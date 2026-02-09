Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनपाकिस्तान में बोलने पर भी सजा? सोशल मीडिया पोस्ट पर 17 साल जेल, अब बलूचिस्तानियों के रिश्तेदार भी निशाने पर

पाकिस्तान में बोलने पर भी सजा? सोशल मीडिया पोस्ट पर 17 साल जेल, अब बलूचिस्तानियों के रिश्तेदार भी निशाने पर

Balochistan Crisis: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुरक्षा अभियानों को लेकर विवाद बढ़ गया है. प्रधानमंत्री के सहयोगी राणा सनाउल्लाह ने कहा कि आतंकवादी हमलों के बाद कार्रवाई के दौरान निर्दोष लोग भी हिरासत में लिए जा सकते हैं. बता दें, हालिया अभियानों में लगभग 180 लोगों को पकड़ा गया है. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 09, 2026, 11:14 AM IST
Pakistan: पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. बलूचिस्तान पर चल रही चर्चा के दौरान मानवाधिकार वकील ईमान मजारी-हाजिर और उनके पति हादी अली चट्ठा को सोशल मीडिया पोस्ट के एक मामले में 17 साल की सजा दिए जाने का मुद्दा सामने आया. इस बीच, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जारी सुरक्षा अभियानों को लेकर भी नया विवाद खड़ा हो गया है. पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री के करीबी सहयोगी राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि आतंकवादी हमलों के बाद की जाने वाली सुरक्षा कार्रवाई के दौरान निर्दोष नागरिकों को भी हिरासत में लिया जा सकता है. उनके इस बयान के बाद मानवाधिकारों और राज्य की रणनीति को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई है.

सुरक्षाबलों ने 180 लोगों को हिरासत में लिया

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बलूच विद्रोहियों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच हालिया हिंसक झड़पों के कुछ दिनों बाद इस्लामाबाद ने पूरे बलूचिस्तान में व्यापक सुरक्षा अभियान शुरू किया. इन अभियानों के तहत प्रांत के कई शहरों में फ्रंटियर कॉर्प्स और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कम से कम 180 लोगों को हिरासत में लिया है. यह कार्रवाई 31 जनवरी को हुए कई हमलों के बाद तेज की गई.

राणा सनाउल्लाह ने ये टिप्पणियां रविवार को इस्लामाबाद में आयोजित अस्मा जहांगीर सम्मेलन के दौरान कीं. 'वे क्या बलूचिस्तान में संकट को हल करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति है' विषय पर आयोजित एक सत्र में बोल रहे थे. इस सत्र में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी-मेंगल (BNP-M) के प्रमुख अख्तर मेंगल, नेशनल पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल मलिक बलूच शामिल थे, जबकि वरिष्ठ पत्रकार मुजाहिद बरेलवी ने चर्चा का संचालन किया.

विवाद उस समय पैदा हो गया जब सनाउल्लाह ने बलूचिस्तान में सुरक्षा चौकियों को हटाने और आम नागरिकों के साथ व्यवहार को लेकर उठाई गई चिंताओं का जवाब दिया. पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार, उन्होंने कहा कि ऐसे कदम तभी संभव हैं जब हिंसा और उग्रवाद पूरी तरह समाप्त हो जाए. उन्होंने कहा कि अगर 31 जनवरी जैसी घटनाएं होती हैं, तो सुरक्षा बल कार्रवाई करेंगे और यह संभव है कि हिरासत में लिए गए कुछ लोग निर्दोष भी हों.

बता दें, बलूचिस्तान लंबे समय से विद्रोह, सैन्य अभियानों और मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों से जूझता रहा है. जबरन गायब किए जाने, अवैध हिरासत और हत्याओं के आरोपों को लेकर अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मानवाधिकार संगठनों ने बार-बार चिंता जताई है.

सत्र के दौरान अब्दुल मलिक बलूच ने विद्रोह और जबरन गायब होने को प्रांत की दो सबसे बड़ी चुनौतियां बताया. उन्होंने कहा कि स्थिति का कोई स्पष्ट समाधान नजर नहीं आ रहा है. डॉन के अनुसार, उन्होंने बताया कि जब भी वे अपने क्षेत्र का दौरा करते हैं, तो रोजाना कई लोग लापता परिजनों की शिकायत लेकर उनके पास आते हैं. उन्होंने राज्य और राजनीतिक नेतृत्व से इस संकट से निपटने के लिए एक व्यापक और समग्र रणनीति अपनाने का आग्रह किया.

बलूच नेता ने पाकिस्तान को दी चेतावनी

अब्दुल मलिक बलूच ने जोर देकर कहा कि यदि बलूचिस्तान को केवल एक सुरक्षा समस्या के रूप में देखा गया, तो हालात और बिगड़ेंगे. उन्होंने राजनीतिक दलों और स्थानीय नेतृत्व को शामिल करने की जरूरत पर बल दिया और कहा कि राजनीतिक प्रक्रिया के जरिए ही स्थिति में सुधार संभव है.

BNP-M प्रमुख अख्तर मेंगल ने बलूचिस्तान के मुद्दे को मूल रूप से राजनीतिक बताते हुए आरोप लगाया कि लगातार सरकारों ने इसे सैन्य तरीकों से सुलझाने की कोशिश की है. उन्होंने चेतावनी दी कि बल प्रयोग पर निर्भरता से तनाव और बढ़ सकता है. मेंगल ने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कलात के खान और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुए समझौते का उल्लेख किया, जिसमें बलूचिस्तान के लिए प्रशासनिक स्वायत्तता का वादा किया गया था, जो कभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ.

उन्होंने पिछले सैन्य अभियानों, बलूच नेता नवाब अकबर बुगती की हत्या और जबरन गायब होने के मामलों को याद करते हुए कहा कि इन घटनाओं ने पूरे प्रांत के परिवारों को गहराई से प्रभावित किया है. मेंगल ने हालिया राजनीतिक और चुनावी प्रक्रियाओं की भी आलोचना की और मुख्यधारा के बलूच नेतृत्व को हाशिए पर डालने का आरोप लगाया.

इस बीच, बलूचिस्तान सरकार ने मंगलवार को हथियारबंद गतिविधियों में शामिल होने के संदिग्ध व्यक्तियों के रिश्तेदारों के खिलाफ संभावित कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है. मानवाधिकार संगठनों और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इस कदम पर गंभीर चिंता जताई है, यह कहते हुए कि अतीत में ऐसे मामलों में रिश्तेदारों को हिरासत में लेने और जबरन गायब करने के आरोप सामने आते रहे हैं.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

Balochistan CrisisPakistan

