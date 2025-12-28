पाकिस्तान में इंसानियत पर संकट! बलूचिस्तान में लापता हो रहे लोग, कहां गायब हो रहे महिलाएं और बच्चे?

Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनपाकिस्तान में इंसानियत पर संकट! बलूचिस्तान में लापता हो रहे लोग, कहां गायब हो रहे महिलाएं और बच्चे?

Pakistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान के हालात लगातार खराब हो रहे हैं, अब यहां पर लोगों के गायब होने की खबर आ रही है. जिसकी वजह से लापता लोगों के परिवार के लोग क्वेटा में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 28, 2025, 06:27 AM IST
Balochistan News: दूसरे देशों पर टिप्पणी करने वाले पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं. अमेरिका-चीन के चरणों में शरणागत होने के बावजूद भी यहां के हालात नहीं ठीक हो रहे हैं, अब पाकिस्तान एक गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में लापता लोगों के परिवारों ने शनिवार को क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और अधिकारियों से अपने रिश्तेदारों का पता बताने की अपील की. बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान का सबसे अशांत प्रांत है, जहां पर आए दिन लोग उत्पात मचाते हैं. 

अनिश्चितता में जी रहे हैं लोग
यहां पर जुटे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कथित तौर पर जबरन गायब किए जाने के कारण कई परिवार सालों से अनिश्चितता में जी रहे हैं. उन्होंने इस स्थिति को गंभीर मानवीय संकट बताया. साथ ही साथ कहा कि लंबे समय तक जानकारी की कमी ने लापता लोगों के माता-पिता, पत्नियों और बच्चों को गंभीर मानसिक पीड़ा दी है. अधिकारियों ने कोई भी पक्की जानकारी शेयर नहीं की है और लापता लोगों को किसी भी कोर्ट में पेश नहीं किया गया है.

मानसिक तनाव और डर का माहौल
साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा कि इस अनिश्चितता के कारण लगातार मानसिक तनाव और डर बना हुआ है. बिना कानूनी प्रक्रिया के नागरिकों को हिरासत में लेना और परिवारों को बिना जानकारी के रखना मंजूर नहीं है, यह न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है. यह मुद्दा सिर्फ़ निजी नुकसान से कहीं ज्यादा है और ह्यूमन राइट्स, संवैधानिक सुरक्षा उपायों और कानून के राज को लेकर बड़ी चिंताएं पैदा करता है. यह दावा करते हुए कि लोकल संस्थाएं उनकी अपीलों पर ध्यान देने में नाकाम रही हैं, परिवारों ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन से दखल देने की अपील की.

हाईवे किया था ब्लॉक
इस बीच वॉयस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स (VBMP) ने कहा कि हेरोंक के रहने वाले शहजाद मुनीर, जिन्हें 5 नवंबर, 2025 को क्वेटा से कथित तौर पर जबरदस्ती गायब कर दिया गया था, उन्हें रिहा कर दिया गया है, इससे पहले, उनके परिवार ने उनकी बरामदगी के लिए दबाव बनाने के लिए केच जिले में M-8 हाईवे को ब्लॉक कर दिया था.

क्वेटा में यह विरोध प्रदर्शन केच जिले में एक और धरने के कुछ दिनों बाद हुआ है, जहां परिवारों ने एक ही परिवार के चार सदस्यों, जिनमें दो महिलाएं शामिल थीं. उन्होंने गायब होने की वजह से तेजबन में CPEC हाईवे को तीन दिनों तक ब्लॉक कर दिया था. लगातार फैली अराजकता और दो महिलाओं के गायब होने पर पत्रकार और पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन (HRCP) की को-चेयर मुनीजा जहांगीर ने ऐसे मामलों को गंभीर अपराध बताया. (ANI)

