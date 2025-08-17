'बंकर में क्यों छिपा था...'? PAK के रक्षक वाले बयान पर असीम मुनीर ने उड़वाई खिल्ली, सोशल मीडिया पर लोगों ने लिए मजे
'बंकर में क्यों छिपा था...'? PAK के रक्षक वाले बयान पर असीम मुनीर ने उड़वाई खिल्ली, सोशल मीडिया पर लोगों ने लिए मजे

Asim Munir: ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मात खाने के बाद असीम मुनीर का प्रमोशन हुआ था. अब एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अल्लाह ने मुझे रक्षक बनाया है. मुझे किसी पद की चाहत नहीं है. उनके इस बयान पर लोग सोशल मीडिया पर मजे ले रहे हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 17, 2025, 05:33 PM IST
'बंकर में क्यों छिपा था...'? PAK के रक्षक वाले बयान पर असीम मुनीर ने उड़वाई खिल्ली, सोशल मीडिया पर लोगों ने लिए मजे

Pakistan News: ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मात खाने वाला पाकिस्तान इन दिनों अमेरिका की शरण में झुक गया है. ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान से तबाही मचाई थी उसका दर्द अभी तक पाकिस्तान भूला नहीं है लेकिन शहबाज शरीफ और असीम मुनीर लगातार गीदड़भभकी करते रहते हैं. अब असीम मुनीर ने एक अजीबो-गरीब बयान दिया और कहा कि अल्लाह ने उन्हें रक्षक बनाया है. उन्हें किसी भी पद की चाहत नहीं है. उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है और लोग जमकर टिप्पणी कर रहे हैं. 

क्या है अटकलें?
असीम मुनीर को लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि उन्हें पाकिस्तान का राष्ट्रपति नियुक्त किया जा सकता है. बेल्जियम के ब्रुसेल्स में एक बैठक के दौरान जब उनसे इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने खुद की बड़ाई करते हुए कहा कि अल्लाह ने उन्हें रक्षक बनाया है. उन्हें किसी पद की चाहत नहीं है. उन्हें राजनीति में जाने का कोई भी शौक नहीं है. वो खुद को देश का केवल एक सेवक मानते हैं. इसके अलावा कहा कि मुझे किसी और पद की चाहत नहीं है. मैं एक सैनिक हूं और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है. इसके अलावा भारत पर गीदड़भभकी करते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत की चेतावनियों ने नहीं डरता है और किसी भी दुस्साहस का परिणाम दर्दनाक होगा.

सोशल मीडिया पर लोगों ने लिए मजे
जैसे ही मुनीर ने ये टिप्पणी की सोशल मीडिया पर वो ट्रोल होने लगे, एक्स पर एक यूजर्स ने लिखा बंकर में क्यों छुपा था? एक अन्य ने लिखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब वह क्यों छिपा था? वहीं एक ने लिखा असीम मुनीर की इच्छा भारतीय सेना सही समय पर पूरी करेगी और जब मौका मिला तो उसने छिपना ही बेहतर समझा, अब क्या, कुछ नहीं होगा. वह एकमात्र सैनिक है जो बिना कोई युद्ध जीते फील्ड मार्शल बन गया है. उसका पद उपहास का पात्र बन गया है. असली सेनापति उसका मजाक उड़ाते हैं. संयोग से, पूरी दुनिया में एकमात्र देश जो पूरी तरह से सेना के स्वामित्व में है, वह है बदकिस्मत पाकिस्तान. एक ने हंसते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रक्षक कहां छिपा था? एक कमेंट में लिखा गया कि हां, वास्तव में सबसे भ्रष्ट रक्षक.

F&Q
सवाल- ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था?
जवाब- 6-7 मई की रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लांच किया था.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

;