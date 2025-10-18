Advertisement
trendingNow12967054
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

'TTP को धूल में मिला देंगे...' मुनीर की अफगानिस्तान को गीदड़भभकी

Pakistan-Afghanistan War: पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने अफगानिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी सेना अपनी धरती से पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगी. मुनीर ने कहा कि तालिबान शासन को उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 18, 2025, 03:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Asim Munir: अफगानिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर ने काबुल से कहा कि वह अपनी धरती से पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए. मुनीर ने अफगानिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि शांति और अराजकता के बीच चयन करें. पाकिस्तान पर हमले के लिए अफगानिस्तान को दोषी ठहराते हुए मुनीर ने कहा कि तालिबान शासन को उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए. मुनीर ने चेतावनी दी कि अफगान धरती का उपयोग करने वाले सभी प्रॉक्सी को धूल में मिला दिया जाएगा. 

सीजफायर के लिए फिर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान

बता दें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव पिछले हफ्ते से बढ़ गया है जब तालिबान बलों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कथित हमले के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी हमले शुरू कर दिए थे. पाकिस्तान ने इसके लिए काबुल को जिम्मेदार ठहराया. बता दें, कतर और सऊदी अरब के हस्तक्षेप के बाद रुकी लड़ाई एक बार फिर शुरू हो गई थी. दोनों पक्षों के बीच 48 घंटों का युद्धविराम समझौता हुआ और इसे दोहा में जल्द ही शुरू होने वाली वार्ता के समापन तक बढ़ा दिया गया. हालांकि, शुक्रवार को अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमले में तीन स्थानीय क्रिकेटरों सहित 10 नागरिकों की मौत के बाद फिर से युद्धविराम शुरू हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

इस्लामाबाद लगातार तालिबान सरकार से आग्रह करता रहा है कि वह आतंकवादी समूहों को सीमा पार हमलों के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करने से रोके. हालांकि, काबुल इन आरोपों से इनकार करता रहा है और जोर देकर कहता रहा है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ नहीं किया जा रहा है. बता दें, प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) द्वारा अफगान धरती का उपयोग करते हुए बार-बार आतंकवादी हमले किए जाने के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच स्थिति बिगड़ गई जिसमें हाल ही में अशांत खैबर पख्तूनख्वा के ओरकजई जिले में किया गया हमला भी शामिल है जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर सहित 11 सैन्यकर्मियों की जान चली गई थी.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Asim Munir

Trending news

यहां पिछड़ा वर्ग की कॉल पर प्रदेश व्यापी बंद, धनतेरस पर थमे बसों के पहिए, लोग परेशान
Telangana
यहां पिछड़ा वर्ग की कॉल पर प्रदेश व्यापी बंद, धनतेरस पर थमे बसों के पहिए, लोग परेशान
दीवाली पर घूमने जा रहे हैं! ट्रेन में बैठने से पहले पढ़ लें मौसम की ये सख्त चेतावनी
Diwali
दीवाली पर घूमने जा रहे हैं! ट्रेन में बैठने से पहले पढ़ लें मौसम की ये सख्त चेतावनी
इस राज्‍य सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों की मौज करा दी, दी ऐसी खुशखबरी
Tamil Nadu news
इस राज्‍य सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों की मौज करा दी, दी ऐसी खुशखबरी
'पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं पॉपुलेशन पॉलिसी...,' जनसंख्या नियंत्रण पर RSS का सुझाव
rss
'पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं पॉपुलेशन पॉलिसी...,' जनसंख्या नियंत्रण पर RSS का सुझाव
साबरकांठा में दो पक्षों में जमकर 'महाभारत', 120 पर केस; 40 गाड़ियां टूटीं, कई घायल
Sabarkantha
साबरकांठा में दो पक्षों में जमकर 'महाभारत', 120 पर केस; 40 गाड़ियां टूटीं, कई घायल
अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयानक आग, सरहिंद में पर धूं-धूंकर चले डिब्बे
Amritsar
अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयानक आग, सरहिंद में पर धूं-धूंकर चले डिब्बे
कश्मीरी प्रोडक्ट्स चमकाएगा गुजराती 'नमक', 2000 KM दूर खाराघोड़ा से पहली बार पहुंचा
Jammu Kashmir
कश्मीरी प्रोडक्ट्स चमकाएगा गुजराती 'नमक', 2000 KM दूर खाराघोड़ा से पहली बार पहुंचा
बताऊं क्या तुझे ऐ हम-नशीं... 'डिजिटल दौर में भी आशिकों का इलाज हैं मजाज़ की गजलें
Majaz Lucknawi
बताऊं क्या तुझे ऐ हम-नशीं... 'डिजिटल दौर में भी आशिकों का इलाज हैं मजाज़ की गजलें
'इससे अच्छा तो मेरा...', इंडिगो के लजीज खाने में नहीं मिला 'स्वाद', क्यों छिड़ी बहस?
Indigo flight
'इससे अच्छा तो मेरा...', इंडिगो के लजीज खाने में नहीं मिला 'स्वाद', क्यों छिड़ी बहस?
27 महीने से नहीं मिली सैलरी, दफ्तर के आगे किया सुसाइड; BJP बोली- यही कर्नाटक मॉडल है
Bengaluru
27 महीने से नहीं मिली सैलरी, दफ्तर के आगे किया सुसाइड; BJP बोली- यही कर्नाटक मॉडल है