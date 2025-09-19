बलूचिस्तान में सीरियल बम धमाकों से पाकिस्तान में खौफ, 8 मरे-23 घायल, इस संगठन पर हमले का शक

Car bomb blasts in Pakistan: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में गुरुवार को हुए दो अलग-अलग कार बम धमाकों ने पूरे देश को दहला दिया. ये दोनों हमले कुछ ही घंटों के अंतराल पर हुए. इन हमलों में कम से कम आठ लोगों की जान चली गई और करीब दो दर्जन लोग घायल हो गए. पहला हमला प्रांत के तुरबत जिले में सुरक्षा बलों के एक काफिले को निशाना बनाकर किया गया था, जबकि दूसरा धमाका चमन शहर में अफगान सीमा के पास हुआ. फिलहाल इन हमलों की जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन शक की सुई पाकिस्तानी तालिबान और बलूचिस्तान के अलगाववादी संगठनों की तरफ है. ये संगठन अक्सर बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों और आम नागरिकों पर हमले करते रहते हैं.

इस तरह हुआ पहला हमला

पाकिस्तान में पहला हमला तुरबत जिले में हुआ, जहां एक आत्मघाती हमलावर ने अपनी गाड़ी को सुरक्षा बलों के काफिले से टकरा दिया. इस हमले को लेकर पुलिस अधिकारी इलाही बख्श ने बताया कि इस धमाके में दो सुरक्षाकर्मी मारे गए और 23 अन्य घायल हो गए. यह हमला इतना जोरदार था कि आसपास का पूरा इलाका हिल गया. घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

कुछ घंटों बाद दूसरा हमला

पाकिस्तान के तुरबत जिले में हुए पहले हमले के कुछ ही घंटों बाद चमन शहर में अफगान सीमा के पास एक और कार बम धमाका हुआ. सरकारी प्रशासक इम्तियाज अली ने बताया कि इस दूसरे हमले में छह लोगों की मौत हो गई. ये दोनों हमले एक ही दिन में हुए, जिससे पूरे इलाके में डर और तनाव का माहौल है.

इन संगठनों पर गया शक

दोनों जगह हुए इन हमलों की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है. हालांकि इन हमलों के पीछे पाकिस्तानी तालिबान (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) और बलूच अलगाववादियों का हाथ होने की आशंका है. बताया जाता है कि ये समूह अक्सर बलूचिस्तान में सरकारी और सुरक्षा बलों को निशाना बनाते रहे हैं.

यह हमला दो हफ्ते पहले हुए एक और बड़े हमले के बाद हुआ है, जब क्वेटा शहर के पास एक स्टेडियम के बाहर हुए आत्मघाती हमले में 13 लोगों की जान चली गई थी. वह हमला तब हुआ था जब एक राष्ट्रवादी पार्टी की रैली खत्म होने के बाद समर्थक स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे.

पाकिस्तान में आजादी की मांग

हाल के वर्षों में पाकिस्तान में आतंकवादी हिंसा में काफी बढ़ोतरी हुई है. ज़्यादातर हमलों की जिम्मेदारी पाकिस्तानी तालिबान ने ली है. यह समूह अफगान तालिबान से अलग है, लेकिन उसके साथ इनके करीबी रिश्ते हैं. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और अन्य अलगाववादी समूह भी अक्सर बलूचिस्तान में हमले करते रहते हैं. यह प्रांत लंबे समय से अलगाववादी आंदोलन का गढ़ रहा है, जहां ये समूह केंद्र सरकार से आजादी की मांग कर रहे हैं. इन हमलों से साफ है कि पाकिस्तान में सुरक्षा की स्थिति अभी भी बेहद नाज़ुक बनी हुई है.

'नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे'

पाकिस्तान में हुए हमलों को लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बम विस्फोट की निंदा की. उन्होंने लोगों की मौतों पर दुख जताते हुए घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की. प्रधानमंत्री ने कहा, "बलूचिस्तान में अशांति फैलाने वाले तत्व प्रांत के विकास और समृद्धि के दुश्मन हैं और उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे." इसी दौरान प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को सर्वोत्तम संभव चिकित्सा सेवा प्रदान करने के निर्देश पर जोर देते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि जिन्होंने भी ये हमला किया है, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए.