हम अंदर और बाहर हर खतरे से... CDF बनते ही औकात भूला असीम मुनीर, भारत पर दिया उकसाने वाला बयान

भारत के खिलाफ आए दिन जहर उगलने वाले असीम मुनीर अभी पाकिस्तान के चीफ डिफेंस ऑफ फोर्सेज (CDF) की कुर्सी पर ठीक से बैठ भी नहीं पाए थे कि वो अपनी औकात फिर से भूल गए. असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत का नाम लिए बिना इशारों में बयानबाजी की है. भारतीय सीमा के करीब गुजरांवाला पोस्ट पर पहुंचे मुनीर ने बड़बोलापन दिखाते हुए शनिवार (13 दिसंबर) को कहा कि पाकिस्तान उसके नेतृत्व में बाहरी और आंतरिक खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इस दौरान मुनीर ने भारत का नाम तो नहीं लिया था लेकिन उनका इशारा साफ था.
पाकिस्तानी सीडीएफ ने शनिवार को गुजरांवाला और सियालकोट पोस्ट का दौरा किया. इस दौरान मुनीर ने पाकिस्तानी ऑर्मी की डिफेंस की तैयारियों का जायजा लिया और कहा, 'पाकिस्तान की सेना शत्रुतापूर्ण ‘हाइब्रिड’ कैंपेन, कट्टर विचारधाराओं और देश की स्थिरता को कमजोर करने की कोशिश करने वाले विभाजनकारी तत्वों से पैदा हुए आंतरिक व बाहरी दोनों तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए अब पूरी तरह तैयार है.'
पहलगाम हमलों के बाद बढ़ा तनाव
पाक ऑर्मीचीफ ने एक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और एक एडवांस्ड सिम्युलेटर ट्रेनिंग सुविधा भी देखी और फॉर्मेशन के ऊंचे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और कुल मिलाकर तैयारी की स्थिति की तारीफ की. टेक्नोलॉजिकल बदलाव की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में फुर्ती, सटीकता, स्थिति की जानकारी और तेजी से फैसले लेने की ज़रूरत होती है. आपको बता दें कि मुनीर के ये कमेंट्स 7 मई को भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद बढ़े हुए क्षेत्रीय तनाव के माहौल में आई हैं. इसके पहले पाकिस्तानी आतंकियों ने कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी थी.
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने तोड़ दी थी आतंकवाद की कमर
पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए इंडियन ऑर्मी ने पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी कैंपों पर जोरदार हमला बोला था. इस दौरान लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, तहरीक-ए-तालिबान जैसे संगठनों पर आईएएफ कहर बनकर टूटी थीं. भारत ने पाकिस्तान में 9 अहम आतंकी ठिकानों को अपनी मिसाइलों का निशाना बनाया था. इस दौरान लगभग 100 आतंकी मारे गए थे. इन हमलों के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 11 सैन्य बेस को ध्वस्त कर दिया था. आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर, सरकार ने पिछले साल बैन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को फितना अल-ख्वारिज के रूप में नोटिफाई किया था जो शुरुआती इस्लामी इतिहास में हिंसा से जुड़े एक समूह का ज़िक्र है.
