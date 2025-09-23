आसिम मुनीर की हालत टाइट, इमरान के 'घर' एयर स्ट्राइक? कई जगह मनाया जा रहा मातम
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

आसिम मुनीर की हालत टाइट, इमरान के 'घर' एयर स्ट्राइक? कई जगह मनाया जा रहा मातम

Pakistan news: एक तरफ दुबई में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की हालत पस्त है वहीं अपने ही मुल्क में आसिम मुनीर की हालत टाइट है. पाकिस्तानी सियासत और फौज की ज्यादतियों के खिलाफ मुल्क के अंदर बगावत चल रही है और मुनीर की कायर फौज अवाम की अवाज को दबाने के लिए एयर स्ट्राइक कर रही है और अपने ही घर में मासूम बच्चों की जान लेने से भी नहीं चूक रही है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 23, 2025, 06:38 AM IST
आसिम मुनीर की हालत टाइट, इमरान के 'घर' एयर स्ट्राइक? कई जगह मनाया जा रहा मातम

पाकिस्तानी अवाम खासकर विपक्ष के कार्यकर्ता यानी इमरान खान की पार्टी पीटीआई और अन्य दलों के कार्यकर्ता और समर्थक वर्तमान हुकूमत और फौज दोनों की करतूतों से खफा हैं. उनका दावा है कि पाकिस्तान की जो एंजेसियां हैं और पाकिस्तान की जो फोर्स जो है और पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो ऑपरेशन करने के नाम पर अवाम यानी आम जनता को मार रही है. एक मिसाल देते हुए दावा किया जा रहा है कि हाल ही में बलूचिस्तान और केपीके में फाइटर जेट से हुई बमबारी से बच्चे और औरतों समेत 15 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए.

बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से चला जाएगा!

कहा जा रहा है कि अगर अफगान तालिबान खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा करने में कामयाब हो गए तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से चला जाएगा. क्या हिंदुस्तान, क्या चीन, क्या ईरान और क्या सऊदी अरब धोखा देने के मामले में पाकिस्तान इन देशों को तो क्या खुद अपने लोगों को नहीं छोड़ा. पाकिस्तान ने अपने इलाकों को जहन्नुम बनाने की कसम खा ली है. 

ताजा बुजदिली का गवाह बना खैबर पख्तूनख्वा. रविवार रात की स्ट्राइक में करीब 30 के मरने और 35 के घायल होने की खबर है और मरने वालों में बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. पाकिस्तानी एयफोर्स ने दूध पीते मासूम बच्चों का भी ख्याल नहीं किया. मुनीर ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हुए केपीके के इलाकों को कब्रिस्तान में बदलवा दिया. 

खैबर पख्तूनख्वा में मुनीर का 'आतंकी' हमला!

खबरों के मुताबिक खैबर जिले के तिराह इलाके में नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर पाक आर्मी ने हमले किए. इससे कई घर गिर गए और घरों में सो रहे लोग मलबे के नीचे दब गए. स्थानीय लोग और बचाव दल हमले के बाद भी लगातार मलबे के नीचे शवों की तलाश कर रहे हैं. ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है और इस हमले के बाद पाकिस्तानी भी साफ साफ कह रहे हैं कि इन साजिशों के लिए पाकिस्तान की जालिम जोड़ी यानी शहबाज और मुनीर ही जिम्मेदार हैं. 

पाकिस्तान की ज्यादतियों का जवाब देने के लिए TTP लगातार हमले कर रहा है और पाक फौज को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है. पिछले हफ्ते पख्तूनख्वा में तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर आई थी. 10 से 13 सितंबर के बीच खैबर-पख्तूनख्वा में चलाए गए 2 खुफिया अभियानों में 12 सैनिकों की मौत हुई थी. इस दौरान पाक आर्मी ने टीटीपी के 35 आतंकवादियों के भी मरने का दावा किया था.

TTP का ऐलान...खंड-खंड होगा पाकिस्तान!

पाकिस्तान की सेना पर खैबर पख्तूनख्वा में आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए गैर कानूनी तरीके से लोगों को अगवा करने, हिरासत में लोगों को टॉर्चर करने और उनकी हत्या करने जैसे आरोप लगते रहे हैं. यही वजह है कि हाल के दिनों में खैबर में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला है. 

27 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना पर हमला जिसमें 23 लोगों की मौत हुई. 27 जून को उत्तरी वजीरिस्तान में पाक आर्मी पर आत्मघाती हमला हुआ, उसमें 13 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई थी और 2 दर्जन घायल हुए. कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा में मानवाधिकारों का हनन किया, जिससे जनता में गुस्सा चरम पर पहुंच गया है, अब वो दिन दूर नहीं जब बलूचों के गुस्से की ये चिंगारी बारूद बनकर पाकिस्तान को फूंक देगी.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Imran Khan

