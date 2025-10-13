DNA: पाकिस्तान में 'जलियांवाला बाग' जैसा हत्याकांड, मुनीर बना जनरल डायर, अपनों को मारकर लाल कर दी जमीन

Pakistan Violence: क्या जलियांवाला बाग में कहर मचाने वाले जनरल डायर का पुनर्जन्म हो गया है क्योंकि ऐसा लगता है कि उसने पाकिस्तान में जन्म लिया है और फिर से कत्लेआम मचा रहा है. जनरल डायर के आदेश पर शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह जुटे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थीं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस गोलीबारी में 379 लोग मारे गए और 1200 से अधिक घायल हुए. जबकि चश्मदीदों के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी.

106 साल पहले सबसे खौफनाक नरसंहार का आदेश देने वाला जनरल डायर अपने पुनर्जन्म में धोखेबाजी से प्रमोट होकर फील्ड मार्शल बन गया है. लेकिन खूनी खेल खेलने की उसकी फितरत बिल्कुल नहीं बदली. जनरल डायर का पुनर्जन्म पाकिस्तान में हुआ है और इस जन्म में उसका नाम है आसिम मुनीर.

आसिम मुनीर ने कराया नरसंहार

पाकिस्तान की आतंकी सेना का चीफ आसिम मुनीर, जिसने अमृतसर के जलियांवाला बाग से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर मुरीदके में ठीक वैसा ही नरसंहार करवाया जैसा जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में करवाया था. मुरीदके लाहौर से सटा हुआ शहर है और दोनों शहर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का हिस्सा हैं.

वैसे जनरल डायर एक ब्रिटिश नागरिक था, जिसने निर्दोष भारतीय नागरिकों को गोली मरवाई थी. लेकिन आसिम मुनीर जो खुद पाकिस्तानी है, उसने पाकिस्तानियों का ही कत्लेआम करवा दिया. आपको जानना चाहिए कि किस तरह एक तानाशाह ने अपने ही देश के नागरिकों के खून की नदियां बहा दीं.

कैसे इस्लाम के नाम पर बने मुल्क में ही इस्लाम की बात करने वालों का नरसंहार कर दिया गया और इस नरसंहार के बाद शुरू हुई पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी हिंसा इस आतंकी मुल्क को किस तरह जला रही है, ये भी समझना चाहिए. क्यों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में फैली इस हिंसा ने पाकिस्तान में टूट के खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है. हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के हालात भारत और दूसरे पड़ोसी देशों के लिए क्यों खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं?

पाकिस्तान के हालात कैसे भारत के लिए खतरा?

पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मुरीदके में पाकिस्तान के डायर यानि आसिम मुनीर ने गोलियां चलवाकर लगभग 300 लोगों की हत्या करवा दी है. पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीक ए लब्बैक ने फिलिस्तीन से एकजुटता दिखाने के लिए इस्लामाबाद कूच का एलान किया था. इनकी योजना अमेरिकी दूतावास के सामने प्रदर्शन करने की थी.

ये काफिला एक दिन से लाहौर के पास मुरीदके में रुका था.अचानक रात में इस मार्च पर पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने अटैक कर दिया.

तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान के मुताबिक अब तक उसके 300 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है.1500 से ज्यादा कार्यकर्ता मुनीर के ऑर्डर से चली गो​लियों से घायल हैं. तहरीक ए लब्बैक चीफ साद हुसैन रिजवी को भी गो​ली मारी गई है. साद रिजवी की हालत गंभीर बनी हुई है.

पूरे पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन

तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान जो धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक दल भी है. उसके कार्यकर्ताओं के नरसंहार से इस वक्त पूरे पाकिस्तान में गुस्सा है और जगह जगह हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं. सोशल मीडिया पर मुरीदके में हिंसक प्रदर्शन से पहले और बाद की तस्वीरें वायरल हो रही है.

तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान के हजारों कार्यकर्ता इस्लामाबाद से रोके जाने के बाद सड़क पर ठहरे थे.यहां पर इन्होंने एक बेस कैंप बना लिया था. प्रशासन से बातचीत के बाद यहां से आगे निकलने का प्लान था. वायरल वीडियोज में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं. इसी काफिले में तहरीक ए लब्बैक चीफ साद हुसैन रिजवी भी मौजूद थे.

तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान के नेताओं को लग रहा था आखिर कोई भी हुक्मरान और फौजी तानाशाह इतना जालिम कैसे हो सकता है जो अपने भी लोगों के खून की नदियां बहा देगा. इसीलिए ये लोग शांति से बैठकर रास्ता दिये जाने का इंतजार कर रहे थे. लेकिन ये लोग शायद भूल गए थे कि ये उस देश के वासी हैं जिस देश में आसिम मुनीर रहता है. वही आसिम मुनीर जिसे हम जनरल डायर का पुनर्जन्म कह रहे हैं.

