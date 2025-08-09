बलूचिस्तान पर PAK सरकार में घमासान, एक आदेश के खिलाफ विभाग ने कर दी बगावत
Advertisement
trendingNow12873400
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

बलूचिस्तान पर PAK सरकार में घमासान, एक आदेश के खिलाफ विभाग ने कर दी बगावत

Balochistan News: आयोग ने चेताया कि यह सामूहिक दंड की खतरनाक प्रवृत्ति है जो आतंकवाद से लड़ने के बजाय आम जनता के भरोसे को कमजोर करती है. बलूचिस्तान में लंबे समय से आजादी की मांग को लेकर आंदोलन जारी है. 

Written By  Gaurav Pandey|Last Updated: Aug 09, 2025, 09:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बलूचिस्तान पर PAK सरकार में घमासान, एक आदेश के खिलाफ विभाग ने कर दी बगावत

पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को दबाने के मामले लगातार सामने आते रहे हैं. बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार के एक कदम ने इसे एक बार फिर उजागर कर दिया. लेकिन इस बार मामला बैकफायर कर गया. पाकिस्तान सरकार के ही मानवाधिकार आयोग ने वहां इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद करने के फैसले पर खुलकर सरकार की आलोचना की है. आयोग ने 6 अगस्त से पूरे बलूचिस्तान में 3जी और 4जी सेवाएं निलंबित करने को मौलिक मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन करार दिया. जिससे लाखों निर्दोष लोग प्रभावित हुए हैं.

बुनियादी अधिकारों को रौंदने वाला..
असल में एचआरसी के मुताबिक यह फैसला संचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी अधिकारों को रौंदने वाला है. आयोग ने सवाल उठाया कि क्या पूरे प्रांत की आवाज दबाना और जनता को डिजिटल अंधकार में धकेलना किसी वैध सुरक्षा रणनीति का हिस्सा हो सकता है. उन्होंने क्लियर कहा कि इस तरह के कदम आतंकवादियों को नहीं बल्कि आम नागरिकों को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं.

अनुचित बंदी गैरकानूनी और असंगत
आयोग ने चेताया कि यह सामूहिक दंड की खतरनाक प्रवृत्ति है जो आतंकवाद से लड़ने के बजाय आम जनता के भरोसे को कमजोर करती है. संयुक्त राष्ट्र, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और एक्सेस नाऊ जैसी संस्थाओं के हवाले से एचआरसी ने कहा कि इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक मानव अधिकार है और इस तरह की अनुचित बंदी गैरकानूनी और असंगत है. एमनेस्टी के मुताबिक यह न केवल सूचना का गला घोंटती है. बल्कि लोकतंत्र की नींव को भी हिला देती है.

मानवाधिकार आयोग ने मांग की है कि बलूचिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं तुरंत बहाल की जाएं और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक और लक्षित उपाय अपनाए जाएं. न कि पूरे समाज को दंडित किया जाए. साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और बलूचिस्तान हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की अपील करते हुए कहा कि बलूच नागरिकों को वही संवैधानिक अधिकार मिलें. जो बाकी देशवासियों को प्राप्त हैं.

बलूचिस्तान में लंबे समय से आजादी की मांग को लेकर आंदोलन जारी है. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन समय-समय पर बलूच नेताओं और नागरिकों पर पाकिस्तानी बलों की ज्यादतियों को लेकर चिंता जताते रहे हैं लेकिन पाकिस्तान सरकार हर बार इन्हें सुरक्षा के नाम पर दबाने का रास्ता चुनती है, जिससे वहां की स्थिति और भी विस्फोटक होती जा रही है. Ians Input

About the Author
author img
गौरव पांडेय

देश-दुनिया-खेल की खबरों के विद्यार्थी हैं. राजनीतिक रुझानों पर ध्यान रखते हैं. तेज ब्रेकिंग करते हैं. विश्लेषण करने में एक्सपर्ट हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Balochistan news

Trending news

भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
Piyush Goyal
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
Kulgam
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Shashi Tharoor
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव और भीषण जाम, पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव और भीषण जाम, पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
Delhi High Court
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
today weather update
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
;