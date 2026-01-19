इस्लाम से जुड़ा कौनसा मकसद पूरा करना चाहता है पाकिस्तान? क्या इशारा करना चाह रहे आसिम मुनीर

Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनइस्लाम से जुड़ा कौनसा मकसद पूरा करना चाहता है पाकिस्तान? क्या इशारा करना चाह रहे आसिम मुनीर

Pakistan Field Marshal Asim Munir: पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हाल ही में अपने मुल्क के निर्माण को लेकर रहस्यमयी टिप्पणी की है. उन्होंने अपने मुल्क में बढ़ते आतंकवाद को लेकर भी बात की. 

Jan 19, 2026
Pakistan News: पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हाल ही में एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण के उद्देश्य को लेकर रहस्यमय टिप्पणी की है. 'द इंटरनेशनल न्यूज' के साथ बातचीच में फील्ड मार्शल मुनीर ने कहा कि उनका देश तेजी से उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का निर्माण इस्लाम के नाम हुआ था और उनका देश आतंकवादियों से निपटना अच्छी तरह से जानता है. इसके लिए वह प्रभावी ढंग से काम कर रहा है.   

क्या मौका खोज रहे मुनीर? 

पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट ने मुनीर के हवाले से कहा,' सर्वशक्तिमान अल्लाह ने पाकिस्तान को उस महान उद्देश्य को प्राप्त करने का ऐतिहासिक अवसर प्रदान किया है, जिसके लिए इसकी स्थापना हुई थी. देश तेजी से उस मंजिल की ओर बढ़ रहा है.' इस रिपोर्ट में कहा गया,' पाकिस्तान का निर्माण इस्लाम के नाम पर हुआ था और आज यह इस्लामी देशों के बीच एक विशेष दर्जा और महत्व रखता है.' 

ये भी पढ़ें- दूसरों को बेरहमी से देता था मौत, अब लश्कर के आतंकी रिजवान के घर में लगी आग, पत्नी-बेटी की जलकर मौत

गाजा शांति बोर्ड में शामिल हुआ पाकिस्तान 

मुनीर ने बातचीत में आगे कहा कि पाकिस्तान की वैश्विक प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति में बेहतरीन तरीके से मजबूती आई है और उन्होंने विश्वास जताया किया कि आने वाले सालों में देश के बढ़ते महत्व को खूब मान्यता मिलेगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उन देशों में से एक है, जिन्हें अमेरिका ने गाजा शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एकमात्र न्यूक्लियर वेपन संपन्न मुल्क है, जिसकी आबादी में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है और जिसके पास एक मजबूत और युद्ध में कुशल सेना है. 

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान में हिंदू किसान की हत्या पर जारी प्रदर्शन, सिंध की सड़कों पर उतरी भीड़; न्याय के लिए अड़े लोग  

 

भारत-पाक जंग 

बता दें कि पाकिस्तान ने अबतक अपने प्रतिद्वंद्वी भारत के साथ 3 युद्ध लड़े हैं. बीते साल 2025 में भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस्लामाबाद का भारत के साथ एक छोटा सा संघर्ष भी हुआ था. यह मुल्क दशकों से अपने सुदूर इलाकों में विद्रोहियों का सामना कर रहा है. पाकिस्तान उन इस्लामी आतंकवादियों के खिलाफ भी लगातार अभियान चला रहा है, जिनके बारे में उसका कहना है कि वे सीमा पार अफगानिस्तान में स्थित हैं. 

