मुहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की बैठक के क्या हैं मायने, UNGA के इतर दोनों नेताओं ने की मुलाकात
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

मुहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की बैठक के क्या हैं मायने, UNGA के इतर दोनों नेताओं ने की मुलाकात

Bangladesh-Pakistan Meeting: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात की. इस बैठक को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 25, 2025, 11:34 AM IST
Bangladesh-Pakistan Meeting: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) से इतर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ बैठक की. मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम के अनुसार, बुधवार (स्थानीय समय) को हुई बैठक में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों पर चर्चा हुई. यूनुस और शरीफ के बीच यह दूसरी मुलाकात थी - पहली मुलाकात पिछले साल यूएनजीए की बैठक से इतर हुई थी - जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित अवामी लीग सरकार के सत्ता से हटने के बाद से ढाका और इस्लामाबाद के बीच बढ़ती निकटता को दर्शाती है.

बांग्लादेश में युद्ध अपराधों के मुकदमों और व्यापक क्षेत्रीय राजनीति जैसे मुद्दों के कारण पूर्व अवामी लीग सरकार के 15 साल के शासन के दौरान ढाका और इस्लामाबाद के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे. बांग्लादेश-पाकिस्तान संबंधों में प्रमुख मुद्दों में हमेशा से 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान हुए नरसंहार में पाकिस्तान की भूमिका, फंसे हुए संसाधनों की वापसी और मुआवजा शामिल रहे हैं. हालांकि, अगस्त 2024 में यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के गठन के बाद से हालात काफी बदल गए हैं.

इशाक डार ने भी किया था ढाका का दौरा 

पिछले महीने, पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने ढाका की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा की, जो 13 वर्षों में किसी भी पाकिस्तानी अधिकारी की बांग्लादेश की पहली राजकीय यात्रा थी. इस बैठक के दौरान, डार ने दावा किया कि लंबे समय से चले आ रहे 1971 के नरसंहार के मुद्दे को पहले दो बार सुलझाया जा चुका है, लेकिन ढाका ने इस दावे का तुरंत खंडन किया. दोनों देश, जो 1971 के क्रूर मुक्ति संग्राम के बाद से ऐतिहासिक रूप से अलग-थलग रहे हैं - जिसमें पाकिस्तानी सेना ने लाखों लोगों का नरसंहार किया था और कथित तौर पर लाखों बांग्लादेशी महिलाओं के साथ बलात्कार किया था - अब मेल-मिलाप के संकेत दे रहे हैं. 

आलम के अनुसार, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ बैठक के अलावा, यूनुस ने न्यूयॉर्क यात्रा के तीसरे दिन इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब और कोसोवो के राष्ट्रपति वजोसा उस्मानी सहित तीन विश्व नेताओं के साथ आमने-सामने की बातचीत भी की. बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट बीएसएस ने न्यूयॉर्क में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आलम के हवाले से कहा कि हर बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही और हम कहेंगे कि इन बैठकों के ज़रिए इन देशों के साथ हमारे संबंधों को नई ऊंचाई मिली है. आलम ने बताया कि फिनलैंड और इटली ने देश में लोकतांत्रिक बदलाव सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश के आगामी राष्ट्रीय चुनावों के लिए अपना समर्थन दिया है. इस बीच, अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बांग्लादेश बढ़ती अनिश्चितता और राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है. जिन पार्टियों ने पहले पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई अवामी लीग सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मुहम्मद यूनुस के साथ मिलकर काम किया था, वे अब आपस में भिड़ गई हैं.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh-Pakistan Meeting