मुरीदके में सिर्फ जलते हुए वाहन, लाशें

जिस जगह लगभग 40 हजार लोग मौजूद थे. मुरीदके की उसी जगह पर अब सिर्फ जले हुए वाहन दिखाई दे रहे हैं. आसिम मुनीर फोर्स की अंधाधुंध फायरिंग के बाद सड़क पर लब्बैक के कार्यकर्ताओं की लाशें नजर आ रही थीं और मुनीर की फोर्स आश्वस्त होने की कोशिश कर रही है,वो जिंदा ना हों. कुछ लोग सुबह यहां पर घायल पड़े थे. उनको सही वक्त पर इलाज मिल जाता तो बच जाते.

लेकिन जनरल डायर पुनर्जन्म में अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता है. इसलिए कुछ लोगों को मार दिया गया और कुछ को तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ दिया. मुरीदके में मुनीर के आदेश पर कैसे नरसंहार किया गया चलिए आपको बताते हैं

सुबह की पौ फटने से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान पुलिस और रेंजर्स के हजारों जवानों ने टीएलपी के बेस कैंप को घेर कर फायरिंग शुरू कर दी. टीएलपी चीफ साद रिजवी को भरोसा नहीं था कि उस पर पाकिस्तान के सिपाही ऐसे गोलियां बरसाएंगे. साद रिजवी ने अल्लाह का वास्ता दिया.

क्या बोले साद रिजवी?

तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान के चीफ साद रिजवी ने कहा, 'पाकिस्तान हमारा है. तुम हमारे भाई हो जाओ वापिस चले जाओ उनसे कह दो हम इन पर गोली नहीं चला सकते. हम इनको नहीं मार सकते जाओ मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूं, चले जाओ..मैं तुम्हें तुम्हारी माओं का वास्ता देता हूं चले जाओ.

लेकिन साद रिजवी के दिए वास्ते पर मुनीर का आर्डर भारी पड़ा. गोलियां की तड़तड़ाहट से मुरीदके गूंजने लगा लेकिन साद भागा नहीं. टीएलपी चीफ साद हुसैनी रिजवी को कई गोलियां मारी गईं. इसके बाद टीएलपी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी करके फोर्स को रोकने की कोशिश की लेकिन गोलियों के सामने पत्थर काम नहीं आए.

मुनीर फोर्स ने ऐसे गोलियां चलाईं, जैसे बॉर्डर पर दुश्मनों पर गोलियां बरसा रहे हों. इस नरसंहार और तबाही के बाद टीएलपी के हजारों कार्यकर्ता यहां से चले गए लेकिन पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन शुरू हो गए. लाहौर में वकीलों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा. पाकिस्तान में इस नरसंहार के बाद जो प्रदर्शन शुरू हुए हैं,वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाले.

नहीं पहुंचने देना था US दूतावास, चलवा दीं गोलियां

आप भी हैरान होंगे कि कैसे कुछ पाकिस्तानी इस्लामाबाद के अमेरिकी दूतावास तक ना पहुंचें, इसलिए पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ ने उनकी लाशें बिछा दीं. ये सभी लोग सिर्फ फिलिस्तीन से एकजुटता दिखाने के लिए इस्लामाबाद जा रहे थे और ऐसा इज़रायल में नहीं उस देश में हो रहा था जो खुद को दुनिया के मुसलमानों और गाजा के हितों का बड़ा रक्षक बताता है.

लेकिन इस नरसंहार के बाद पाकिस्तान के जनरल डायर के खिलाफ पाकिस्तान के हर कोने में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. मुनीर से लोगों की नफरत कई गुना बढ़ गई है. इसे समझने के लिए आपको टीएलपी चीफ साद हुसैन रिजवी का एक और बयान जानना चाहिए,जो रिजवी ने गोली लगने से ठीक पहले दिया था.

साद ने कहा, 'सुन रहे हैं आप.पाकिस्तान में जिस तहरीक ए लब्बैक के करोड़ों फॉलोवर हैं, जिसका चीफ इस वक्त मुनीर फौज की गोली लगने के बाद जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है. उसे ये कहने के बाद गोली मारी गई कि लाहौर गाजा बन गया है और मुनीर इजरायल का एजेंट है. अब पाकिस्तान के लोग भी इसे ही सच मान रहे हैं.

पाकिस्तान में विभाजन की आशंका बढ़ी

यही वजह है साद रिजवी को गोली लगने के बाद शुरू हुए इन प्रदर्शनों से पाकिस्तान में बड़े विभाजन की आशंका बढ़ गई है. आपको समझना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए ये आंदोलन और मुरीदके नरसंहार के बाद पैदा हुआ गुस्सा क्यों बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और पीओके जैसे क्षेत्रों में चल रही बगावत और सशस्त्र आंदोलन से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है.

पाकिस्तान में इस बार आंदोलन बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे अशांत रहने वाले राज्यों में नहीं बल्कि शांत और सबसे संपन्न पंजाब प्रांत में शुरू हुआ है. इसी पंजाब से पूरे पाकिस्तान को कमांड किया जाता है. यही पंजाब पूरे पाकिस्तान का पेट भरता है और पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी इस प्रांत का बड़ा योगदान है.

