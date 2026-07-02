/हादसा नहीं सोची समझी साजिश था बीजिंग प्लेन क्रैश! पायलट की डायरी ने खोले राज, क्यों सबसे ऊंची इमारत से टकराया विमान?

मामले को लेकर चाओयांग जिला सरकार ने बताया कि 66 साल के लियू बीजिंग के रहने वाले थे. उनका तलाक हो गया था और वह अकेले रहते थे. लियू को साल 2021 में स्पोर्ट्स पायलट लाइसेंस और साल 2024 में प्राइवेट पायलट लाइसेंस मिला था. इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि लियू को लंबे समय से अनिद्रा और चिंता की समस्या थी. उनकी डायरी में बार-बार अपनी जान लेने के बारे में लिखा था. बयान के मुताबिक, लियू ने पहले एक सहयात्री उड़ान पूरी करने के बाद बीजिंग के पूर्वी पिंगगु जिले में एक जनरल एविएशन एयरपोर्ट से उड़ान भरी. उन्होंने इससे पहले एक को पायलट के साथ उड़ान भरी फिर अकेले फ्लाइट के दौरान वह ऑपरेशनल एरिया से बाहर निकल गए. विमान के बिल्डिंग से टकराने से पहले एयरपोर्ट से उनका संपर्क टूट गया था.