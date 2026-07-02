/हादसा नहीं सोची समझी साजिश था बीजिंग प्लेन क्रैश! पायलट की डायरी ने खोले राज, क्यों सबसे ऊंची इमारत से टकराया विमान?

Beijing Plane Crash: चीन की राजधानी बीजिंग में बीते हफ्ते देश की सबसे ऊंची इमारत से एक छोटा विमान टकरा गया था. घटना की जांच कर रहे इन्वेस्टिगेटर्स ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि विमान उड़ा रहा पायलट लंबे समय से मानसिक तनाव और घबराहट की समस्या से जूझ रहा था. उसने अपनी डायरी में बार-बार अपनी जान लेने के बारे में लिखा था.
बता दें कि इस विमान हादसे में पायलट की मौत हो गई थी, जबकि 13 अन्य लोग घायल हुए थे. वहीं, इन्वेस्टिगेटर्स ने निष्कर्ष निकाला कि यह घटना व्यक्तिगत कारणों से हुई. 'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक, जिला सरकार ने घटना को लेकर एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बताया गया कि पायलट ने निजी कारणों से पब्लिक सिक्योरिटी को खतरे में डाला.
पायलट की पहचान लियू ( उपनाम) के तौर पर हुई है. उसकी मौत तब हुई जब 2 सीटर एयरक्राफ्ट सरकारी स्वामित्व वाले समूह CITIEC ग्रुप के हेडक्वार्टर से टकरा गया.
The pilot who crashed a plane into Beijing's tallest skyscraper acted deliberately
Investigators say the pilot was a 66-year-old Beijing resident surnamed Liu, who had a history of chronic insomnia and anxiety. A diary recovered after the crash reportedly contained entries… https://t.co/f9zPP3oHis pic.twitter.com/kCI86LAoR4
— NEXTA (@nexta_tv) July 2, 2026
इस दुर्घटना में 13 अन्य लोग घायल हुए. 528 मीटर (1,732 फीट) ऊंचा यह टावर बीजिंग की सबसे ऊंची बिल्डिंग है. अधिकारियों ने बताया कि हादसे में किसी की भी जानलेवा चोट नहीं आई और एक घायल को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.
मामले को लेकर चाओयांग जिला सरकार ने बताया कि 66 साल के लियू बीजिंग के रहने वाले थे. उनका तलाक हो गया था और वह अकेले रहते थे. लियू को साल 2021 में स्पोर्ट्स पायलट लाइसेंस और साल 2024 में प्राइवेट पायलट लाइसेंस मिला था. इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि लियू को लंबे समय से अनिद्रा और चिंता की समस्या थी. उनकी डायरी में बार-बार अपनी जान लेने के बारे में लिखा था. बयान के मुताबिक, लियू ने पहले एक सहयात्री उड़ान पूरी करने के बाद बीजिंग के पूर्वी पिंगगु जिले में एक जनरल एविएशन एयरपोर्ट से उड़ान भरी. उन्होंने इससे पहले एक को पायलट के साथ उड़ान भरी फिर अकेले फ्लाइट के दौरान वह ऑपरेशनल एरिया से बाहर निकल गए. विमान के बिल्डिंग से टकराने से पहले एयरपोर्ट से उनका संपर्क टूट गया था.
इस दुर्घटना में शामिल विमान की पहचान ऑरोरा SA6OL के रूप में हुई. यह एक इंजन और 2 सीटों वाला हल्का स्पोर्ट्स प्लेन है. हादसा शाम करीब 6 बजे हुआ. इससे 108 फ्लोर वाले CITIEC की बिल्डिंग के कांच वाले हिस्से में छेद हो गया और इमारत को जल्दी-जल्दी खाली करवाना पड़ा. 'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के' मुताबिक, जिला सरकार के बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि विमान पिंगगु से सेंट्रल बीजिंग तक उड़ान भरने में कैसे सक्षम हुआ. इस घटना ने चीन के कड़े नियंत्रण वाले हवाई क्षेत्र की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है. बीजिंग में हल्के स्पोट्स एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए चीन के सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स दोनों से अनुमति लेना आवश्यक है.