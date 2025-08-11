'पाकिस्तान बर्बाद हुआ तो आधी दुनिया तबाह कर देंगे...', अमेरिका में बैठकर आसिम मुनीर की गीदड़भभकी

Asim Munir US Visit: पाकिस्तानी सेना के प्रमुख और फील्ड मार्शल असीम मुनीर इन दिनों लगातार अपने नए आका डोनाल्ड ट्रंप के पास अमेरिका दौड़ लगा रहे हैं. अमेरिका के पल्लू में रहकर अब उनमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वे दुनिया को धमकाने लगे हैं. मुनीर ने बीते रविवार 10 अगस्त 2025 को भारत और दुनिया के खिलाफ परमाणु हमले की धमकी दी. अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान मुनीर ने चेतावनी दी कि अगर उनका देश कभी भारत के साथ संघर्ष के कगार पर पहुंचा तो वह अपने साथ आधी दुनिया को भी ले डूबेगा.

मुनीर की भारत को धमकी

मुनीर ने फ्लोरिडा के टांपा में आयोजित एक प्राइवेट डिनर में कहा कि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है और जरूरत पड़ने पर अपने हथियारों का इस्तेमाल करेगा. उन्होंने भारत की ओर से सिंधु नदी पर भविष्य में बनने वाले किसी भी भारतीय पुल को टारगेट करने की भी धमकी दी और कहा कि भारत के सिंधु जल संधि को निलंबित करने से करोड़ों लोगों को भुखमरी का खतरा हो सकता है. उन्होंने कहा,' पाकिस्तान भारत की ओर से पुल बनाने का इंतजार करेगा और इसके बनते ही 10 मिसाइलों से इन पुलों को नष्ट कर दिया जाएगा.' उन्होंने आगे कहा,' सिंधु नदी भारतीयों की पारिवारिक संपत्ति नहीं है. हमें मिसाइलों की कमी नहीं है अलहम्दुलिल्लाह.'

'भारत फरारी की तरह हाईवे पर आ...'

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने हाल ही में भारत-पाक के बीच बढ़े तनाव का कई बार जिक्र किया. उन्होंने कहा,' मैंने सूरह फिल और मुकेश अंबानी की तस्वीर के साथ एक ट्वीट करवाया था ताकि उन्हें दिखाया जा सके कि हम अगली बार क्या करेंगे.' बता दें कि सूरह अल-फील कुरान का 105वां अध्याय है, जिसमें 5 आयतें हैं. यह हाथियों की कहानी है, जिसमें बताया गया है कि कैसे अल्लाह ने मक्का में काबा को उनके हमले से बचाया. सूरह में बताया गया है कि कैसे अल्लाह ने पकी हुई मिट्टी के पत्थर ले जाने वाले पक्षियों के झुंड भेजे, जिन्होंने हाथियों की सेना को नष्ट कर दिया. मुनीर ने कहा,' हम भारत के पूर्व से शुरुआत करेंगे, जहां उन्होंने अपने सबसे मूल्यवान संसाधन स्थापित किए हैं और फिर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे.' मुनीर ने एक भद्दा उदाहरण देते हुए कहा,' भारत फरारी की तरह हाईवे पर आती हुई चमचमाती मर्सिडीज है, लेकिन हम बजरी से भरा एक डंप ट्रक हैं. अगर ट्रक कार से टकरा जाए तो नुकसान किसका होगा?'

अमेरिका दौड़ लगा रहे मुनीर

मुनीर ने हाल ही में भारत-अमेरिका के व्यापार विवादों पर चुटकी लेते हुए अपने देश की प्रशंसा की और कहा,' हमारी सफलता का असली कारण यह है कि हम कंजूस नहीं हैं. अगर कोई अच्छा काम करता है, तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं और उसे महत्व देते हैं. इसीलिए हमने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया है.' बता दें कि मुनीर अमेरिकी सेंट्रल कमांड में कमान परिवर्तन के लिए टांपा गए हुए थे. यहां उन्होंने ज्वाइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल डैन केन समेत अमेरिकी सैन्य नेताओं से मुलाकात की. ऑपरेशन सिंदूर के बाद से यह उनकी दूसरी अमेरिकी यात्रा थी.

FAQ

असीम मुनीर ने क्या धमकी दी है?

असीम मुनीर ने कहा है कि अगर पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष होता है, तो पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा और आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा.

ऑपरेशन सिंदूर क्या है?

ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई गुप्त सैन्य कार्रवाई है. इस ऑपरेशन के बाद से पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ गया है.

मुनीर की अमेरिका यात्रा का उद्देश्य क्या है?

मुनीर की अमेरिका यात्रा का उद्देश्य पाकिस्तान और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करना और भारत के साथ तनाव को लेकर अमेरिकी समर्थन प्राप्त करना है.