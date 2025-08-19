Reko Diq: जिस खदान को 'सोने का अंडा' समझ रहे हैं आसिम मुनीर, उसकी हकीकत भी जरा जान लीजिए
Reko Diq: जिस खदान को 'सोने का अंडा' समझ रहे हैं आसिम मुनीर, उसकी हकीकत भी जरा जान लीजिए

Reko Diq माइन पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी सोना और तांबा खदानों में से एक माना जाता है. इस खदान में अरबों डॉलर की कीमत के खनिज मौजूद हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 10:59 AM IST
पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट (Big Economic Crisis) से जूझ रहा है. आर्थिक संकट के चलते पूरे देश में महंगाई चरम पर है और आम जनता की जिंदगी बेहद कठिन हो चुकी है. अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे IMF और World Bank से मिली भारी-भरकम मदद के बावजूद अर्थव्यवस्था की हालत बद से बदतर बनी हुई है. ऊपर से, विदेशी कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है. वहीं इतनी निराशा के माहौल में भी पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल आसीम मुनीर ने हाल ही में एक बड़ा उम्मीद का दावा किया है. 

पाकिस्तानी जनरल ने कहा, 'हम जल्द ही देश पर कर्ज का बोझ कम कर लेंगे और पाकिस्तान को दुनिया के समृद्ध देशों की कतार में खड़ा करेंगे.'जनरल मुनीर के इस बयान की अहमियत तब और बढ़ गई, जब उन्होंने इस आर्थिक सुधार की उम्मीद को बलूचिस्तान स्थित Reko Diq गोल्ड और कॉपर माइन से जोड़ा. पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मौजूद Reko Diq गोल्ड माइन से कैसे बदलेंगे पाकिस्तान के दिन आइए आपको बताते हैं

पाकिस्तान को 'सोने का अंडा' देने वाली मुर्गी बनेगी Reko Diq?
Reko Diq माइन पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी सोना और तांबा खदानों में से एक माना जाता है. इस खदान में अरबों डॉलर की कीमत के खनिज मौजूद हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसे पूरी तरह से विकसित कर लिया जाए, तो यह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ेंः  इस्लाम के नाम पर बने PAK में अहमदिया मुसलमानों पर कहर, जला डाली गई 2 मस्जिदें

आखिर वो कौन सा खजाना, जिस पर इतरा रहे आसिम मुनीर? 
पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसीम मुनीर ने हाल ही में जंग मीडिया ग्रुप को दिए एक इंटरव्यू में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कई बड़े और साहसिक दावे किए. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुर्लभ खनिजों के अपार भंडार पर बैठा है और यदि इन संसाधनों का सही उपयोग किया गया, तो देश न सिर्फ अपना विदेशी कर्ज चुका सकता है, बल्कि दुनिया के सबसे समृद्ध समाजों की कतार में भी खड़ा हो सकता है.

पाक जनरल चीफ का दावा, आएगा अरबों डॉलर का राजस्व 
पाक जनरल चीफ आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान प्रांत में स्थित रेको डिक (Reko Diq) खदान को 'एक खजाना' करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान अगले साल से इस परियोजना से कम से कम 2 अरब डॉलर प्रति वर्ष का उत्पादन शुरू कर देगा. उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस परियोजना में चीन जैसी बड़ी शक्ति सक्रिय रूप से शामिल रहती है, तो इसकी आर्थिक संभावनाएं और भी बढ़ जाएंगी. उनके अनुसार, यह परियोजना अरबों डॉलर का राजस्व उत्पन्न कर सकती है, जो पाकिस्तान के बढ़ते राष्ट्रीय कर्ज को खत्म करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है.

35 साल पहले मिला था अरबों का खजाना
रेको दिक खदान की खोज कोई नई बात नहीं है. इसकी शुरुआत करीब 35 साल पहले, 1995 में हुई थी. जब इस क्षेत्र में पहली बार खुदाई की गई थी तब खुदाई के शुरुआती 4 महीनों में ही वैज्ञानिकों और खनन विशेषज्ञों को हैरान कर देने वाले नतीजे मिले. इस अल्प अवधि में 200 किलोग्राम सोना और 1700 टन तांबा निकाला गया था. इन शुरुआती आंकड़ों के आधार पर विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि रेको डिक में करीब 40 करोड़ टन खनिज भंडार विशेष रूप से सोना और तांबा मिल सकता है. इसे दुनिया की सबसे समृद्ध खनिज खदानों में से एक माना जाने लगा था.

यह भी पढ़ेंः  महादेव के इस हथियार से डरा PAK, बोला- हमें तबाह कर डालेगा भारत, जोड़ने लगा हाथ

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

