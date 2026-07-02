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हादसा नहीं सोची समझी साजिश था बीजिंग प्लेन क्रैश! पायलट की डायरी ने खोले राज, क्यों सबसे ऊंची इमारत से टकराया विमान?

China Tallest Building Plane Crash: बीजिंग में बीते दिनों एक छोटा विमान यहां की सबसे ऊंची इमारत में टकरा गया था. इस हादसे में 13 लोग घायल हुए, जबकि पायलट की मौत हो गई. घटना को लेकर जारी जांच के बीच खुलासा हुआ है कि पायल मानसिक रूप से परेशान था और वह अपनी जान लेने के बारे में सोचता था.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 02, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:37 PM IST
हादसा नहीं सोची समझी साजिश था बीजिंग प्लेन क्रैश! पायलट की डायरी ने खोले राज, क्यों सबसे ऊंची इमारत से टकराया विमान?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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