की घेराबंदी करने की कोशिश में हैं.

BLA ने पाक सेना को पहुंचाया है भयंकर नुकसान
 
ये जो तीन वजहें हैं, उन्हें भी एक-एक कर समझना चाहिए. सबसे पहले ये जानिए कि BLA असीम मुनीर की आंखों चुभ रहा था. क्योंकि गुरिल्ला युद्ध में माहिर BLA ने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी आर्मी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है. पाकिस्तानी आर्मी, BLA के हमले से परेशान हो चुकी है. ऐसे में डॉनल्ड ट्रंप से गुहार लगाकर उसे विदेशी आतंकी संगठन घोषित करवा दिया. अमेरिका के इस फैसले से मुनीर और ज्यादा खुश होगा.

जब डॉनल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में तेल भंडार विकसित करने की घोषणा की थी, जो तेल भंडार खोजना है, वो बलूचिस्तान में है. बलूचों ने डॉनल्ड ट्रंप को पत्र लिखकर इसका विरोध जताया था. बलूचों के विरोध से ट्रंप को अपनी कारोबारी मंशा पर खतरा नजर आ रहा था. 
क्योंकि बलूचिस्तान में बलूचों की मर्जी के खिलाफ बंदरगाह बना रहे चीन के कर्मचारियों पर कई बार अटैक हो चुका है. ये डर ट्रंप को भी होगा. यही वजह है कि BLA को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर, भविष्य के डर को खत्म करने की कोशिश की है. इससे BLA के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने में आसानी होगी.

अमेरिकी ने क्यों चली ये चाल

इस सब के बीच ट्रंप, भारत को भी संदेश देने की कोशिश में है. असल में पाकिस्तान ये आरोप लगाता रहा है कि बलूचिस्तान में जो विद्रोह हो रहा है, उसमें रॉ का हाथ है. भारत इन आरोपों को सिरे से खारिज करता रहा है. अब चूंकि BLA डेजिग्नेटेड आतंकी संगठन घोषित हो चुका है, पाकिस्तान के आरोपों को आगे बढ़ाने में अमेरिका को भी आसानी होगी.

जाहिर कि एक समाज जिसके शोषण का लंबा-चौड़ा इतिहास है. जो 1946 से लगातार अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, जिनके पुरखों को मोहम्मद अली जिन्ना ने धोखा दिया था, जिनकी जमीन पर 1948 से पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, जो पाकिस्तानी आर्मी की बर्बरता का शिकार होता रहा है. उसको लेकर ट्रंप के मन में रत्तीभर भी सहानुभूति नहीं है. पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आतंकी भाषा बोल रहा है, उस पर चुप्पी है. लेकिन उसी के कहने पर ट्रंप ने BLA को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है.

