DNA: तालिबान के खिलाफ मुनीर का 'मंथरा प्लान', क्या तालिबान के खिलाफ सीधी जंग करेंगे ट्रंप?

Pakistan-Afghanistan: पाकिस्तान में मुनीर हिटलर की तरह तानाशाही कर रहा है और तालिबान के खिलाफ, अब वो मंथरा के किरदार में आ गया है. मंथरा रामायण की एक पात्र का नाम है. 'मंथरा' रामायण में रानी कैकेयी की दासी थी. गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस में लिखा है कि मंथरा ने कैकेयी को उकसाने के लिए कहा कि

अब तें भएउ राज्य राम को।

सब तुमरें सिर ऊपर धाम को॥

अगर राम का राज्य हो गया तो सारा अधिकार तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा. आज यही काम मुनीर कर रहा है. इसलिए हमने मुनीर को आज के युग का मंथरा कहा है. अब मुनीर, मंथरा जैसी स्वार्थी और दुष्ट बुद्धि का सहारा लेकर अफगानिस्तान को अलग-थलग करना चाहता है. मुनीर के मंथरा वाले प्लान को समझने से पहले आपको पिछले 3 दिनों में दुनिया की 2 बड़ी घटनाओं के बारे में जानना चाहिए.

दो देश दो बड़ी घटनाएं

2 दिन पहले अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास एक आतंकी घटना हुई. एक अफगान नागरिक ने नेशनल गार्ड के 2 जवानों पर फायरिंग की जिसमें एक जवान की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है. और दूसरी घटना मध्य एशियाई देश ताजिकिस्तान की है. यहां बुधवार रात एक सोने की खदान पर हमला हुआ जिसमें 3 कर्मचारियों की मौत हो गई. मारे गए तीनों लोग चीन के नागरिक थे. आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये ड्रोन हमला अफगानिस्तान से किया गया था.

अफगान के खिलाफ पाक का प्रोपेगेंडा

यानी दोनों हमलों में एक कॉमन कनेक्शन है अफगानिस्तान. अब इन दोनों हमलों को आधार बनाकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में जुट गया है. वो अमेरिका और चीन को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के खिलाफ भड़का रहा है. तालिबान से अकेले जीतने में नाकाम पाकिस्तान अब दुनिया की 2 महाशक्तियों का सहारा ले रहा है. पाकिस्तान के इस दुष्प्रचार का पर्दाफाश करना बेहद जरूरी है.

इससे ज़्यादा बेशर्मी की मिसाल ढूंढ़ना मुश्किल है, इससे बड़े झूठ का पता लगाना बहुत कठिन है. जो पाकिस्तान न सिर्फ़ अपने पड़ोसी देशों बल्कि पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाने के लिए कुख्यात है, वो तालिबान पर आतंकवाद का आरोप मढ रहा है. जो पाकिस्तान आतंकवाद का पनाहगाह है, वो अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहा है.

आतंकी हमलों का सहारा ले रहा पाकिस्तान

तालिबान पाकिस्तान की बात नहीं मान रहा है, उसके हमलों का जवाब दे रहा है, भारत से दोस्ती बढ़ा रहा है तो पाकिस्तान उसे बदनाम करने के लिए अमेरिका और चीन के खिलाफ आतंकी हमलों का सहारा ले रहा है.

जिस पाकिस्तान ने अमेरिका में सबसे बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम देने वाले ओसामा बिन लादेन को शरण दे रखी थी, अगर वो किसी दूसरे देश पर आतंकवाद को संरक्षण देने का आरोप लगाता है तो ये हजम नहीं होता. जो पाकिस्तान हाफ़िज़ सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को पालता हो, वो किसी दूसरे देश पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप कैसे लगा सकता है. हम भारत के खिलाफ पाकिस्तानी आतंक का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि आपको वो अच्छी तरह से मालूम है. लेकिन आपको जानना चाहिए कि जो पाकिस्तान एक हमले की वजह से तालिबान पर आतंक को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहा है, उसका अपना क्या रिकॉर्ड है.