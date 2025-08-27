पाकिस्‍तान भले हौले-हौले दोस्‍ती का हाथ बढ़ा रहा...याह्या और टिक्‍का खान को कैसे भूलेगा बांग्‍लादेश?
पाकिस्‍तान भले हौले-हौले दोस्‍ती का हाथ बढ़ा रहा...याह्या और टिक्‍का खान को कैसे भूलेगा बांग्‍लादेश?

Bangladesh Liberation War: बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान से साल 1971 की जंग में बंगाली महिलाओं के साथ की गई बर्बरता के लिए माफी की मांग कर रहा है.  

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 27, 2025, 08:24 AM IST
पाकिस्‍तान भले हौले-हौले दोस्‍ती का हाथ बढ़ा रहा...याह्या और टिक्‍का खान को कैसे भूलेगा बांग्‍लादेश?

Bangladesh News: साल 1971 में भारत ने ईस्ट पाकिस्तान को काटकर एक नए मुल्क बांग्लादेश को स्थापित किया था. आज वही बांग्लादेश भारत के खिलाफ खड़े होकर पाकिस्तान के साथ कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हो रहा है. वहीं अब एक बांग्लादेशी विशेक्षज्ञ ने दावा किया है कि बांग्लादेशियों के लिए पाकिस्तान को भाईचारे वाला देश मानना बिल्कुल असंभव है. मंगलवार 26 अगस्त 2025 को इसको लेकर एक रिपोर्ट पेश की गई है. 

पाकिस्तान का बांग्लादेश पर अत्याचार 
बांग्लादेशी पत्रकार, इतिहासकार और राजनीतिक विश्लेषक सैयद बदरुल अहसन ने अपने लेख में  'वी ओ एन अपोलोजी टू बांग्लादेश' के बारे में बताया कि उसमें कई जाने-माने पाकिस्तानियों ने 1971 में पाकिस्तानी सेना की ओर से किए गए अपराधों पर आक्रोश व्यक्त किया है. इसमें बताया गया है कि कैसे पूर्व राष्ट्रपति याह्या खान और सैन्य अधिकारी टिक्का खान के शासन में बांग्लादेश ने कितनी भयानक पीड़ा झेली साथ ही पाकिस्तानी सेना ने 30 लाख बांग्लादेशियों की हत्या की, 2-4 लाख महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया, 1 करोड़ बांग्लादेशियों को भारत में शरण लेने के लिए मजबूर किया और बंगाली गांवों और कस्बों को आग के हवाले कर दिया. 

ये भी पढ़ें- Pakistan News: बलूचिस्तान के बाद अब खैबर में खूनी खेल! अपने ही लोगों पर बमबारी कर रही PAK आर्मी, रिपोर्ट में खुलासा  

पाकिस्तान भाईचारे वाला देश नहीं 
सैयद बदरुल अहसन ने लिखा कि जनरल एएके नियाजी ने अपने अधीन सैनिकों की ओर से बांग्लादेशी महिलाओं के बलात्कार के जरिए लोगों की एक 'नई नस्ल' बनाने की खुलेआम बात की थी. यह लेख अवामी लीग की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर पब्लिश हुआ. उन्होंने लिखा,' यह एक ऐसी कृति है, जिसे शहबाज शरीफ और उनके मंत्रियों के साथ-साथ फील्ड मार्शल असीम मुनीर को पढ़ने की जरूरत है, ताकि वे याद रख सकें कि उनके देशवासियों ने बांग्लादेश में किस तरह का आतंक फैलाया था, आखिर क्यों पाकिस्तान को किसी भी मायने में बंगाली भाईचारे वाला देश नहीं मान सकते.' पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने हाल ही में ढाका यात्रा के दौरान दावा किया था कि इस्लामाबाद और ढाका के बीच मौजूद तीन अनसुलझे मुद्दे, जिनमें 1971 के नरसंहार पर माफी की पुरानी मांग भी शामिल है, जो पहले ही 2 बार सुलझाए जा चुके हैं.  

ये भी पढ़ें- '22 घंटे तक डेथ सेल में रखो', मरियम का फरमान; फिर इमरान खान ने उठाया ऐसा कदम PAK में मचा हड़कंप

पाकिस्तान से माफी की मांग 
रविवार 24 अगस्त 2025  को मंत्रीस्तरीय बैठक के बाद जब इन अनसुलझे मुद्दों पर चर्चा को लेकर सवाल किया गया तो डार ने जवाब दिया,' यह मुद्दा पहली बार 1974 में सुलझा था. उस समय का दस्तावेज दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक है. इसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ बांग्लादेश आए और इस मुद्दे को सुलझाया.  ऐसे में यह मुद्दा दो बार सुलझ चुका है. एक बार 1974 में और दूसरी बार 2000 के शुरुआती दशक में.' बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जीवनी लिखने वाले अहसन ने लिखा,' क्या जुल्फिकार अली भुट्टो ने जून 1974 में बांग्लादेश की यात्रा के दौरान अपने देश की ओर से माफी मांगी थी? उन्होंने सिर्फ तौबा कहा था. मानो 1971 में उनके देश बल्कि खुद उनके ओर से किए गए पापों को धोने के लिए यही काफी हो. क्या परवेज मुशर्रफ ने कोई माफी मांगी थी? उन्होंने 1971 की दुखद घटनाओं पर खेद व्यक्त किया था. यह माफी मांगने का कोई तरीका नहीं था.' 

पाकिस्तान की बर्बरता 
उन्होंने कहा कि हाल ही में बांग्लादेश में कुछ राष्ट्रविरोधी तत्वों को हौसला मिला है, जिन्हें उन दलों का समर्थन प्राप्त है जिनके गुंडा दस्तों ने 1971 में पाकिस्तानी सेना की मदद से बांग्लादेशी बंगालियों की हत्या की थी. इन लोगों को उन पाकिस्तानियों की टिप्पणियों से बल मिला है, जो पुराने देश के पुनर्मिलन की बात करते हैं. साल 1971 के नरसंहार के दौरान पाकिस्तानी सेना की ओर से 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 3,00,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया. इस नरसंहार के बाद से बांग्लादेश के लोग लगातार पाकिस्तान से अपनी बर्बरता के लिए माफी मांगने की मांग कर रहे हैं. ( इनपुट-आईएएनएस)  

FAQ 

क्या पाकिस्तान ने बांग्लादेश में किए गए अत्याचारों के लिए माफी मांगी है?
पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने दावा किया है कि 1971 के नरसंहार पर माफी की मांग को दो बार सुलझाया जा चुका है, लेकिन बांग्लादेश इसका खंडन करता है. 

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच क्या मुद्दे हैं?
दोनों देशों के बीच 1971 के नरसंहार, माफी और मुआवजे के मुद्दे पर मतभेद हैं. बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 के युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहा है. 

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

Bangladesh news

Trending news

;