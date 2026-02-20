'हमें कैसे भूल सकते हैं...', BLA की कैद में फंसे मुनीर के सैनिकों की गुहार; विद्रोहियों ने जारी किया वीडियो

Balochistan Liberation Army: मुनीर की सेना भले बड़े बडे दावे करती फिर रही हो, लेकिन उसकी हैसियत क्या है यह बलूचिस्तान में देखने को मिल गया है. पाक के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत की क्या स्थिति है, यह किसी से छिपी नहीं है, यहां पर बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्ट कर रखे हैं. इसके साथ ही कई सैनिकों को अपने कब्जे में भी ले रखा है. हैरान करने वाली बात है कि पाकिस्तानी सेना का कहना है कि उसके एक भी फौजी गायब या किसी के कब्जे में नहीं हैं.

इस बीच विद्रोही संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ पाकिस्तानी फौजी बैठे नजर आ रहे हैं और अपनी जान बख्शने की भीख मांग रहे हैं. इस वीडियो को बीएलए के मीडिया विंग हक्काल मीडिया की ओर से एक्स पर साझा किया गया है. कुछ फौजी तो अपना सैन्य पहचान पत्र दिखाते हुए दावा कर रहे हैं कि वह पाकिस्तानी सेना के नियमित जवान हैं और उन्हें आधिकारिक तौर पर देश की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है.

मुनीर की सेना की खुली पोल

बीएलए की ओर से जारी किए गए वीडियो के बाद पाकिस्तानी सेना का वह दावा झूठा साबित हो रहा है, जिसमें कहा गया था कि उसका एक भी फौजी लापता नहीं उनको आवश्यकता अनुसार, जगह-जगह पर तैनात किया गया है. उधर, बीएलए का कहना है कि इन पाकिस्तानी फौजियों को 'ऑपरेशन हेरोफ 2.0' के दौरान पकड़ा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

3 Days Left With three days remaining in the seven-day deadline set for a prisoner exchange, this footage shows Pakistani Army personnel currently in BLA custody. As the exchange window narrows, the evidence shown here stands in direct contradiction to official denials. pic.twitter.com/NTrnI7sUH6 — Bàhot باھوٹ (@bahott_baloch) February 19, 2026

'हमने तो पाकिस्तान के लिए जंग लड़ी...'

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बताया कि यह उसके विद्रोही अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत वह साल 2025 के मध्य से बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों और सरकारी ठिकानों पर हमले तेज कर रहा है. सामने आए वीडियो में एक फौजी कहते हुए दिख रहा कि उसने पाकिस्तान के लिए कितनी लड़ाई लड़ी, लेकिन अब सेना ने उसे यूं ही छोड़ दिया है. वीडियो में देखा जा रहा है कि फौजी लगातार रो रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से छुड़ा लिया जाए.

पिछले कई दशकों से बलूचिस्तान विद्रोही आंदोलन चल रहा है. विद्रोही संगठन राजनीतिक उपेक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को लेकर हमेशा से असंतोष जताते रहे. बलूचिस्तान में हाल के वर्षों में हिंसा बढ़ी है. सड़क किनारे बम धमाके, सुरक्षा काफिलों पर हमला और सरकारी प्रतिष्ठानों पर बड़े हमले शामिल रहे हैं. पिछले साल मार्च के महीने में बीएलए पर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक करने का भी आरोप लगा था. इस कारण सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ीं. हैरान करने वाली बात है कि पाकिस्तान सरकार बीएलए को उग्रवादी संगठनमानकर बातचीत से इनकार करती है.

पाक के कुछ जवान बीएलएस के कब्जे में

दावा किया गया है कि पाकिस्तान फौज के नियमित सेना के कुछ फौजी अभी भी बीएलए के कब्जे में हैं. बीएलए ने कैदियों की अदला बदली के लिए सेना को समय सीमा दी है और मांग की है कि सरकार बलूच कैदियों के बदले इन सैनिकों की रिहाई के लिए सहमत हो. इतना ही नहीं संगठन की चेतावनी है कि पाकिस्तान सरकार अगर उनकी बात नहीं मानती है, तो वह अपने बलूच नेशनल कोर्ट के जरिए सजा देगा. बीएलए बलोचिस्तान को एक आजाद देश मानती है और अपने संविधान और कानून के अनुसार शासन करती है.

यह भी पढ़ें: ट्रंप के पैरों पर बस लोटे नहीं पाक PM शहबाज शरीफ, बाकी 'भगवान' बताकर ऐसी तारीफों के बांधे पुल कि पूरी दुनिया उड़ा रही मजाक!

यह भी पढ़ें: जितने में मरियम ने खरीदा सुपर लग्जरी जेट, उतने में पाकिस्तान में क्या-क्या हो जाता?