'TTP को धूल में मिला देंगे...' मुनीर की अफगानिस्तान को गीदड़भभकी

Asim Munir: अफगानिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर ने काबुल से कहा कि वह अपनी धरती से पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए. मुनीर ने अफगानिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि शांति और अराजकता के बीच चयन करें. पाकिस्तान पर हमले के लिए अफगानिस्तान को दोषी ठहराते हुए मुनीर ने कहा कि तालिबान शासन को उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए. मुनीर ने चेतावनी दी कि अफगान धरती का उपयोग करने वाले सभी प्रॉक्सी को धूल में मिला दिया जाएगा.

सीजफायर के लिए फिर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान

बता दें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव पिछले हफ्ते से बढ़ गया है जब तालिबान बलों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कथित हमले के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी हमले शुरू कर दिए थे. पाकिस्तान ने इसके लिए काबुल को जिम्मेदार ठहराया. बता दें, कतर और सऊदी अरब के हस्तक्षेप के बाद रुकी लड़ाई एक बार फिर शुरू हो गई थी. दोनों पक्षों के बीच 48 घंटों का युद्धविराम समझौता हुआ और इसे दोहा में जल्द ही शुरू होने वाली वार्ता के समापन तक बढ़ा दिया गया. हालांकि, शुक्रवार को अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमले में तीन स्थानीय क्रिकेटरों सहित 10 नागरिकों की मौत के बाद फिर से युद्धविराम शुरू हो गया.

इस्लामाबाद लगातार तालिबान सरकार से आग्रह करता रहा है कि वह आतंकवादी समूहों को सीमा पार हमलों के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करने से रोके. हालांकि, काबुल इन आरोपों से इनकार करता रहा है और जोर देकर कहता रहा है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ नहीं किया जा रहा है. बता दें, प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) द्वारा अफगान धरती का उपयोग करते हुए बार-बार आतंकवादी हमले किए जाने के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच स्थिति बिगड़ गई जिसमें हाल ही में अशांत खैबर पख्तूनख्वा के ओरकजई जिले में किया गया हमला भी शामिल है जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर सहित 11 सैन्यकर्मियों की जान चली गई थी.