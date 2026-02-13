Advertisement
DNA: पाकिस्तान पर भारी 'उड़ता शिकारी', बलोचों की ड्रोन आर्मी से कैसे बच पाएगी मुनीर आर्मी?

Balochistan-Pakistan War: बलोच बागियों इस ड्रोन यूनिट का नाम है कहर. इस यूनिट की कमान बलोच लिबरेशन आर्मी के वरिष्ठ कमांडर अब्दुल बासित के हाथों में है. कहर नाम की इस यूनिट में फिलहाल 300 बलोच बागी शामिल हैं और इनके पास तकरीबन 550 ड्रोन हैं. 

Feb 14, 2026, 12:13 AM IST
DNA: पाकिस्तान पर भारी 'उड़ता शिकारी', बलोचों की ड्रोन आर्मी से कैसे बच पाएगी मुनीर आर्मी?

Pakistan News: बांग्लादेश में मुनीर के इरादों की शिकस्त हो गई है तो पाकिस्तान के अंदर मुनीर की दूसरी शिकस्त का बड़ा संकेत सामने आ गया है. ये संकेत जुड़ा है मुनीर के खिलाफ हथियार उठा चुके बलोच बागियों से.मुनीर की अगली हार से जुड़ा ये संकेत समझने के लिए आपको बलोच बागियों की तरफ से वायरल हो रहे एक वीडियो के बारे में जानना चाहिए. 

ये वीडियो बलोच बागियों के सोशल मीडिया हैंडल हक्काल मीडिया ने जारी किया है. 1 मिनट 54 सेकेंड के इस वीडियो में बलोच बागियों के हाथों में छोटे ड्रोन नजर आ रहे हैं. जब वीडियो आगे बढ़ता है तो ड्रोन के जरिए हमले और धमाकों के वीडियो भी सामने आते हैं. 

बलोच बागियों ने किया था ड्रोन्स का इस्तेमाल

इस वीडियो में उस ऑपरेशन हेरोफ 2.0 की तस्वीरें भी हैं जो  बलोच बागियों ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच चलाया था. ऑपरेशन हेरोफ की ये तस्वीरें बताती हैं कि पाकिस्तानी फौज को दी गई सबसे बड़ी चुनौती में भी बलोच बागियों ने ड्रोंस का इस्तेमाल किया था. अब हम आपको बलोच बागियों की इस ड्रोन यूनिट से जुड़ी अहम जानकारी बताने जा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि मुनीर की फौज के लिए कितना बड़ा चैलेंज तैयार हो चुका है.

बलोच बागियों इस ड्रोन यूनिट का नाम है कहर. इस यूनिट की कमान बलोच लिबरेशन आर्मी के वरिष्ठ कमांडर अब्दुल बासित के हाथों में है. कहर नाम की इस यूनिट में फिलहाल 300 बलोच बागी शामिल हैं और इनके पास तकरीबन 550 ड्रोन हैं. स्वतंत्र आकलनों के मुताबिक बलोच बागियों के पास निगरानी के साथ ही साथ हमले करने वाले ड्रोन भी मौजूद हैं. लड़ाकों और ड्रोंस की ये तादाद बताने के लिए काफी है कि ड्रोंस से लड़ाई के क्षेत्र में बलोच बागी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.

दो दशक से जारी है लड़ाई

बलोच बागियों की हथियारबंद लड़ाई तकरीबन 2 दशक पुरानी है. वर्ष 2006 में बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज पर पहला बड़ा हमला किया था. तब से लेकर अब तक बलोच बागियों से लड़ते हुए 3500 पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं. पहले बागियों के हमलों में छोटे हथियारों का इस्तेमाल होता था लेकिन अब बागियों के पास ड्रोन भी हैं. इसी वजह से कहा जा रहा है कि बलोचिस्तान की इस बगावत से निपटना अब मुनीर की पलटन यानी पाकिस्तानी फौज के बस की बात नहीं है.

मुनीर के लिए बलोच बागियों का ये कहर यानी ड्रोन यूनिट कितनी बड़ी मुसीबत साबित होगी. ये समझने के लिए आपको मशहूर अमेरिकी थिंक टैंक CSIS यानी CENTRE FOR INTERNATIONAL STUDIES की एक रिपोर्ट समझनी चाहिए.

बेहद घातक हैं ये छोटे ड्रोन

इस सामरिक रिपोर्ट में पहली बड़ी बात ये लिखी गई है कि एक कम कीमत का ड्रोन भारी भरकम और महंगे टैंक या बख्तरबंद गाड़ी को बर्बाद कर सकता है. यानी ड्रोन से दुश्मन की फौज को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है. इस रिपोर्ट का दूसरा मुख्य बिंदु कहता है कि ड्रोन की वजह से दुश्मन फौज के लिए सुरक्षित इलाके कम हो जाते हैं. यानी कम ऊंचाई पर उड़ते हुए एक छोटा ड्रोन दुश्मन के गढ़ यानी छावनी में घुसकर नुकसान पहुंचा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक किसी छोटे रॉकेट या मिसाइल की तुलना में ड्रोन का हमला 13 गुना ज्यादा तीव्र और घातक होता है.

कई अहम इलाकों पर बलोचों का कब्जा

आज बलोचिस्तान के तकरीबन 40 प्रतिशत क्षेत्र पर बलोच बागियों का दबदबा है. बलोचिस्तान के मकरान, अवरान और केच जैसे जिलों में आज भी पाकिस्तानी फौज शाम के बाद गश्त पर नहीं निकलती है. बलोचिस्तान में तैनात पाकिस्तानी फौज के अंदर बलोच बागियों की कितनी दहशत है. ये समझने के लिए आपको दो दिन पहले बलोचिस्तान से आए एक वीडियो के बारे में बताते हैं.

20 सेकेंड के इस वीडियो में बलोचिस्तान के शहरों के अंदर पाकिस्तानी फौज के टैंक नजर आ रहे हैं. बलोच बागियों के मुताबिक ऑपरेशन हेरोफ के बाद से पाकिस्तानी फौज टैंक लेकर बलोचिस्तान के शहरों में गश्त कर रही है. अगर किसी फौज को अपने ही देश में टैंक लेकर गश्त करनी पड़े तो ये बताता है कि उस क्षेत्र से फौज का दबदबा कम हो गया है और फौजियों के अंदर डर बैठ गया है.

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं.

