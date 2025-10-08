Advertisement
रिटायरमेंट के बाद बुरा होगा पाक सेना चीफ आसिम मुनीर का हाल, PM शहबाज शरीफ के सलाहकार का बड़ा दावा

Asim Munir: पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के सलाहकार सनाउल्लाह खान ने दावा किया कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर रिटायरमेंट के बाद राजनीति में नहीं आएंगे. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 08, 2025, 09:49 PM IST
Asim Munir: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के सलाहकार सनाउल्लाह खान ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में एक चौंकाने वाला बयान दिया है. पाकिस्तान के समा टीवी को दिए एक इंटरव्यू में सनाउल्लाह ने कहा कि आसिम मुनीर रिटायरमेंट के बाद सीधे घर लौट जाएंगे और न तो प्रधानमंत्री आवास और न ही राष्ट्रपति भवन उनका ठिकाना होगा. 

इमरान खान ने भी मुनीर पर लगाया था गंभीर आरोप

बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अक्सर असीम मुनीर पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने की आकांक्षा रखने का आरोप लगाते रहे हैं. हालाँकि, सनाउल्लाह खान ने स्पष्ट किया कि सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर का कोई निजी एजेंडा नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि दोनों पार्टियां दुश्मन नहीं हैं. पीपीपी के साथ कोई समस्या नहीं है. दोनों पार्टियों ने कई बार साथ काम किया है. जहां एक पार्टी के मन में कुछ दुश्मनी है, वहीं पीएमएल-एन इसका जवाब नहीं देना चाहती.

समा टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के सलाहकार सनाउल्लाह खान ने बिलावल भुट्टो को भी संबोधित करते हुए कहा कि पीपीपी (PPP) नेता को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, भले ही कुछ लोग उन्हें गलत मानते हों. सनाउल्लाह खान कहा कि बिलावल ने बाढ़ पीड़ितों के बारे में बात की थी, जिसे पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने स्वीकार नहीं किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि पीएमएल-एन का पीपीपी के शत्रुतापूर्ण रवैये का जवाब देने का कोई इरादा नहीं है.

समा टीवी को दिए एक इंटरव्यू में सनाउल्लाह खान ने याद दिलाया कि पीएमएल-एन अध्यक्ष नवाज शरीफ ने चुनावों से पहले गठबंधन सरकार का नेतृत्व न करने का फैसला किया था. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ नवाज शरीफ की सहमति से इस पद पर आसीन होंगे. अगर नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्हें किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है.

