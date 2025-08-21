Pakistan News: 'PoK छोड़ो, दहेज में ले लेंगे पूरा PAK', शहबाज-मुनीर पर बरसे बाबा बागेश्वर; पाकिस्तानी सन्न

Baba Bageshwar latest news: भारतीय बांधों को उड़ाने की पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की धमकी पर बाबा बागेश्वर ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि 'PoK छोड़ो, अब भारत दहेज में पूरा PAK ही ले लेगा'.
Baba Bageshwar's latest comment on Pakistan: बागेश्वर पीठ के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री अपने बेबाक बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं. अब बाबा बागेश्वर ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को आज खुला चैलेंज दे दिया है. आसिम मुनीर ने कुछ दिन पहले कश्मीर को अपने गले की नस बताया था और भारत पर 10 मिसाइलों से हमला करने की धमकी दी थी. अब उसका जवाब पंडित धीरेंद्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर ने कुछ ऐसा दिया है कि पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि PoK तो गया हाथ से. मुनीर PoK को नहीं बचा पाएगा. पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर बहुत जल्दी भारत के हाथों में चला जाएगा.
छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं- पंडित धीरेंद्र शास्त्री
जानते हैं कि जिस सनातनी धीरेंद्र शास्त्री से ये मैसेज मुनीर के नाम दिया है. उन्हें पाकिस्तान में इतनी गंभीरता से लिया गया है कि पाकिस्तानी ये कहते फिर रहे हैं कि अगर बाबा बागेश्वर ने कह दिया है तो फिर समझो PoK गया हाथ से.
दरअसल एक कथा में प्रवचन देते हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, 'पाकिस्तान के मुनीर भाईसाहब ने कहा है कि हम भारत पर मिसाइलें दाग देंगे. उनसे कहना...अगर मीडिया वाले बैठे हों तो हमारी खबर भेज दें, तुम्हारी मिसाइलें चीन की है.. कम चलती हैं.. हमारी वाली छोड़ती नहीं है 900 किलोमीटर...उनसे कह देना बेटा अब छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा.. कश्मीर तो लेंगे ही..दहेज में पाकिस्तान भी उठा लेंगे.'
पाकिस्तान को लेकर शुरु से तल्ख रहे हैं तेवर
बताते चलें कि PoK को लेकर बाबा बागेश्वर के तेवर हमेशा से तल्ख रहे हैं. खासकर तब, जब कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान दिया जाता है. इसके बाद बाबा बागेश्वर इसी तरह पलटवार करते हैं. मगर इस बार चौंकाने वाली बात ये है कि बाबा बागेश्वर के बयान को पाकिस्तान से भी समर्थन मिल रहा है. जो पाकिस्तानी कल तक कश्मीर को अपने गले की नस बताते थे. अब वही पाकिस्तानी PoK पर भारत के दावे को कबूल कर रहे हैं.
अभी हाल ही में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि PoK को हासिल करने के लिए भारत को कुछ नहीं करना होगा. वो खुद भारत में शामिल हो जाएगा. अब जिस तरह PoK को लेकर पाकिस्तानी बात कर रहे हैं. पक्की बात है कि वो दिन बहुत जल्दी करीब आने वाला है.
पाकिस्तान सेना और सरकार के खिलाफ गुस्सा
पाकिस्तान में PoK को लेकर गहरा असंतोष है. यह गुस्सा पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ है. इसकी वजह है PoK के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव. पाकिस्तानी सेना कश्मीर के संसाधनों का तो खूब इस्तेमाल करती है. मगर बदले में PoK को कुछ नहीं देती है और जब इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है तो उसे सेना के बूटों तले रौंद दिया जाता है.
जानते हैं ये पाकिस्तानी क्यों PoK को पाकिस्तानी फौज के पंजे से रिहा करने की बात कर रहे हैं. असल में PoK खुशकिस्मत है, जो उसके पास भारत में शामिल होने का मौका है. ये मौका पाकिस्तान के बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध प्रांत के पास नहीं है वरना हालात तो वहां के भी कम खराब नहीं है. वो भी पाकिस्तान के कब्जे से भाग जाना चाहते हैं. कोशिश है कि PoK से शुरुआत हो जाए.