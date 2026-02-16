Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन7 दिन में बलूच कैदियों को रिहा करो, वरना तुम्हारे सैनिकों को मार डालेंगे...BLA ने मुनीर की सेना के 7 जवानों को बनाया बंधक, पाकिस्तान में हड़कंप

7 दिन में बलूच कैदियों को रिहा करो, वरना तुम्हारे सैनिकों को मार डालेंगे...BLA ने मुनीर की सेना के 7 जवानों को बनाया बंधक, पाकिस्तान में हड़कंप

Baloch capture 7 Pak soldiers: बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने पाकिस्तानी सेना के 7 जवानों को हिरासत में ले लिया है. उन्होंने इस्लामाबाद को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अपने बलूच कैदियों को छोड़ो, वरना इन सैनिकों को मौत की सजा दे देंगे. ये दावा BLA के मीडिया विंग 'हक्कल' ने वीडियो के साथ जारी किया है.

Feb 16, 2026, 02:42 PM IST
BLA captures 17 Pakistani soldiers: दुनिया में पाकिस्तान की मुश्किलें कभी कम नहीं होती हैं, आए दिन कोई न कोई वहां समस्या होती रहती है, अब बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने एक बड़ा दावा किया है. उन्होंने पाकिस्तानी सेना के 7 जवानों को अपनी हिरासत में होने की बात कही है और सरकार को सात दिन का समय दिया है. अगर इस दौरान प्रिजनर एक्सचेंज नहीं हुआ, तो इन सैनिकों को मार डालने की धमकी दी है. ये खबर बलूचिस्तान के उस इलाके से आ रही है जहां सालों से अलगाववादी आंदोलन चल रहा है. लोग कहते हैं कि यहां की जमीनी हकीकत बहुत पेचीदा है, जहां स्थानीय लोग पाकिस्तानी फौज पर अत्याचार का आरोप लगाते रहते हैं.

ऑपरेशन 'ऑपरेशन हेरोफ' का दूसरा चरण: कैसे पकड़े गए सैनिक?
रिपोर्ट के मुताबिक BLA का कहना है कि ये जवान उसके कथित सैन्य अभियान “ऑपरेशन हेरोफ” के दूसरे चरण के दौरान पकड़े गए. संगठन का दावा है कि इस ऑपरेशन में कुल 17 सुरक्षा कर्मियों को हिरासत में लिया गया था. हालांकि बाद में 10 लोगों को छोड़ दिया गया, क्योंकि वे स्थानीय बलूच समुदाय से जुड़े बताए गए और स्थानीय पुलिस से संबंध रखने वाले थे. संगठन का कहना है कि यह फैसला “जमीनी हालात” और स्थानीय पहचान को ध्यान में रखकर लिया गया. बाकी 7 सैनिक पाकिस्तानी आर्मी की रेगुलर यूनिट्स से हैं.  BLA ने इन्हें अपने 'बालोच नेशनल कोर्ट' में ट्रायल किया है.

‘बलूच नेशनल कोर्ट’ का दावा
 संगठन का दावा है कि इन पर एक कथित “बलूच नेशनल कोर्ट” में सुनवाई हुई. बयान के अनुसार, इन जवानों पर नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई, जबरन गायब किए जाने के मामलों में शामिल होने और बलूच लोगों के खिलाफ हिंसा जैसे आरोप लगाए गए. संगठन का कहना है कि सुनवाई के दौरान सबूत पेश किए गए और आरोपियों को जवाब देने का मौका भी दिया गया.

7 दिन की मोहलत क्यों?
BLA ने कहा कि सजा सुनाए जाने के बावजूद उसने पाकिस्तान सरकार को सात दिन का समय दिया है. अगर इस दौरान पाकिस्तान कैदियों की अदला-बदली के लिए तैयार होता है, तो इन जवानों को बलूच कैदियों के बदले छोड़ा जा सकता है. संगठन का आरोप है कि उसने पहले भी कई बार ऐसे प्रस्ताव दिए, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने कोई गंभीर कदम नहीं उठाया.

पाकिस्तान का क्या रुख?
अब तक पाकिस्तान की सेना या सरकार की तरफ से इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. पाकिस्तान लगातार बलूचिस्तान में अपनी मौजूदगी को वैध बताता रहा है और BLA को आतंकी संगठन मानता है. गौरतलब है कि BLA पाकिस्तान समेत अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई देशों में प्रतिबंधित संगठन घोषित है. मीडिया रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संगठन के दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है. उधर विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर बातचीत शुरू नहीं हुई तो क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है. बलूचिस्तान पहले से ही लंबे समय से संघर्ष और हिंसा का केंद्र रहा है, ऐसे में यह नया अल्टीमेटम हालात को और संवेदनशील बना सकता है.

बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों का जुल्म?
बलूचिस्तान  का ये इलाका हमेशा से विवादों में रहा है. यहां के लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज बालोचों पर जुल्म ढाती है, गायब करती है और संसाधनों का शोषण करती है. BLA जैसे गुट इसी के खिलाफ लड़ते हैं. लेकिन ये संघर्ष दोनों तरफ से हिंसक है. पिछले सालों में कई हमले हो चुके हैं, जहां सैनिक और सिविलियन दोनों मारे गए. अब ये देखना होगा कि 7 दिन में क्या होता है. अगर कोई बातचीत नहीं हुई, तो स्थिति और बिगड़ सकती है. आम लोग तो बस शांति चाहते हैं, लेकिन ये संघर्ष कब थमेगा, ये बड़ा सवाल है. 

