Balochistan News: 'विद्रोही रिश्तेदारों से दूर रहें बलूच, जमा कराएं एफिडेविट', PAK सरकार के नए फरमान से भड़की मानवाधिकार संस्था

Pak Government New Order in Balochistan: बलूचिस्तान में आम लोगों को पैरों के नीचे कुचल रही पाकिस्तान सरकार ने अब अपनी सेना को दमन करने की और खुली छूट दे दी है. अब वहां पर सभी लोगों को एक एफिडेविट देना होगा कि उन्होंने विद्रोह के आरोपी व्यक्ति या रिश्तेदार से सभी संबंध तोड़ लिए हैं. ऐसा न करने पर उनकी संपत्ति छीनने, राज्य के सभी लाभ छीनने और गिरफ्तार कर आपराधिक मुकदमा चलाने की धमकी दी जा रही है. पाकिस्तान सरकार के इस दमन पर अब बलूचिस्तान में सक्रिय एक मानवाधिकार संस्था ने आवाज उठाई है.

पाकिस्तान सेना के सामने देना होगा एफिडेविट

बलूचिस्तान मानवाधिकार परिषद (HRCB) बलूचिस्तान की कठपुतली सरकार के उस हालिया निर्देश की कड़ी निंदा की है, जिसमें विद्रोह के आरोपी रिश्तेदारों को उनसे संबंध तोड़ने का एफिडेविट देने का आदेश दिया गया है. साथ ही ऐसा न करने पर उन्हें अरेस्ट कर जेल में सड़ा देने की धमकी दी गई है.

HRCB ने कहा, 'यह आदेश अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों और मानवीय कानूनों का सीधा उल्लंघन करते हुए सामूहिक दंड का प्रावधान करता है. कुछ व्यक्तियों के कथित कार्यों के लिए पूरे परिवार को अपराधी ठहराने की कोशिश करके, राज्य न केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी और उचित प्रक्रिया के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा है, बल्कि एक ऐसी नीति भी अपना रहा है जो मानवता के विरुद्ध अपराध दर्शाती है. यह निर्देश घृणित है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए.'

विद्रोही रिश्तेदारों से संबंध तोड़ने का आदेश

संगठन के मुताबिक पीड़ित परिवारों को पाकिस्तानी सेना और फ्रंटियर कोर के पास रिपोर्ट करने और एफिडेविट देने के लिए मजबूर किया जा रहा है. जबकि ये वही संस्थाएं हैं जिन पर बलूचिस्तान में जबरन लोगों को गायब करने का आरोप है. ऐसा करने से बलूच लोगों के साथ जानबूझकर अपमान, जबरदस्ती और मनोवैज्ञानिक यातना दी जा रही है.

HRCB ने कहा प्रांतीय सरकार का ये फरमान मानवाधिकारों का उल्लंघन है. इसके जरिए मासूम नागरिकों और पीड़ितों को निशाना बनाया जा रहा है. इसकी आड़ में बलूच लोगों पर जुल्म ढहाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी को फ्री हैंड दे दिया गया है. इस मानवाधिकार संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार तंत्र और कानूनी विशेषज्ञों से इस कठोर और गैरकानूनी नीति की स्पष्ट रूप से निंदा करने का आग्रह किया है.

विश्व समुदाय पाकिस्तान पर बढ़ाए दबाव

एचआरसीबी ने कहा, 'यह जरूरी है कि इस कदम को उसके वास्तविक रूप में पहचाना जाए: यह इंटरनेशनल कॉवनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और कंवेंशन अगेंस्ट टॉर्चर सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पाकिस्तान के दायित्वों का घोर उल्लंघन है.'

मानवाधिकार संस्था ने इस बात पर भी जोर दिया कि परिवारों को प्रताड़ित करने और सामूहिक दंड को संस्थागत बनाने के बजाय, पाकिस्तानी सरकार को बलूचिस्तान में जबरन गुमशुदगी को रोकने, उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.

बलूच आबादी पर बढ़ेगा दमन चक्र

HRCB ने आगे कहा, 'इससे कम कुछ भी दमन के एक चक्र को जारी रखेगा जो पूरी आबादी पर राज्य द्वारा स्वीकृत उत्पीड़न के बराबर हो सकता है.'

बताते चलें कि बलूचिस्तान के लोग वर्तमान में पाकिस्तान से अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं. बलूचिस्तान के विभिन्न मानवाधिकार संगठनों ने बार-बार प्रांत में पाकिस्तानी सेना की ओर से किए जा रहे दमन को उजागर किया है, जिसमें बलूच नेताओं और नागरिकों के घरों पर हिंसक छापे, गैरकानूनी गिरफ्तारियां, जबरन गायब करने को लेकर अध्यादेश और मनगढ़ंत पुलिस मामले दर्ज करना शामिल है.

