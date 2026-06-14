Pakistan Crime: पाकिस्तान से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पुलिस ऑफिसर ने 9 साल की ऑस्ट्रेलियाई लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी. इस हादसे में लड़की के परिवार के 2 सदस्य भी घायल हो गए. घटना बुधवार ( 10 जून 2026) की है, जब परिवार पंजाब प्रांत के चकवाल में एक रिश्तेदार से मिलने गया था. इस दौरान उनके साथ लूटपाट हई. वहीं, पुलिस ने कार में बैठे परिवार को अपराधी समझ उन पर ही गोली चला दी.
9 साल की हानिया अहमद पर्थ स्थित ऑस्ट्रेलियन इस्लामिक कॉलेज की छात्रा थी. वह पने माता-पिता और भाइयों के साथ रिश्तेदारों से मिलने गई थी कि तभी कुछ हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें लूट लिया. स्थानीय मीडिया से बात करते हुए एक रिश्तेदार ने बताया कि लड़की की मां लुटेरों को गहने सौंप रही थी कि तभी पास के थाने लौट रहे एक पुलिस अधिकारी ने घटना को देखा और संदिग्धों के साथ गोलीबारी की. इसके बाद अपराधी मोटरसाइकिल पर बैठकर मौके से फरार हो गए.
रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे ही परिवार रेंटल कार में जाकर बैठने लगा वैसे ही वहां पर एडीशनल पुलिस ऑफिसर मौके पर पहुंचे. उन्होंने इस गाड़ी को संदिग्धों की कार समझ लगी और पुलिस ने वाहन पर गोली चलानी शुरू कर दी. इससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई. हानिया को अस्पताल में पुलिस ने मृत घोषित कर दिया. वहीं घायल पड़े उसके पिता और भाई को सर्जरी के लिए रावलपिंडी के 'बेनजीर भुट्टो अस्पताल' में भर्ती कराया गया. अधिकारियों ने बताया कि दोनों की हालत में सुधार हो रहा है.
घटना को लेकर चकवाल जिला पुलिस ने पुष्टि करते हुए बताया कि लूट के आरोपी 2 संदिग्ध बाद में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए. घटना को लेकर एक पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी की घोषणा भी की गई है. पुलिस ने एक बयान में कहा,'घटना में शामिल संदिग्धों को गिरफ्तार करने के लिए गठित की गई विशेष टीमों ने समय से कार्रवाई करते हुए दोनों मुख्य डकैतों को मार गिराया गया.'
बयान में आगे कहा गया कि घटना की जांच के लिए ज्वॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जा रहा है, जो मामले के सभी पहलुओं की बारीकी से समीक्षा कर रहा है ताकि तथ्यों को सामने लाया जा सके. अगर किसी अधिकारी के खिलाफ लापरवाही या दोष सिद्ध होता है, तो बिना किसी भेदभाव के सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अटॉर्नी जनरल टोनी बूटी ने इस घटना को दुखद बताया और परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की.