India Pakistan News: भारत पर जहर उगलते हुए मुनीर ने कर डाला 'सेल्फ गोल'! अब सिर पकड़े हुए हैं पाकिस्तानी

Asim Munir Dumper Truck Statement: कहते हैं कि अगर आसमान की ओर मुंह करके थूको तो वह खुद के ऊपर ही गिरता है. अमेरिका पहुंचे पाकिस्तान के मुल्ला जनरल आसिम मुनीर ने इस कहावत को एकदम सही साबित कर दिया है.
Asim Munir's threat to India in US: पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मूर्ख हैं. ये बात तो पूरा पाकिस्तान जानता है. उनकी मूर्खता की कीमत पाकिस्तानियों को भुगतनी पड़ेगी. इस बात को वो नहीं जानते थे. अमेरिका दौरे पर गए आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसा कह दिया कि पूरा पाकिस्तान मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा. भारत के साथ तुलना करते हुए मुनीर ने पाकिस्तान को कचरे वाला डंपर कह दिया. पाकिस्तानियों के कान में जब ये बात पड़ी तो हंगामा मच गया.
मुनीर ने पाकिस्तान को लगा दिया पलीता
कहते हैं, भगवान अक्लमंद दुश्मन दे दे मगर किसी को मूर्ख दोस्त ना दे वरना हाल पाकिस्तान वाला हो जाता है. जानते हैं हम ये बात क्यों कह रहे हैं. पाकिस्तान के फेल्ड मार्शल ने अमेरिका में फिर से पाकिस्तानियों की इज्जत पर पलीता लगा दिया है और पलीता क्या कालिख पोत दी है. 25 करोड़ पाकिस्तानियों के मुंह पर दरअसल मंदबुद्धि मुनीर ने अमेरिका में भारत को लेकर 2 बड़े बयान दिया.
नंबर-1
अगर पाकिस्तान के वजूद पर संकट आया तो वो आधी दुनिया को ले डूबेगा.
और नंबर-2
भारत जब बांध बना लेगा तो पाकिस्तान 10 मिसाइलों से उसे उड़ा देगा.
अपने ही मुल्क को बता दिया डंपर ट्रक
अब मुनीर सिर्फ इन बयानों तक सीमित रहता तो पाकिस्तान में उसकी खूब वाहवाही होती. मगर मूर्खों के इस सेनापति ने अपनी बात कहने के लिए उदाहरण दिया कि भारत हाइवे पर दौड़ती मर्सिडीज कार है. जबकि पाकिस्तान कचरे से भरा डंपर ट्रक. अगर चमचमाती कार डंपर से टकराएगी तो नुकसान कार को ही होगा.
मर्सिडीज और डंपर वाला बयान देकर मुनीर तो अंडरग्राउंड हो गया. इसके बाद पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया ने जो ट्रोल करना शुरू किया. उसके बाद उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा है. हालात ये है कि अब तो कई पाकिस्तान खुद से कबूल कर रहे हैं कि ये मूर्ख पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेगा.
अपने विरोध से डरा हुआ है आर्मी चीफ
आपको बता दें कि मुनीर जोश-जोश में दूसरी बार अमेरिका तो पहुंच गया. मगर पिछली बार अमेरिका में पाकिस्तानियों ने जो बेइज्जत किया था. उसके बाद वो मुंह छिपाए घूम रहा है. मुनीर कहां रुका है इसकी भी जानकारी सीक्रेट रखी जा रही है. बावजूद इसके फ्लोरिडा में मुनीर गो बैक के नारे लगाए गए. मुनीर को लानत-मलानत पहुंचाई गई.
बता दें कि मुनीर के खिलाफ नाराजगी को देखते हुए उसके कार्यक्रमों को बेहद गुप्त रखा जा रहा है. पाकिस्तानी एंबेंसी के जिस कार्यक्रम में मुनीर ने ट्रक और डंपर वाला बयान दिया. उसकी लोकेशन भी आखिरी वक्त तक सीक्रेट रखी गई थी. कई बार कार्यक्रम का टाइम तक बदला गया था. डर था कि कहीं पाकिस्तान नारेबाजी करते हुए पहुंच गए तो वो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी. जो मुनीर ने ट्रंप के साथ लंच करके हासिल की थी.
दागदार हो गई है पाकिस्तान की इमेज
वैसे पीआर एजेंसी हायर करके मुनीर बेशक अपनी इमेज चमकाने की कोशिश कर रहा हो. मगर पाकिस्तान को लेकर जिस तरह उसने डंपर वाला बयान दिया है. उससे मुनीर की इमेज चमकने के बजाय दागदार हो गई है और यकीन मानिए कल तक जो मुनीर के नाम के कसीदे पढ़ते थे. वो भी मुनीर को मूर्ख बता रहे हैं.