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पहले लूट, फिर गोलियां... पाकिस्तान में छुट्टियां मनाने आई 9 साल की बच्ची को पुलिस ने मारी गोली


Pakistani Police Shoots Australian Girl: पाकिस्तान में एक पुलिस ऑफिसर ने डकैतों को पकड़ने के बदले पीड़ितों पर ही गोली चला दी, जिसमें एक 9 साल की बच्ची की मौत हो गई. घटना को लेकर जांच चल रही है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 14, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:14 PM IST
पहले लूट, फिर गोलियां... पाकिस्तान में छुट्टियां मनाने आई 9 साल की बच्ची को पुलिस ने मारी गोली
Image Credit: AI Image

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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