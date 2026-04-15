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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनपाकिस्तान के लिए नया खतरा? बलूच विद्रोहियों की ‘नेवी’ ने समंदर में 3 पाकिस्तानी सैनिकों को किया ढेर

पाकिस्तान के लिए नया खतरा? बलूच विद्रोहियों की ‘नेवी’ ने समंदर में 3 पाकिस्तानी सैनिकों को किया ढेर

BLA Attack Pakistan: BLA का मानना है कि समुद्री रास्तों पर सक्रिय उपस्थिति से वह न केवल अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकेगा, बल्कि बाहरी हस्तक्षेप और विरोधी गतिविधियों पर भी बेहतर तरीके से नजर रख पाएगा. 

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 15, 2026, 02:38 PM IST
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बलूचिस्तानी नेवी ने 3 पाकिस्तानी सैनिकों को किया ढेर (AI- Image)
बलूचिस्तानी नेवी ने 3 पाकिस्तानी सैनिकों को किया ढेर (AI- Image)

बलूचिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अब संघर्ष एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. अब तक जमीन पर सक्रिय रहने वाले बलूच विद्रोही संगठन BLA (बलूच लिबरेशन आर्मी) ने पहली बार समुद्र में हमला करके सभी को चौंका दिया है. ग्वादर बंदरगाह के पास हुए इस हमले में पाकिस्तानी नेवी और कोस्ट गार्ड को निशाना बनाया गया. इस घटना ने साफ कर दिया है कि विद्रोहियों की पहुंच अब सिर्फ पहाड़ों और सड़कों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे समुद्री इलाकों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगे हैं.

एक्सपर्ट्स की मानें तो यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश भी है. ग्वादर पोर्ट और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) पाकिस्तान और चीन के लिए बेहद अहम परियोजनाएं हैं. ऐसे में इस तरह का हमला इन परियोजनाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है. कुल मिलाकर, बलूचिस्तान में संघर्ष का दायरा अब बढ़ चुका है और आने वाले समय में हालात और जटिल हो सकते हैं.

समुद्री रास्तों की गतिविधियों पर नजर रख रही बीएलए

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने अपनी रणनीति को एक नए आयाम देने की बात कही है. संगठन का दावा है कि वह एक ऐसी 'राष्ट्रीय नौसेना' तैयार करना चाहता है, जो बलूचिस्तान के समुद्री क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा सके. BLA के अनुसार, इस पहल का मुख्य उद्देश्य बलूचों के हितों की रक्षा करना और समुद्र के रास्ते होने वाली विरोधी गतिविधियों पर नजर रखना है. संगठन मानता है कि समुद्री क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति से वह अपने प्रभाव को बढ़ा सकेगा और बाहरी हस्तक्षेप को रोकने में सक्षम होगा. हालांकि, इस तरह के दावों ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं भी पैदा कर दी हैं, क्योंकि इससे पहले BLA मुख्य रूप से जमीनी गतिविधियों तक ही सीमित रहा है. अब समुद्री मोर्चे पर उतरने की बात, इलाके में तनाव और अस्थिरता को और बढ़ा सकती है.

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बलूच विद्रोहियों का ऑपरेशन ‘मिल तियाब’, 3 पाकिस्तानी ढेर

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने एक बार फिर अपनी गतिविधियों को लेकर बड़ा दावा किया है. संगठन के प्रवक्ता जीयांद बलोच के मुताबिक, सोमवार सुबह करीब 10 बजे एक खास ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसे ‘मिल तियाब’ नाम दिया गया. उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई बलूचिस्तान के जिवानी इलाके में की गई. बीएलए का दावा है कि इस दौरान उनके निशाने पर पाकिस्तानी नेवी का एक जहाज था, जो उस क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहा था. हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है.

यह भी पढ़ेंः PAK बेइज्जती करा चुका, चीन चला सीजफायर कराने, लाया 4 सूत्रीय प्लान; मानेगा US-ईरान

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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