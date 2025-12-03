Advertisement
भारत-PAK तनाव का जिम्मेदार कट्टर इस्लामिक चरमपंथी आसिम मुनीर, भाईजान होते तो... इमरान खान की बहन ने आर्मी चीफ को घेरा

Imran Khan sister Aleema: एक बहन अपने भाई से खफा हो सकती है, लेकिन उसका बुरा नहीं देख सकती, लेकिन यहां तो थी भाईजान इमरान खान पर जान छिड़कने वाली अलीमा, जिन्होंने जेल में बंद भाई को जिंदा देख तसल्ली तो कर ली, लेकिन बाहर आकर उसकी इस हालत का जिम्मेदार सेना प्रमुख आसिम मुनीर को ठहराते हुए उसकी धज्जियां उड़ा दीं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 03, 2025, 11:35 PM IST
भारत-PAK तनाव का जिम्मेदार कट्टर इस्लामिक चरमपंथी आसिम मुनीर, भाईजान होते तो... इमरान खान की बहन ने आर्मी चीफ को घेरा

India Vs Pakistan: जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर तीखा हमला करते हुए उसे कट्टरपंथी इस्लामिस्ट बताया है जो भारत के साथ सीधी जंग चाहता है. अडियाला जेल में बंद इमरान खान की बहन ने स्काई न्यूज़ को दिए एक ज़बरदस्त इंटरव्यू में मुनीर को कट्टर इस्लामिक चरमपंथी बताते हुए उसे भारत-पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव का जिम्मेदार बताया. अलीमा ने अपने भाई को उदारवादी बताते हुए ये भी दावा किया कि भाईजान नई दिल्ली  और भारत की सत्ता पर काबिज बीजेपी दोनों के साथ शांतिपूर्ण संबंध और दोस्ती चाहते थे.

क्या जवाब देंगे आसिम मुनीर?

अलीमा ने कहा, जब इमरान खान सत्ता में थे, उन्होंने लगातार भारत के साथ रिश्ते सामान्य करने की कोशिश की. इसके उलट आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कट्टर इस्लामिक चरमपंथी और रूढ़िवादी होना भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव की बड़ी वजह है. इमरान खान की फैमिली का ये भी कहना है कि जेल में बहन को भाई से मिलने की इजाजत देना इस बात का संकेत है कि पाकिस्तानी मिलिट्री पर अंदरखाने जनता का दबाव बढ़ रहा है.

भाई इमरान खान को पाकिस्तान की एसेट और पूरी तरह लिबरल कहकर, अलीमा ने सीधे तौर पर पश्चिमी देशों से उनकी रिहाई के लिए कोशिशें तेज करने की अपील की है. उन्होंने ये भा कहा कि क्षेत्रीय शांति और एक खतरनाक लड़ाई को रोकने के लिए इमरान खान की सत्ता में वापसी जरूरी है. 

'मुनीर के जहरीले बोल'

आर्मी चीफ आसिम मुनीर के जहरीले बोलों का हवाला देते हुए अलीमा ने कहा, मुनीर पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं. गौरतलब है कि मुनीर ने कहा था- 'कश्मीर पाकिस्तान की गले की नस है'. ऐसे बयान देकर उन्होंने कट्टरपंथियों को उकसाया उसके बाद भारत में क्या हुआ और भारतीय सेना ने उसका कैसा जवाब दिया ये पूरी दुनिया जानती है.

 

 

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

Imran KhanAsim Munir

