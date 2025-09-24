Pakistan News: कौन है ये हसीना, जिसने PAK में मचा रखी है खलबली? लोग कह रहे गैर-इस्लामी तो मौलाना दे रहे फतवे

What is 'Laajwab Ishq' Reality Show: पाकिस्तान में कुछ दिनों से एक बड़ी खबर ने खलबली मचा रखी है. इस खबर के बाद से पाकिस्तान के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी खतरे में आ गए हैं. इनके खतरे में आने की वजह है एक हसीना. जी हां, आयशा उमर नाम की इस एक्ट्रेस ने पाकिस्तान में मुल्ला-मौलवियों की नींद हराम कर दी है. पता है क्यों. क्योंकि मोहरतमा ने एक ऐसा रियलिटी शो लॉन्च दिया है. जिसका टीजर देखते ही पाकिस्तानी मौलवी फतवे जारी कर रहे हैं.

'लाजवाब इश्क' ने पाकिस्तान में लगा दी आग!

पाकिस्तान में जब से रियलिटी शो 'लाजवाल इश्क' का टीजर लॉन्च हुआ है. तब से वहां की कट्टर कौम से लेकर मुल्ला-मौलवी तक आयशा उमर के खून के प्यासे हो गए हैं. इसकी वजह ये है कि आयशा ही इस रियलिटी शो की एंकर हैं. पाकिस्तान में ये शो नाकाबिले बर्दाश्त होता, इस वजह से इसकी शूटिंग तुर्किए में की गई थी. मगर पाकिस्तानी फिर भी तमतमा गए और शो को इस्लाम से जोड़ दिया.

एक मौलवी ने इस शो को इस्लाम विरोध बताते हुए फतवा दिया तो पूरा पाकिस्तान आयशा उमर पर पिल पड़ा. दावा करने लगा कि अगर लाजवाल इश्क पाकिस्तान में आया तो अश्लीलता फैल जाएगी. ऐसे में पाकिस्तान को बचाने का बस एक ही रास्ता है कि आयशा के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो.

शो में भाग लेने के लिए पहुंच चुके आर्टिस्ट

पाकिस्तान में शो को लेकर भले ही ऐलान-ए-जंग कर छेड़ दी गई हो. मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान से चार-चार आर्टिस्ट तुर्किए पहुंच चुके हैं. शो का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि 4 लड़के और 4 लड़कियां एक ही घर में कई महीने तक रहेंगे. इस दौरान लड़के और लड़कियों की कोशिश एक दूसरे को इप्रेस करने की होगी. इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है. बस यही बात पाकिस्तानियों को खाए जा रही है.

रियलिटी शो से क्यों महसूस कर रहे शर्मिंदगी?

इन पाकिस्तानियों को रियलिटी शो पर सिर्फ इसलिए शर्मिंदगी महसूस हो रही है क्योंकि उसे होस्ट करने वाली लड़की पाकिस्तानी हैं. मगर कोई इनसे पूछे कि तब शर्मिंदगी क्यों नहीं होती है. जब पाकिस्तान पोर्न सर्च करने के मामले में नंबर-1 हो जाता है या चंद रुपयों के लिए दूसरों के सामने कटोरा फैलाने लग जाता है.