इसके अलावा पाकिस्तान के पंजाब में ही वो लोग रहते हैं, जो चाहते हैं पाकिस्तान ना टूटे. लेकिन अब यहीं पर असंतोष बढ़ गया है. पाकिस्तान की खस्ताहाल इकोनॉमी और पंजाब के अस्थिर होने पर इस पर पड़ने वाले असर के बारे में भी जानना चाहिए.

पाकिस्तान पर कुल कर्ज़ वित्तीय वर्ष 2024-25 में 76 हजार अरब पाकिस्तानी रुपये तक पहुंच चुका है.

इस हिसाब से, हर पाकिस्तानी पर 3 लाख से अधिक का कर्ज है.

पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम है. फिलहाल ये लगभग 10 अरब डॉलर के आसपास है, जिससे पाकिस्तान सिर्फ तीन महीने का आयात कर सकता है.

एक डॉलर की कीमत भी इस वक्त 280 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है.

पाकिस्तान की 40% से अधिक जनता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है और मुल्क की बेरोजगारी दर लगभग 8% तक पहुंच चुकी है.

यानि पाकिस्तान की इकोनॉमी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा. अब पंजाब के अशांत होने पर पाकिस्तान की खस्ताहाल इकोनॉमी का क्या हाल होगा, आप वो भी समझिए.

पंजाब प्रांत पाकिस्तान की सकल घरेलू उत्पाद यानि GDP में सबसे बड़ा आर्थिक योगदान देता है.

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में पंजाब का हिस्सा लगभग 60 फीसदी है या​नि आधे से भी ज्यादा पंजाब पाकिस्तान का प्रमुख कृषि क्षेत्र है जिसे पाकिस्तान का 'फूड बास्केट' कहा जाता है.

लगभग 99% कपास का उत्पादन पंजाब और सिंध प्रांत में होता है. ये कपास ही पाकिस्तान के टेक्सटाइल उद्योग का आधार है, जो पाकिस्तान के निर्यात में 70% तक का योगदान देता है.

दंगों से कृषि उपज को नुकसान होगा, जिससे खाद्य सुरक्षा और निर्यात दोनों पर सीधा नकारात्मक असर पड़ेगा.

विकास दर के लक्ष्य से पाकिस्तान बहुत पीछे

पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर फिलहाल अपने लक्ष्य से काफी पीछे है. यानि पाकिस्तान में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा. ऐसे में पंजाब प्रांत अगर दंगों की आग में सुलगता है वहां अस्थिरता होती है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से ढह जाएगी. और जब किसी देश की इकोनॉमी टूटती है तो लोगों का भरोसा भी टूटता है.

ऐसी हालत में परमाणु बम रखने वाली सेना भी उस देश को टूटने से बचा नहीं सकती और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लक्षण बता रहे हैं. उनको ना पाकिस्तान की चिंता है ना पाकिस्तान के पंजाब में चल रही हिंसा की.

क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान का पंजाब प्रांत हिंसा से सुलग रहा है. सैंकड़ों लोग मारे गए हैं, हजारों घायल हुए हैं उस वक्त शहबाज शरीफ गाजा में शांति के लिए होने वाली समिट में हिस्सा लेने ​इजिप्ट के शर्म अल शेख चले गए हैं.

जल रहा पाक, विदेश में शहबाज

आपने एक कहावत सुनी होगी जब फ्रांस जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था और जिस वक्त पाकिस्तान जल रहा है उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गाजा में शांति की योजना बनाने वाली समिट में हिस्सा लेने गए हैं और खुद उनके देश में जो लोग फिलिस्तीन से एकजुटता दिखाना चाहते थे, उनको भी गोली मारी जा रही है.

सोचकर देखिए दुनिया के किसी देश में ऐसी हिंसा चल रही हो तो क्या उस देश का प्रधानमंत्री देश से बाहर जाएगा या फिर अपने देश के असंतुष्ट लोगों को समझाएगा. अपने सुरक्षाबलों की बंदूकें नीचे रखवाएगा ताकि और मौतें ना हो. मुल्क में शांति हो जाए दूसरे देश दूसरे नेता कुछ भी करें लेकिन पाकिस्तान के नेता गाजा में शांति प्लान बना रहे हैं. शहबाज की ये संवेदनहीनता भी पाकिस्तान के पंजाब में लोगों का खून खौला सकती है.

पाकिस्तान की सरकार और सेना ने मिलकर पाकिस्तान को जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लेकिन पाकिस्तान में ये अस्थिरता सिर्फ इस मुल्क के लिए नहीं आस पास के देशों और दुनिया के लिए भी खतरनाक है क्योंकि पाकिस्तान के परमाणु बम पर आतंकियों की बहुत दिनों से नजर है. अगर पाकिस्तान हिंसा और विद्रोह से अस्थिर हुआ तो पूरी दुनिया की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं पाकिस्तान की सरकार और सेना ही होगी.