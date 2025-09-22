आसिम मुनीर का 'एटम बम' वाला 'गुरु' EXPOSED, पाकिस्तान में चौंकाने वाला खुलासा

Pakistan Nuclear Threat To India: सऊदी अरब के साथ डील करके पाकिस्तान खुद को इस्लामिक मुल्कों का सरदार समझने लगा है, लेकिन दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने सिर्फ अपने मतलब के लिए इस डील को अंजाम दिया. पाकिस्तान में दावा किया जा रहा है कि चंद पैसों के लिए पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों को भी सऊदी के पास गिरवी रख दिया है. अगर ये सच है तो इस मामले में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर आसिम मुनीर और शहबाज को परमाणु बम बेचने का आइडिया दिया किसने तो इसका जवाब है पाकिस्तान के मौलानाओं ने, कैसे आइए आपको बताते हैं.

एटम बम वाली धमकी

आज की तारीख में पाकिस्तान को सिर्फ एक ही चीज पर गुमान है. एटम बम पाकिस्तान का बच्चा बच्चा सिर्फ और सिर्फ एटम एटम चिल्ला रहा है. पाकिस्तान की अवाम एटम बम की दुहाई दे रही है. हमारा इस्लामाबाद जो शहर है ना उसमें एटम बम पड़ा है. जो हमारे पाकिस्तान की तरफ देखा ना, उसको हम छोड़ेंगे नहीं. हमने बड़ी मुश्किल से एटम बम हासिल किया. यानी आतंकिस्तान के सियासतदान एटम एटम चिल्ला रहे हैं.

पाकिस्तान की प्रॉबल्म क्या है?

आप भी सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान कई दशकों पहले परमाणु ताकत हासिल कर चुका है और लगभग उतने ही दशकों से पाकिस्तान कर्ज के दलदल में धंसना शुरू कर चुका था. तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान को हांकने वालों के दिमाग में परमाणु बम बेचकर कर्जा उतारने का आइडिया आ गया. दरअसल इसके पीछे पाकिस्तान के वो मुल्ला मौलवी हैं जो मुल्क को अल्लाह की ताकत समझाते समझाते एटमी ताकत की कीमत समझाने लगे हैं.

'पाकिस्तान सरकार के बस की बात नहीं'

पाकिस्तान पर जो 76 ट्रिलियन डॉलर कर्ज का बोझ है. उसे चुकाने में इस मुल्क को ये पूरा युग और नए सिरे से शुरू होने वाले 4 युग और लग जाएंगे. क्योंकि पाकिस्तान के 170 परमाणु हथियार पाकिस्तान का 10 फीसदी कर्ज भी नहीं चुका सकते. सऊदी अरब से डील करके शहबाज़ शरीफ खुद को बड़ा तीस मार खां समझ बैठे हैं. जो शहबाज अवाम को दो वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हैं. जिस मुल्क की फौज BLA और TTP जैसे ग्रुप से पिट कर भाग रही है. जिस मुल्क के हथियार और तकनीक चीन और अमेरिका के भरोसे हैं, वो भला सऊदी को क्या प्रोटेक्ट कर पाएगा.

दरअसल सऊदी वो देश है जहां पैसे की कोई किल्लत नहीं है और पाकिस्तान को लगता है कि सऊदी अरब के रियाल से उसकी फटेहाल इकॉनमी पर एक पैबंद लग जाएगा. कई पाकिस्तानी तो इस डील के जरिए जिन्नालैंड की जोकर जोड़ी को अपने सारे कर्जे एक झटके में साफ करने तक का प्लान बेच बैठे हैं और इस प्लान पर पाकिस्तान को जानने समझने वाले अपना सिर पीटने पर मजबूर हैं.

सऊदी अरब से डील..पाकिस्तान होगा 'सील'!

इसमें शक नहीं कि न्यूक्लियर बम दिखाकर पाकिस्तान सऊदी को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है. दरअसल सऊदी अरब को खतरा ईरान और इजरायल से है. जिनसे सुरक्षा के लिए अबतक सऊदी अमेरिका पर निर्भर था. अमेरिका ने कतर पर इजरायल के हमले के बाद कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो सऊदी का भरोसा ट्रंप से उठ गया.

बीते 5 सालों में दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग की बात करें तो सऊदी अरब से पाकिस्तान अब तक डिफेंस डील के नाम पर 5 बिलियन से ज्यादा डकार चुका है और जिस न्यूक्लियर पावर का ढकोसला पाकिस्तान पीट रहा है उसका कंट्रोल अमेरिका के 'अंकल सैम' के हाथ में है. यानी सऊदी से डील करके पाकिस्तान ने सिर्फ आईसीयू में पड़े मुल्क को बूस्टर डोज ही लगाने का काम किया है और ये डोज कब तक पाकिस्तान को खड़ा रख पाएगी ये भी कोई नहीं जानता.