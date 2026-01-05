Advertisement
पाकिस्तान-चीनअपने ही वतन के खिलाफ ट्रंप से गुहार! पाक ने कहा-आसिम मुनीर को सबक सिखाइए

अपने ही वतन के खिलाफ ट्रंप से गुहार! पाक ने कहा-'आसिम मुनीर को सबक सिखाइए'

Trump should take action against Munir: डॉक्टर तारा चंद ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बलूचिस्तान में आसीम मुनीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है, ताकि बलूचों को न्याय और स्वतंत्रता मिल सके. 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 05, 2026, 01:04 PM IST
अपने ही वतन के खिलाफ ट्रंप से गुहार! पाक ने कहा-'आसिम मुनीर को सबक सिखाइए'

Trump should take action against Munir: अमेरिका में रहने वाले बलूच नेता और पूर्व बलूचिस्तान विधानसभा सदस्य डॉक्टर तारा चंद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बलूचिस्तान के लोगों के लिए समर्थन की अपील की है. उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि जैसे ट्रंप ने वेनेजुएला में मादुरो को तानाशाही से बचाने के लिए कदम उठाया, वैसे ही बलूचिस्तान के लोगों की आजादी के लिए भी कार्रवाई की जानी चाहिए. तारा चंद ने खासतौर से पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को मादुरो जैसा बताया और उन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

वेनेजुएला के मादुरो के काम से किया तुलना 
डॉक्टर तारा चंद का कहना है कि असीम मुनीर बलूचिस्तान के प्राकृतिक और समुद्री संसाधनों का बड़ा हिस्सा चीन और अन्य देशों को बेचकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं. उन्होंने इसे वेनेजुएला के मादुरो के काम से तुलना की और कहा कि दोनों ही अपनी जनता की जमीन और संसाधनों को बेदखल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. तारा चंद ने असीम मुनीर को डबल एजेंट भी बताया, जो एक तरफ संसाधनों को बेच रहे हैं और दूसरी तरफ इन्हीं चीजों से अमेरिका को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं.

बलूच नेता ने पाकिस्तानी सेना पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने और इलाके में अस्थिरता फैलाने का भी आरोप लगाया है. उनका कहना है कि पाकिस्तानी सेना ने पहले ओसामा बिन लादेन को भी पनाह दी थी और आज भी बलूचिस्तान में आम लोगों पर लगातार हिंसा हो रही है. तारा चंद का कहना है कि असीम मुनीर को मानवता के खिलाफ अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराकर गिरफ्तार किया जाना चाहिए. 

मुनीर को रोकना जरूरी 
बलूच नेता ने यह भी कहा कि जैसे अन्य तानाशाहों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसी तरह मुनीर को रोकना चाहिए ताकि बलूचिस्तान के लोगों को न्याय, आजादी और अपनी जमीन पर नियंत्रण मिल सके. उन्होंने ट्रंप से बलूचों के लिए समान कार्रवाई की मांग दोहराई और कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी इस मामले पर ध्यान देना चाहिए. 

बलूचिस्तान लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष का सामना कर रहा है. यहां कई लोग पाकिस्तान सरकार और सेना से नाखुश हैं और प्रांत को स्वतंत्र देश बनाने की मांग कर रहे हैं. डॉक्टर तारा चंद के अनुसार, बलूच नेताओं और आम लोगों पर लगातार दबाव और शोषण जारी है. सशस्त्र गुट दशकों से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय ध्यान की जरूरत है.

