बलूचिस्तान में पाकिस्तान के दमन का नया दौर तेज, 15 लोगों के गायब होने से हड़कंप

बलूचों के साथ उत्पीड़न और ज्यादती का सिलसिला पाकिस्तान में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. लोकल बलोच मूल के लोगों अपनी कौम पर हो रहे अत्याचारों की कहानी ऑन कैमरा सुना रहे हैं.

Nov 24, 2025, 04:20 PM IST
Balochistan Crackdown: बलूचों के साथ उत्पीड़न और ज्यादती का सिलसिला पाकिस्तान में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. लोकल बलोच मूल के लोगों अपनी कौम पर हो रहे अत्याचारों की कहानी ऑन कैमरा सुना रहे हैं. पाकिस्तानी फौजों के जुल्मोसितम को लेकर किए जा रहे चौंकाने वाले दावों के बीच एक मानवाधिकार संगठन ने सोमवार को दावा किया कि ये समस्या लगातार गंभीर रूप लेती जा रही है. हाल ही में बलूचिस्तान के 15 नागरिकों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जबरन हिरासत में लिया.

बलूचों में बढ़ा आक्रोश

मानवाधिकार संगठन बलूच वॉयस फॉर जस्टिस (BVJ\) ने बताया कि डेरा बुग्ती में 21 नवंबर को पाकिस्तान फ्रंटियर कॉर्प्स और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) के लोग कई घरों में दनदनाते घुसे और 15 से ज्यादा को कस्टडी में लेने का दावा करते हुए उठा लिया

हिरासत में लिए गए लोगों में से नौ की पहचान कसैर, जेहा खान, बुगती खान, शबीर, मंगल, हसन, रशीद, नोरोज और इस्लाम के रूप में हुई है. बीवीजे ने कहा, "ये रेड गैरकानूनी है. एक बार फिर साबित हुआ है कि कैसे बिना पूर्व सूचना के लोगों को हिरासत में रखा जा रहा है. परिजनों पर दबाव डालकर, उन्हें खौफजदा करके और बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के लोगों को कस्टडी में लिया जा रहा है. ये मानवाधिकार मानकों के तहत गंभीर चिंता पैदा करता है, जो आम लोगों को मनमानी गिरफ्तारी से बचाते हैं.

संगठन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, ईयू, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और अन्य वैश्विक पर्यवेक्षकों से अपील की कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतंत्र जांच कराई जाए और हिरासत में रखे गए निर्दोष नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित कराएं. बीवीजे ने बताया कि बलूचिस्तान में पाक सेना ने दो नागरिकों को जबरन गायब कराया.

बताया कि बलूच बिलाल वाहिद को पंजगुर जिले के चिटखान से 20 नवंबर को पाकिस्तानी सुरक्षा बल जबरन उठा कर ले गए. परिजनों ने बताया कि वाहिद का राजनीति से कोई संबंध नहीं था और वो रोज कमाई करके अपने परिवार का खर्चा चलाता था.

संगठन के मुताबिक घर के युवा कमाऊ शख्स को जबरन उठा कर ले जाने का तरीका काफी प्रचलन में आ चुका है. इससे पूरे इलाके के लोग और परिजनों में खौफ घर कर जाता है. परिवार बिना आय और बिना किसी जवाब के खाली हाथ रह जाता है.

18 नवंबर को, पाकिस्तान के 'डेथ स्क्वॉड' से जुड़े हथियारबंद लोगों ने केच जिले के मलिक आबाद इलाके से दुर जान को अगवा किया था. गवाहों का हवाला देते हुए, मानवाधिकार संस्था ने कहा कि जान को दिनदहाड़े एक दुकान के सामने से अगवा किया गया. स्थानीय लोगों ने कहा कि इलाके में बार-बार छापे डाले जा रहे हैं और इन्हें लेकर परिजनों को कोई पूर्व सूचना तक नहीं दी जा रही. (IANS)

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

Balochistan

