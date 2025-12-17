Advertisement
मुनीर फिर जाएंगे US: कर्ज पर पल रहे PAK से क्या चाहता है अमेरिका, गाजा से रावलपिंडी तक ट्रंप की टेढ़ी नजर

मुनीर फिर जाएंगे US: कर्ज पर पल रहे PAK से क्या चाहता है अमेरिका, गाजा से रावलपिंडी तक ट्रंप की टेढ़ी नजर

Asim Munir Us Visit: पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर एक बार फिर अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं. हालांकि इस दौरे पर जाना उनके लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है, क्योंकि यह मुद्दा उनके लिए गले की फांस बना हुआ है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Dec 17, 2025, 10:56 AM IST
मुनीर फिर जाएंगे US: कर्ज पर पल रहे PAK से क्या चाहता है अमेरिका, गाजा से रावलपिंडी तक ट्रंप की टेढ़ी नजर

Asim Munir, Pakistan: पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर आने वाले हफ्तों में फिर ट्रंप के से मिलने के अमेरिका जा रहे हैं. पिछले 6 महीनों में आसिम मुनीर का यह तीसरा अमेरिकी दौरा होगा. हालांकि यह दौरा आसिम मुनीर के लिए गले की फांस बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान से जो चीज मांग रहा है वह देने पर पाकिस्तानी जनता विरोध में उतर जाएगी. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कर्ज पर पल रहे पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है कि अमेरिका उससे मांग रहे है, चलिए जानते हैं.

रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस दौरे के दौरान ट्रंप और आसिम मुनीर की की गाजा में सेना पर चर्चा तैनात करने पर चर्चा हो सकती है. ट्रंप के 20 सूत्री गाजा प्लान के तहत मुस्लिम देशों की एक फौज के जरिए फिलिस्तीन में पुनर्निर्माण और आर्थिक सुधार किए जाएंगे. इस दौरान हमास के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिए जाने हैं. ऐसे में अगर पाकिस्तान की फौज हमास के खिलाफ काम करती है तो उसे अपने देश में जनविरोध का सामना करना पड़ सकता है. 

बात नहीं मानी तो नाराज हो जाएंगे ट्रंप

दिलचस्प बात यह है कि आसिम मुनीर यहां बुरी तरह फंसे हुए हैं. क्योंकि अगर वो सेना को फिलिस्तीन में तैनाती के लिए नहीं भेजते हैं तो फिर ट्रंप के नाराज होने की पूरी उम्मीद है. ट्रंप अगर पाकिस्तान से नाराज होते हैं तो पाकिस्तान फिर से अलग-थलग पड़ जाएगा. क्योंकि आसिम मुनीर वाशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच वर्षों से चले आ रहे अविश्वास को दूर करने में कामयाब हुए हैं. यहां तक कि जून में उन्हें व्हाइट हाउस में भोज का निमंत्रण मिला. यह पहली बार था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख की मेजबानी अकेले की, बिना किसी नागरिक अधिकारी के.

पाकिस्तान की सेना ही क्यों?

अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका पाकिस्तान से सेना क्यों चाहता है? तो इसका जवाब है कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में इकलौता देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं. उसकी सेना ने युद्ध भी लड़े हैं. भले ही हर बार भारत से हार का ही सामना करना पड़ा हो लेकिन बाकी अन्य मुस्लिम देशों की सेना के मुकाबले में पाकिस्तान की सेना को इन्हीं कारणों के चलते तवज्जो दी जा रही है.

PAK डिप्टी PM भी कह चुके हैं बड़ी बात

इस सबके बीच पाकिस्तान को सिर्फ यह बात चुभ रही है कि उसकी सेना को फिलिस्तीन में जाकर हमास के खिलाफ काम करना होगा. जोकि उसकी इस्लामिक छवि और नीतियों के लिए बुरा होगा. पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने पिछले महीने कहा था कि इस्लामाबाद शांतिरक्षा के लिए सैनिकों का योगदान करने पर गौर कर सकता है लेकिन हमास को निरस्त्र करना हमारा काम नहीं है.

