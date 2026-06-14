रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे ही परिवार रेंटल कार में जाकर बैठने लगा वैसे ही वहां पर एडीशनल पुलिस ऑफिसर मौके पर पहुंचे. उन्होंने इस गाड़ी को संदिग्धों की कार समझ लगी और पुलिस ने वाहन पर गोली चलानी शुरू कर दी. इससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई. हानिया को अस्पताल में पुलिस ने मृत घोषित कर दिया. वहीं घायल पड़े उसके पिता और भाई को सर्जरी के लिए रावलपिंडी के 'बेनजीर भुट्टो अस्पताल' में भर्ती कराया गया. अधिकारियों ने बताया कि दोनों की हालत में सुधार हो रहा है.