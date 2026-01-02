Advertisement
trendingNow13061382
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनबलूचिस्तान में क्या है चीनी सेना का प्लान? बलूच नेता ने भारत को लिखा खुला पत्र, मदद की लगाई गुहार

बलूचिस्तान में क्या है चीनी सेना का प्लान? बलूच नेता ने भारत को लिखा खुला पत्र, मदद की लगाई गुहार

China-Pakistan Economic Corridor: बलूच नेता मीर यार बलूच ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से अपील करते हुए कहा है कि चीन जल्द ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सैनिक तैनात कर सकता है. उन्होंने चीन-पाकिस्तान गठबंधन को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया और कहा कि CPEC के अंतिम चरण के साथ चीनी सैन्य मौजूदगी की आशंका बढ़ गई है, जिसका भारत पर भी असर पड़ सकता है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 02, 2026, 12:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Balochistan: बलूच नेता मीर यार बलूच ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से अपील करते हुए कहा है कि चीन आने वाले महीनों में पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में अपनी सैन्य टुकड़ियां तैनात कर सकता है. नववर्ष के दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए एक खुले पत्र में उन्होंने चीन-पाकिस्तान के बढ़ते रणनीतिक गठबंधन को क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा बताया. मीर यार बलूच ने दावा किया कि बलूचिस्तान दशकों से पाकिस्तान के नियंत्रण में दमन, राज्य प्रायोजित हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों का सामना कर रहा है. 

चीन बलूचिस्तान में कर सकता है सैन्य हस्तक्षेप

बलूच नेता मीर यार बलूच ने कहा कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के अंतिम चरण की ओर बढ़ने के साथ क्षेत्र में चीन की प्रत्यक्ष सैन्य मौजूदगी की आशंका बढ़ गई है. उनके अनुसार, यदि बलूच प्रतिरोध और रक्षा बलों को मजबूत नहीं किया गया तो चीन जल्द ही बलूचिस्तान में सैनिक तैनात कर सकता है. पत्र में उन्होंने कहा कि स्थानीय आबादी की सहमति के बिना किसी भी चीनी सैन्य तैनाती के गंभीर क्षेत्रीय परिणाम होंगे और यह भारत व बलूचिस्तान दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है. हालांकि, चीन और पाकिस्तान लगातार यह कहते रहे हैं कि CPEC एक आर्थिक परियोजना है, न कि सैन्य.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 'घर में नहीं दाने'...बदहाली के बीच पाकिस्‍तान अमेरिका में उड़ा रहा करोड़ों डॉलर, सीक्रेट डॉक्यूमेंट से खुली मुनीर की पोल

बता दें, भारत सरकार पहले ही CPEC का विरोध करती रही है यह तर्क देते हुए कि यह पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर से होकर गुजरती है और भारत की संप्रभुता व सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है. मीर यार बलूच ने पत्र में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की भी सराहना की. फिलहाल, मीर यार बलूच के इन दावों पर भारत चीन या पाकिस्तान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

S. Jaishankar

Trending news

कांग्रेस सरकार के ही एक सर्वे ने राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ाई, चुनावों से पहले झटका
rahul gandhi news
कांग्रेस सरकार के ही एक सर्वे ने राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ाई, चुनावों से पहले झटका
'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान...' सॉन्ग बजाने पर मचा बवाल, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार
Maharashtra
'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान...' सॉन्ग बजाने पर मचा बवाल, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार
बेंगलुरु में NIA ने कसा शिकंजा, तीन और आरोपियों के खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट
bengaluru news
बेंगलुरु में NIA ने कसा शिकंजा, तीन और आरोपियों के खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट
कौन हैं मन्नथु पद्मनाभन? PM मोदी ने किया याद; बोले- देश उनके योगदान का रहेगा आभारी
Mannathu Padmanabhan
कौन हैं मन्नथु पद्मनाभन? PM मोदी ने किया याद; बोले- देश उनके योगदान का रहेगा आभारी
जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर प्रहार, अटैच की गई PAK में बैठे आतंकी की संपत्ति
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर प्रहार, अटैच की गई PAK में बैठे आतंकी की संपत्ति
उमर खालिद का जोहरान ममदानी कनेक्शन? न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही 'फिक्र' वाला लेटर आया
Delhi riots ​​Umar Khalid
उमर खालिद का जोहरान ममदानी कनेक्शन? न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही 'फिक्र' वाला लेटर आया
हम इस बार सरकार जरूर बनाएंगे...ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का पलटवार
Mithun Chakraborty
हम इस बार सरकार जरूर बनाएंगे...ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का पलटवार
यह हमारी विविधता पर हमला है...BJP नेता के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता
congress MP
यह हमारी विविधता पर हमला है...BJP नेता के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता
श्रीमान प्रधानमंत्री जी, गुस्सा खुद पर करना सीखिए...जिसने भरी संसद में बोलती बंद की
Political Kissa
श्रीमान प्रधानमंत्री जी, गुस्सा खुद पर करना सीखिए...जिसने भरी संसद में बोलती बंद की
'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक
Nana Patole's Comments On Lord Ram
'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक