VIDEO: आजादी की अंगड़ाई ले रहा बलूचिस्तान? बलोचों ने PAK फौज के जवानों की पतलून उतार दी!
पाकिस्तान-चीन

VIDEO: आजादी की अंगड़ाई ले रहा बलूचिस्तान? बलोचों ने PAK फौज के जवानों की पतलून उतार दी!

Balochistan News: पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान में PAK फौज सरेंडर मोड में है. पाकिस्तानी चौकियों पर फौजियों की पतलूनें और टोपी लटकी हुई हैं. क्या बलूचिस्तान की बुलंद आवाज ने पाक फौजियों को एक बार फिर अपनी यूनिफॉर्म उतारकर भागने को मजबूर कर दिया है. दावा ये भी है कि जवान बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 09, 2025, 03:08 AM IST
VIDEO: आजादी की अंगड़ाई ले रहा बलूचिस्तान? बलोचों ने PAK फौज के जवानों की पतलून उतार दी!

Balochistan movement: बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सियासत और पाक फौज को लेकर जोरदार जंग छिड़ी है. बलूचिस्तान की आजादी को लेकर अब अवाम भी BLA के साथ आ गई है और पाकिस्तान फौज का हाल 1971 की तरह हो चुका है. एक तरफ पाक आर्मी बलूचिस्तान की सड़कों पर पिट रही है, तो दूसरी तरफ मुनीर की भगोड़ी फौज अपनी यूनिफॉर्म छोड़कर बॉर्डर से फरार है और बलूचिस्तान में पाक फौज के लिए अपनी जान बचाना तक मुश्किल हो चुका है.

आजादी की अंगड़ाई ले रहा बलूचिस्तान! 

सुलग रहा है बलूचिस्तान. बलूचिस्तान में हंगामा मचा है. पाकिस्तान की साजिशों से आजिज़ आ चुके बलूचों ने ऐसा मोर्चा खोला है कि पाकिस्तानी फौज की हालत टाइट हो चुकी है. बलूचिस्तान की अवाम ने मुनीर की साजिशों को धुंआ धुंआ कर दिया है. पाकिस्तान की भगोड़ी फौज बॉर्डर के पोस्ट छोड़ छोड़ कर भाग रही है. पाकिस्तानी फौज की चौकियों पर बलूच विद्रोहियों ने मुनीर के लड़कों की पतलूनें टांग दी हैं. बलूचिस्तान में लूट की इंतहा कर चुके पाकिस्तान के हुक्मरानों को अब यहां की अवाम ने फाइनल सबक सिखाने की कसम खा ली है.

फौज की चौकियों पर पतलूनें और टोपी 

पाकिस्तानी सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान पर से अपना कंट्रोल खो चुकी है. सरेंडर मोड में है. पाकिस्तान की फौजी चौकियों पर पाकिस्तानी फौज की पतलूनें और टोपी लटकी हुई हैं. बलूचिस्तान की बुलंद आवाज ने पाक फौजियों को एक बार फिर अपनी यूनिफॉर्म उतारने पर मजबूर कर दिया है. पाक फौजी ना सिर्फ शहरों की सड़कों पर अपनी जान बचाते फिर रहे हैं. बल्कि बॉर्डर पर अपनी पोस्ट छोड़कर भी फरार हैं.

पानी को तरस रही पाक फौज

मुनीर की फौज सिर्फ सड़कों पर ही नहीं पिट रही. बल्कि बीएलए ने उन्हें दाने दाने और पानी की बूंद बूंद को मोहजात बना दिया है. पाकिस्तानी सेना के जवानों ने अपनी चेक पोस्ट छोड़ने से पहले एक वीडियो बनाया. वीडियो में बलूचिस्तान के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बनी पाक चौकियों का हाल देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी सैनिक बारिश का पानी मिट्टी से इकट्ठा कर पीने को मजबूर हैं. रसद उन तक पहुंच नहीं रही और चौकियों का क्या हाल है वो साफ दिखाई पड़ रहा है. पूरे पाकिस्तान को पता है कि बलूच विद्रोहियों से पार पाना पाकिस्तान की कायर फौज के बस की बात नहीं है.

बलूचिस्तान में पाक फौज का फाइनल काउंटडाउन

बलूचिस्तान में अब बाजी पलट गई हैं, पहले बलूचिस्तान में पाकिस्ताीन फौज के टैंक और हैलीकॉप्टर्स जुल्म ढा रहे थे, अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जवान पाक फौज पर हावी हैं. ऐसे में पाकिस्तान फौज बलूचिस्तान गणराज्य के नागरिकों को निशाना बनाने के लिए तुर्की और चीन निर्मित ड्रोन का उपयोग कर रहा है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

Pakistan Balochistan

