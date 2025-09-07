पाकिस्तान को डंपर ट्रक बोलकर बुरे फंसे मुनीर, अपने ही देश में होने लगी खिंचाई, सोशल मीडिया पर हो रहे ट्रोल
पाकिस्तान-चीन

पाकिस्तान को डंपर ट्रक बोलकर बुरे फंसे मुनीर, अपने ही देश में होने लगी खिंचाई, सोशल मीडिया पर हो रहे ट्रोल

Pakistan News: पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने एक ऐसी टिप्पणी की है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. उनके देश के ही लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 07, 2025, 08:42 PM IST
पाकिस्तान को डंपर ट्रक बोलकर बुरे फंसे मुनीर, अपने ही देश में होने लगी खिंचाई, सोशल मीडिया पर हो रहे ट्रोल

Asim Munir: ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान में भीषण तबाही मचाई थी. इस तबाही से पाकिस्तान अभी तक उबर नहीं पाया है लेकिन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर लगातार गीदड़ भभकी करते रहते हैं. हाल में ही उन्होंने भारत की तुलना मर्सिडीज से की थी जबकि पाकिस्तान को डंपर ट्रक कहा था. उनकी इस टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है. अपने देश के अंदर ही उनकी फजीहत हो रही है और लोग मुनीर की खिंचाई कर रहे हैं. 

मुनीर ने की थी टिप्पणी
बीते दिन सऊदी प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक के दौरान मुनीर ने कहा था कि भारत एक चमचमाती मर्सिडीज जैसा है, लेकिन हम पत्थरों से लदे एक डंपर ट्रक जैसे हैं. कल्पना कीजिए कि जब दोनों टकराएंगे तो क्या होगा. उनके इस बयान से पूरे पाकिस्तान में आक्रोश फैल गया है क्योंकि नागरिकों ने उन पर देश का अपमान करने और वैश्विक स्तर पर उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है.

लोगों ने की आलोचना
यही नहीं पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने भी सेना प्रमुख की टिप्पणी दोहराई, उनके ऐसा करने के बाद लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया. सोशल मीडिया पर लोग मुनीर की काफी ज्यादा खिंचाई करने लगे. सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बयान को बेतुका और अपमानजनक बताया. एक ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर पाकिस्तान को बजरी से भरा डंप ट्रक कैसे कह सकते हैं? क्या नेतृत्व ऐसा ही होता है?

समाचार आउटलेट के अनुसार उद्यमी अली अहमद घुम्मन ने उनकी टिप्पणी पर अविश्वास व्यक्त किया, इसके अलावा पत्रकार मोइद पीरज़ादा ने कहा कि यह टिप्पणी नेतृत्व के पतन को दर्शाती है. बलूचों ने उनके बयान पर कहा कि जनता की नाराजगी वास्तविक है और बढ़ रही है, असीम मुनीर की इस घटना ने दुनिया को पाकिस्तानी सेना के दिखावे के पीछे छिपे अहंकार और अक्षमता को दिखाया है. आलोचकों ने चेतावनी दी है कि इस तरह की बयानबाजी न केवल पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि ऐसा करने से उनके खुद के संस्थानों में जनता के विश्वास को कम करती है. यह कोई पहला मौका नहीं है जब मुनीर ने इस तरह की टिप्पणी की है, इसके पहले भी वो कई मौकों पर ऐसे बयान बाजी करते हुए नजर आए हैं. 

Pakistan News

Trending news

