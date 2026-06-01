9 दिनों में 22 बड़े हमले, पाकिस्तानी सेना के 13 अफसरों की मौत; बलूचिस्तान में BLA ने मचाया कोहराम

Pakistan Army: बलूच विद्रोही संगठन BLA ने दावा किया है कि उसने 23 से 31 मई के बीच 22 सुनियोजित हमले किए, जिसमें पाकिस्तानी सेना और CTD के 13 अधिकारी मारे गए. इस दौरान विद्रोहियों ने मुख्य हाईवे और पुलों को विस्फोटकों से उड़ाकर सेना के सप्लाई रूट को पूरी तरह ठप कर दिया और सैन्य वाहनों को आग लगा दी.
Trending Photos
Baloch Liberation Army: पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी और दहला देने वाली खबर सामने आ रही है. प्रतिबंधित बलूच विद्रोही संगठन 'बलूच लिबरेशन आर्मी' (BLA) ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने पिछले 9 दिनों के भीतर पूरे बलूचिस्तान में 22 सुनियोजित और बड़े ऑपरेशन्स को अंजाम दिया है. BLA के अनुसार, इन भीषण हमलों और आमने-सामने की मुठभेड़ में पाकिस्तानी सेना, आतंकवाद निरोधी विभाग (CTD) और सरकारी समर्थक 'डेथ स्क्वाड' के कम से कम 13 अधिकारी मारे गए हैं, जबकि 8 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इस बड़े और चौंकाने वाले दावे के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा महकमे में हड़कंप मच गया है. विद्रोहियों ने न सिर्फ सेना को निशाना बनाया, बल्कि बलूचिस्तान के मुख्य पुलों को विस्फोटकों से उड़ाकर और नेशनल हाईवे पर अपना कब्जा जमाकर पाकिस्तानी सेना की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले सप्लाई रूट को पूरी तरह ठप कर दिया है.
BLA द्वारा जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस खूनी सिलसिले की शुरुआत 23 मई को शाल (क्वेटा) के पंजापाई इलाके से हुई. यहां पाकिस्तानी सेना और CTD की एक संयुक्त टुकड़ी सैन्य ऑपरेशन के इरादे से आगे बढ़ रही थी, लेकिन BLA के लड़ाकों ने पहले से ही उनके लिए एक जाल बिछा रखा था. जैसे ही सेना का काफिला करीब पहुंचा, हाईवे पर विस्फोटकों से लदी एक गाड़ी में रिमोट-कंट्रोल से जोरदार धमाका किया गया. इस धमाके की चपेट में सेना की दो गाड़ियां और एक पैदल गश्ती दल आ गया, जिससे CTD के 4 अधिकारियों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 घायल हो गए. इसके तुरंत बाद हुई घात लगाकर की गई गोलाबारी में 3 और सैन्य अफसर मारे गए. BLA ने माना कि इस भीषण आमने-सामने की लड़ाई में उनका एक जांबाज लड़ाका भी मारा गया.
बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए बेहद आक्रामक रणनीति अपनाते हुए 26 मई को क्वेटा-ताफ्तान हाईवे पर स्थित महत्वपूर्ण 'सोरघम ब्रिज' और खारान में 'खारान-क्वेटा हाईवे' के एक सेंट्रल ब्रिज को डायनामाइट से उड़ा दिया. इससे दोनों तरफ के जमीनी रास्ते पूरी तरह कट गए और सेना का मूवमेंट रुक गया. 25 मई को बसिमा में एक ऑपरेशन के दौरान लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के 'शमशी एयरबेस' के लिए ईंधन (Fuel) ले जा रहे एक बड़े तेल टैंकर को अगवा कर लिया और बाद में उसमें आग लगा दी. नुश्की, मस्तुंग, कांक, और बाबरी जैसे इलाकों में क्वेटा-ताफ्तान और खारान-कराची हाईवे पर कई घंटों तक विद्रोहियों का संगठित नियंत्रण रहा. इस दौरान सेना की लगभग 21 रसद और सप्लाई गाड़ियों को रोककर सरेआम आग के हवाले कर दिया गया.
ये भी पढ़ें: लोगों का इलाज भी नहीं कर पा रही शहबाज सरकार, कई अस्पतालों में दवाएं खत्म; तड़प रहे मरीज!
BLA का दावा है कि उनकी खुफिया विंग 'जर्ब' (Zarb) से मिली गुप्त सूचनाओं के आधार पर उन्होंने सेना के लिए काम करने वाले कई स्थानीय डेथ स्क्वाड ऑपरेटिव्स को भी गिरफ्तार किया है और उनसे बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार जब्त किए हैं. वहीं, 26 मई को मस्तुंग के कुर्दगाप इलाके में जब पाकिस्तानी सेना को जमीनी लड़ाई में भारी नुकसान उठाना पड़ा, तो बौखलाहट में सेना ने गनशिप हेलीकॉप्टरों (Gunship Helicopters) का इस्तेमाल किया. BLA का आरोप है कि सैन्य हेलीकॉप्टरों ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए आस-पास की निर्दोष और आम नागरिक आबादी पर अंधाधुंध हवाई गोलाबारी की, जिससे इलाके में भारी तनाव बना हुआ है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.