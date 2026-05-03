बलूच विद्रोहियों ने उड़ाए होश, CPEC पर काम बंद करके भागी चीनी कंपनी; ग्वादर में कारखाना बंद करने का किया एलान

China Hangeng Trade Company Stops Work in Gwadar: पाकिस्तान से होकर खाड़ी देशों तक पहुंचने के लिए बनाया गया CPEC चीन के लिए बुरा सपना बनकर रह गया है. करीब 46 बिलियन डॉलर की लागत से बनाए इस कॉरिडोर से चीन को फायदे के बजाय लगातार नुकसान हो रहा है. एक और उसे बलूचिस्तान के विद्रोही मार रहे हैं, वहीं पर्याप्त बिजनेस न मिलने से उसके लिए खर्चा तक निकाल पाना मुश्किल हो रहा है. हालात से परेशान होकर चीन के एक कंपनी ने पाकिस्तान के ग्वादर फ्री जोन में चल रहे अपने कारखाने को बंद कर दिया. साथ ही, सभी कर्मचारियों को काम से निकाल दिया.

इंटरनेशनल लेबर डे पर चीनी कंपनी ने दिया झटका

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इस बारे में जानकारी दी है. चीन की हांगेंग ट्रेड कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस ने 1 मई को इंटरनेशनल डे के दिन प्लांट बंद करने की घोषणा की. कंपनी ने इस फैसले के पीछे बलूचिस्तान में असंभव व्यावसायिक माहौल और बढ़ते वित्तीय नुकसान को कारण बताया. अपने आधिकारिक बयान में कंपनी ने कहा कि 'गैर-व्यावसायिक कारकों' और 'परिचालन कठिनाइयों' के कारण व्यवसाय जारी रखना असंभव हो गया है.

कंपनी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय निर्यात मानकों को पूरा करने के बावजूद उसके बंदरगाह पर शिपमेंट अटके पड़े रहे, जिससे व्यवसाय निरंतर घाटे में चला गया. इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कंपनी प्रबंधन पिछले तीन महीनों से अधिकारियों से संपर्क में थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला. ऐसे में मजबूर होकर कंपनी को संचालन बंद करने का फैसला लेना पड़ा.

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कर्मचारियों को 3 महीने का वेतन देकर कारखाना किया बंद

रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने कारखाना बंद करने से पहले कर्मचारियों को तीन महीने का एडवांस वेतन दिया. उसने पेनाल्टी, बिजली बिल और कंटेनर डिमरेज शुल्क समेत सभी बकाया दायित्वों को निपटा लिया. फैसले का एलान करते हुए कंपनी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन निकट साझेदार बने हुए हैं.

कंपनी ने कहा कि उसने द्विपक्षीय सहयोग की भावना से किया था. लेकिन बिजनेस में टिके रहने के लिए 'स्पष्ट और व्यावहारिक नीति वातावरण' का होना बेहद जरूरी है. कंपनी ने CPEC को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान सरकार का आभार जताया. साथ ही इस परियोजना में निवेश करने वाले भावी निवेशकों को इससे जुड़ी अनिश्चितताओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करके ही पैसा फंसाने की सलाह दी.

शहबाज शरीफ की चीन यात्रा से पहले बड़ा झटका

कंपनी ने कर्मचारियों की छंटनी पर अफसोस जताया और कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में रोजगार जारी रखना अब संभव नहीं रहा. चीनी कंपनी की ओर से ग्वादर में अपना संचालन बंद करने की यह घटना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की इस महीने के अंत में चीन यात्रा से ठीक पहले हुई है. जिससे दोनों मुल्कों में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.